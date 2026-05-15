    Kamal Haasan: ఖర్చులు తగ్గించుకోండి.. కార్మికుల పొట్ట కొట్టొద్దు.. లవ్ స్టోరీ కోసం పారిస్ అవసరం లేదు: కమల్ హాసన్

    Kamal Haasan: పశ్చిమాసియాలో యుద్ధాలు, ఇంధన సమస్యలు, ఆర్థిక సంక్షోభం నేపథ్యంలో సినిమా ఇండస్ట్రీకి కమల్ హాసన్ కీలకమైన సూచనలు చేశాడు. ఖర్చులు తగ్గించుకోవాలని, అయితే కార్మికుల పొట్ట కొట్టొద్దని కూడా సూచించాడు.

    May 15, 2026, 19:55:32 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Kamal Haasan: ప్రస్తుత పశ్చిమాసియా (West Asia) ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆర్థిక అనిశ్చితి నెలకొన్న వేళ, భారతీయ సినీ పరిశ్రమకు 'లోకనాయకుడు' కమల్ హాసన్ ఒక ముఖ్యమైన హెచ్చరిక జారీ చేశారు. నటుడిగానే కాకుండా రాజ్యసభ సభ్యునిగా కూడా ఆయన బాధ్యతాయుతమైన ప్రకటన చేస్తూ, సినిమా నిర్మాణ వ్యయాలను తగ్గించుకోవాలని పిలుపునిచ్చారు.

    ఆర్థిక సంక్షోభం - సినీ రంగంపై ప్రభావం

    ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ దేశ ప్రజలకు చేసిన విజ్ఞప్తిని గుర్తు చేస్తూ.. ఇంధన ధరలు, రవాణా ఖర్చులు పెరుగుతున్నాయని కమల్ పేర్కొన్నారు. దీనివల్ల సినీ పరిశ్రమపై అదనపు భారం పడుతుందని, ఇది కేవలం నిర్మాణానికే కాకుండా ప్రేక్షకుల ఖర్చు చేసే విధానంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుందని ఆయన ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    కమల్ హాసన్ చేసిన కీలక సూచనలు

    కార్మికుల పొట్ట కొట్టొద్దు: బడ్జెట్ తగ్గింపు పేరుతో దినసరి కూలీలు, టెక్నీషియన్ల వేతనాలను తగ్గించకూడదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. వారి ఆహారం, భద్రత, గౌరవం విషయంలో రాజీ పడకూడదని కోరారు.

    విదేశీ ప్రయాణాలకు స్వస్తి: "ప్రతి ప్రేమకథ పారిస్‌లోనే ఎందుకు పుట్టాలి? ప్రతి హనీమూన్ స్విట్జర్లాండ్‌లోనే ఎందుకు ముగియాలి? ప్రేమకు విదేశీ కరెన్సీ అవసరం లేదు" అంటూ ఆయన చమత్కరించారు. మన దేశంలోని అందమైన ప్రదేశాలను వాడుకోవాలని సూచించారు.

    లగ్జరీ సంస్కృతికి చెక్: అనవసరమైన హంగూ ఆర్భాటాలు, భారీ 'ఎంటోరేజ్' (సిబ్బంది సంఖ్య), ప్రణాళిక లేని షూటింగ్ షెడ్యూల్స్ వల్ల బడ్జెట్లు పెరుగుతున్నాయని, వీటిని నియంత్రించాలని చెప్పారు.

    క్రమశిక్షణే ముఖ్యం: గొప్ప సినిమాలు ఖర్చుతో కాదు, స్పష్టమైన విజన్, క్రమశిక్షణతో తయారవుతాయని ఆయన గుర్తు చేశారు.

    పరిశ్రమ మొత్తం కలిసి చర్చించాలి

    సినీ రంగాన్ని కాపాడుకోవడానికి నిర్మాతలు, నటులు, దర్శకులు, యూనియన్లు, ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫామ్‌లు అందరూ కలిసి ఒక 'ఇండస్ట్రీ వైడ్ మీటింగ్' పెట్టుకోవాలని కమల్ ప్రతిపాదించారు.

    "నేటి సినిమా ఆర్థిక వ్యవస్థను మనం కాపాడుకుంటేనే, రేపటి సినిమా భవిష్యత్తును కాపాడుకోగలం. ఇది వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కంటే దేశ ప్రయోజనాల గురించి ఆలోచించాల్సిన సమయం" అని కమల్ అన్నారు. తన ఎక్స్ అకౌంట్లో ఓ సుదీర్ఘ లేఖను ఆయన పోస్ట్ చేశారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కమల్ హాసన్ ఎందుకు ఈ ప్రకటన చేశారు?

    పశ్చిమాసియా యుద్ధం వల్ల పెరుగుతున్న ఇంధన ధరలు, ఆర్థిక ఒడిదుడుకుల దృష్ట్యా సినీ పరిశ్రమ కుప్పకూలకుండా ముందస్తు జాగ్రత్తగా ఆయన ఈ సూచనలు చేశారు.

    2. కమల్ హాసన్ విదేశీ షూటింగ్‌ల గురించి ఏమన్నారు?

    అనవసరమైన విదేశీ ప్రయాణాలను తగ్గించి, స్థానిక ప్రదేశాలలో షూటింగ్స్ జరపాలని, తద్వారా భారీగా ఖర్చు ఆదా అవుతుందని చెప్పారు.

    3. సినిమా కార్మికుల గురించి కమల్ హాసన్ ఆవేదన ఏమిటి?

    నిర్మాణ వ్యయం పెరిగినప్పుడు దాని భారం ఎప్పుడూ కార్మికులపై పడకూడదని, వారి సౌకర్యాల విషయంలో రాజీ పడకుండా ఇతర వృథా ఖర్చులను తగ్గించుకోవాలని ఆయన కోరారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

