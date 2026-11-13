Kajal Aggarwal: తృటిలో ప్రాణాలతో బయటపడ్డా..ఆ దేవుడే నా చేయి పట్టి లాగాడు.. షూటింగ్ లో ముగ్గురు చనిపోయారు: కాజల్ అగర్వాల్
Kajal Aggarwal: టాలీవుడ్ చందమామ, స్టార్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ ఓ షాకింగ్ విషయాన్ని పంచుకున్నారు. ఇండియన్ 2 మూవీ షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఓ ఘోర ప్రమాదం గురించి ఆమె తాజాగా మాట్లాడారు. ఆ సమయంలో చావు నుంచి కొద్దిలో తప్పించుకున్నానని ఆమె చెప్పారు. ఆ దేవుడే కాపాడాడని కాజల్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
Kajal Aggarwal: కమల్ హాసన్ హీరోగా శంకర్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'భారతీయుడు 2' షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఘోరమైన క్రేన్ ప్రమాదాన్ని స్టార్ హీరోయిన్ కాజల్ అగర్వాల్ తాజాగా గుర్తుచేసుకున్నారు. ఆ భయంకరమైన రాత్రి తన కళ్ల ముందే ముగ్గురు ప్రాణాలు కోల్పోయారని, తాను తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి అదృష్టవశాత్తూ ఎలా బయటపడిందో వివరిస్తూ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
మృత్యువును జయించిన క్షణాలు
2020 ఫిబ్రవరి నెలలో చెన్నై సమీపంలోని ఈవీపీ ఫిల్మ్ సిటీలో 'భారతీయుడు 2 (ఇండియన్ 2)' షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో ఒక భారీ క్రేన్ కుప్పకూలిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ ప్రమాదంలో ముగ్గురు సినిమా సిబ్బంది అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరో తొమ్మిది మంది తీవ్రంగా గాయపడ్డారు.
ఆ మృతుల కుటుంబాలకు కమల్ హాసన్, లైకా ప్రొడక్షన్స్ భారీగా ఆర్థిక సహాయం కూడా అందించారు. ఇటీవల 'హ్యూమన్స్ ఆఫ్ బాంబే'తో ముచ్చటించిన కాజల్ అగర్వాల్.. ఆ రోజు జరిగిన భయానక సంఘటనను తలచుకున్నారు.
కుప్పకూలిన 100 అడుగుల క్రేన్
ఆ రోజు రాత్రి ఒక భారీ యాక్షన్ సీక్వెన్స్ చిత్రీకరిస్తున్నారు. కాజల్ 80 ఏళ్ల వృద్ధురాలి గెటప్ కోసం ప్రోస్థెటిక్ మేకప్ వేసుకుని ఉన్నారు. షూటింగ్ జరుగుతున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా పెద్ద శబ్దం రావడంతో అందరూ పరుగులు తీయడం ప్రారంభించారు. ఏం జరుగుతుందో అర్థంకాక కాజల్ కూడా కంగారుగా వారితో పాటే పరిగెత్తారు.
ఆ చీకట్లో పరుగులు తీస్తూ ఆమె ఒక టేబుల్ కు ఢీకొట్టి కాజల్ అగర్వాల్ ఆగిపోయారు. అసలు ఎందుకు పరిగెత్తుతున్నానని వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి సుమారు 100 అడుగుల ఎత్తు ఉన్న భారీ క్రేన్ సరిగ్గా తన వైపుగా దూసుకురావడం చూసి షాక్ అయ్యారు.
దేవుడి దయ వల్లే
"క్రేన్ నా వైపు పడిపోతుండటం చూసి నేను భయంతో అలాగే నిలబడిపోయాను. అసలు ఏం జరుగుతుందో అర్థం కాలేదు. సరిగ్గా అదే సమయంలో ఎవరో నా చేయి పట్టుకుని టెంట్ లో నుంచి బయటకు లాగారు. ఆ వెంటనే నా పక్కనే ఆ భారీ క్రేన్ కుప్పకూలింది.
ఆ చేతులు ఎవరివో ఇప్పటికీ నాకు తెలియదు. నా స్టాఫ్ వచ్చి లాగారేమో అని అడిగాను, కానీ వాళ్లంతా దూరంగా ఉన్నారు. కచ్చితంగా ఆ దేవుడే నన్ను కాపాడాడని నమ్ముతున్నాను" అని కాజల్ ఎమోషనల్ అయ్యారు.
ఇండియన్ 2 ఇలా
భారీ అంచనాల మధ్య 2024లో విడుదలైన 'భారతీయుడు 2' ప్రేక్షకులను ఆశించిన స్థాయిలో ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమైంది. రన్టైమ్, స్క్రీన్ ప్లే లో ఎమోషన్స్ మిస్ అవ్వడం వల్ల నెగిటివ్ టాక్ తెచ్చుకుంది. అయితే కమల్ హాసన్, సిద్ధార్థ్, ఎస్.జె. సూర్య నటనకు మాత్రం ప్రశంసలు దక్కాయి. కమర్షియల్ గా పెద్దగా ఆడకపోయినా, ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.150 కోట్లు వసూలు చేసింది.
'రామాయణం'లో మండోదరిగా
కాజల్ అగర్వాల్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే, ఆమె రీసెంట్ గా నితీష్ తివారీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన 'రామాయణం' సినిమాలో రావణుడి భార్య మండోదరి పాత్రలో నటించింది. భారీ బడ్జెట్ తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేస్తోంది. కేవలం ఎనిమిది రోజుల్లోనే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.1,000 కోట్లకు పైగా వసూళ్లు సాధించి సరికొత్త రికార్డులు సృష్టిస్తోంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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