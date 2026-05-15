Kamal Haasan: ఖర్చులు తగ్గించుకోండి.. కార్మికుల పొట్ట కొట్టొద్దు.. లవ్ స్టోరీ కోసం పారిస్ అవసరం లేదు: కమల్ హాసన్
Kamal Haasan: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాలు, ఇంధన సమస్యలు, ఆర్థిక సంక్షోభం నేపథ్యంలో సినిమా ఇండస్ట్రీకి కమల్ హాసన్ కీలకమైన సూచనలు చేశాడు. ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలని, అయితే కార్మికుల పొట్ట కొట్టొద్దని కూడా సూచించాడు.
Kamal Haasan: ప్రస్తుత పశ్చిమాసియా (West Asia) ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి నెలకొన్న వేళ, భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు 'లోకనాయకుడు' కమల్ హాసన్ ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక జారీ చేశారు. నటుడిగానే కాకుండా రాజ్యసభ సభ్యునిగా కూడా ఆయన బాధ్యతాయుతమైన ప్రకటన చేస్తూ, సినిమా నిర్మాణ వ్యయాలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.
ఆర్థిక సంక్షోభం - సినీ రంగంపై ప్రభావం
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు చేసిన విజ్ఞప్తిని గుర్తు చేస్తూ.. ఇంధన ధరలు, రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయని కమల్ పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల సినీ పరిశ్రమపై అదనపు భారం పడుతుందని, ఇది కేవలం నిర్మాణానికే కాకుండా ప్రేక్షకుల ఖర్చు చేసే విధానంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
కమల్ హాసన్ చేసిన కీలక సూచనలు
కార్మికుల పొట్ట కొట్టొద్దు: బడ్జెట్ తగ్గింపు పేరుతో దినసరి కూలీలు, టెక్నీషియన్ల వేతనాలను తగ్గించకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వారి ఆహారం, భద్రత, గౌరవం విషయంలో రాజీ పడకూడదని కోరారు.
విదేశీ ప్రయాణాలకు స్వస్తి: "ప్రతి ప్రేమకథ పారిస్లోనే ఎందుకు పుట్టాలి? ప్రతి హనీమూన్ స్విట్జర్లాండ్లోనే ఎందుకు ముగియాలి? ప్రేమకు విదేశీ కరెన్సీ అవసరం లేదు" అంటూ ఆయన చమత్కరించారు. మన దేశంలోని అందమైన ప్రదేశాలను వాడుకోవాలని సూచించారు.
లగ్జరీ సంస్కృతికి చెక్: అనవసరమైన హంగూ ఆర్భాటాలు, భారీ 'ఎంటోరేజ్' (సిబ్బంది సంఖ్య), ప్రణాళిక లేని షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ వల్ల బడ్జెట్లు పెరుగుతున్నాయని, వీటిని నియంత్రించాలని చెప్పారు.
క్రమశిక్షణే ముఖ్యం: గొప్ప సినిమాలు ఖర్చుతో కాదు, స్పష్టమైన విజన్, క్రమశిక్షణతో తయారవుతాయని ఆయన గుర్తు చేశారు.
పరిశ్రమ మొత్తం కలిసి చర్చించాలి
సినీ రంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి నిర్మాతలు, నటులు, దర్శకులు, యూనియన్లు, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లు అందరూ కలిసి ఒక 'ఇండస్ట్రీ వైడ్ మీటింగ్' పెట్టుకోవాలని కమల్ ప్రతిపాదించారు.
"నేటి సినిమా ఆర్థిక వ్యవస్థను మనం కాపాడుకుంటేనే, రేపటి సినిమా భవిష్యత్తును కాపాడుకోగలం. ఇది వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కంటే దేశ ప్రయోజనాల గురించి ఆలోచించాల్సిన సమయం" అని కమల్ అన్నారు. తన ఎక్స్ అకౌంట్లో ఓ సుదీర్ఘ లేఖను ఆయన పోస్ట్ చేశారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కమల్ హాసన్ ఎందుకు ఈ ప్రకటన చేశారు?
పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, ఆర్థిక ఒడిదుడుకుల దృష్ట్యా సినీ పరిశ్రమ కుప్పకూలకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఆయన ఈ సూచనలు చేశారు.
2. కమల్ హాసన్ విదేశీ షూటింగ్ల గురించి ఏమన్నారు?
అనవసరమైన విదేశీ ప్రయాణాలను తగ్గించి, స్థానిక ప్రదేశాలలో షూటింగ్స్ జరపాలని, తద్వారా భారీగా ఖర్చు ఆదా అవుతుందని చెప్పారు.
3. సినిమా కార్మికుల గురించి కమల్ హాసన్ ఆవేదన ఏమిటి?
నిర్మాణ వ్యయం పెరిగినప్పుడు దాని భారం ఎప్పుడూ కార్మికులపై పడకూడదని, వారి సౌకర్యాల విషయంలో రాజీ పడకుండా ఇతర వృథా ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలని ఆయన కోరారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.