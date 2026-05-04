Kangana Ranaut: రాహుల్ గాంధీని కంగనా నిజంగానే పెళ్లి చేసుకుంటోందా.. ఈ పుకార్లపై ఆమె రియాక్షన్ ఇలా..
Kangana Ranaut: రాహుల్ గాంధీ బీజేపీలో చేరితే తాను ఆయనను పెళ్లి చేసుకుంటానని కంగనా రనౌత్ అన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తలను ఆమె తీవ్రంగా ఖండించారు. మహిళల పట్ల గౌరవం లేకుండా ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు.
Kangana Ranaut: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. తనపై జరుగుతున్న తప్పుడు ప్రచారాలను ఎప్పటికప్పుడు తిప్పికొట్టే కంగనా.. ఈసారి కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీని ముడిపెడుతూ వస్తున్న ఫేక్ న్యూస్పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సోషల్ మీడియాలో తన గురించి అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్న వారికి గట్టి కౌంటర్ ఇస్తూ.. మహిళల పట్ల సమాజంలో తగ్గిపోతున్న గౌరవంపై ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.
వైరల్ అవుతున్న ఆ ఫేక్ పోస్ట్ ఏంటి?
మే 3వ తేదీన ఇన్స్టాగ్రామ్లోని 'నాటీ వరల్డ్' అనే ఒక మీమ్ పేజీలో కంగనా రనౌత్, రాహుల్ గాంధీ ఫోటోలను కలిపి ఒక వివాదాస్పద పోస్ట్ పెట్టారు. "రాహుల్ గాంధీ గనుక బీజేపీలో చేరితే.. నేను ఆయనను వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని కంగనా అన్నట్లుగా హిందీలో ఆ పోస్ట్లో రాశారు.
ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నుంచి రాఘవ్ చద్దా వైదొలిగారనే ఊహాగానాల నేపథ్యంలో, ఈ పోస్ట్ను ఆ మీమ్ పేజీ సృష్టించింది. కంగనా తనదైన శైలిలో విపక్ష నేతలపై సెటైర్లు వేస్తుంటుంది కాబట్టి.. ఇది కూడా ఆమె అన్న మాటే కావచ్చని చాలా మంది భ్రమపడ్డారు. ఈ పోస్ట్ క్షణాల్లో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్ల మధ్య పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది.
సోషల్ మీడియాలో చర్చలు.. నెటిజన్ల స్పందన
ఆ మీమ్ పేజీ రాసిన క్యాప్షన్లో.. కంగనా తనదైన శైలిలో మరోసారి బోల్డ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారని, రాహుల్ గాంధీ బీజేపీలో చేరితే పెళ్లి చేసుకుంటానని అన్నారని పేర్కొన్నారు. అయితే దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి అధికారిక మూలాలు లేవు. ఏ ఇంటర్వ్యూలోనూ కంగనా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు.
దీంతో ఎక్స్ వేదికగా కొందరు కంగనాకు మద్దతుగా నిలిచారు. "ఇది ఎవరో కావాలని చేస్తున్న కుట్రలా కనిపిస్తోంది. కంగనా అస్సలు అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. రాహుల్ గాంధీ పేరును వాడుకుంటూ ఆమెను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఇది సిగ్గుచేటు" అని నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కంగనా ఘాటు స్పందన
తనపై జరుగుతున్న ఈ అసత్య ప్రచారాన్ని కంగనా రనౌత్ మే 4న గట్టిగా తిప్పికొట్టారు. సదరు మీమ్ పోస్ట్ను తన ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేస్తూ అసలు నిజాన్ని బయటపెట్టారు.
"ఈ ఫేక్ న్యూస్ చాలా దారుణంగా ఉంది. రాజకీయాల్లో కూడా మహిళల పట్ల కనీస గౌరవం, హుందాతనం లేకుండా పోయింది. ఇలాంటి తప్పుడు వార్తలను వ్యాప్తి చేస్తున్న వారు సిగ్గుపడాలి" అని ఆమె మండిపడ్డారు.
కంగనా గతంలో కూడా రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్ ప్రసంగాలపై ఘాటుగా స్పందించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆయన ప్రసంగాలు వింటే తనకు తలనొప్పి వస్తుందని, కీలక అంశాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి ఆయన ప్రయత్నిస్తుంటారని ఆమె విమర్శించారు. అయితే వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి వెళ్తూ పెళ్లి వంటి తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేయడంపై ఆమె తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.
సినిమా రంగానికి వచ్చి 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా తన తొలి చిత్రం 'గ్యాంగ్ స్టర్' జ్ఞాపకాలను పంచుకున్న కొన్ని రోజులకే కంగనా ఈ రాజకీయ వివాదంలో చిక్కుకోవడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ఈ ఇష్యూ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)
ప్రశ్న: రాహుల్ గాంధీని పెళ్లి చేసుకుంటానని కంగనా రనౌత్ నిజంగానే అన్నారా?
జవాబు: లేదు.. అది పూర్తిగా అబద్ధం. ఒక మీమ్ పేజీ సృష్టించిన ఫేక్ పోస్ట్ మాత్రమే. కంగనా స్వయంగా దీనిని ఖండించారు.
ప్రశ్న: కంగనా రనౌత్ ప్రస్తుతం ఏ రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నారు?
జవాబు: కంగనా రనౌత్ భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) తరపున హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండి నియోజకవర్గం నుండి లోక్ సభ ఎంపీగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.
ప్రశ్న: కంగనా ఈ ఫేక్ వార్తలపై ఎలా స్పందించారు?
జవాబు: రాజకీయాల్లో మహిళల పట్ల గౌరవం లేదని, ఇలాంటి నీచమైన ఫేక్ వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్న వారు సిగ్గుపడాలని ఆమె ఇన్స్టాగ్రామ్ వేదికగా మండిపడ్డారు.
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.