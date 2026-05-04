    Kangana Ranaut: రాహుల్ గాంధీని కంగనా నిజంగానే పెళ్లి చేసుకుంటోందా.. ఈ పుకార్లపై ఆమె రియాక్షన్ ఇలా..

    Kangana Ranaut: రాహుల్ గాంధీ బీజేపీలో చేరితే తాను ఆయనను పెళ్లి చేసుకుంటానని కంగనా రనౌత్ అన్నట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న వార్తలను ఆమె తీవ్రంగా ఖండించారు. మహిళల పట్ల గౌరవం లేకుండా ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారాలు చేస్తున్నారంటూ మండిపడ్డారు.

    May 4, 2026, 16:33:24 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Kangana Ranaut: బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్, బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. తనపై జరుగుతున్న తప్పుడు ప్రచారాలను ఎప్పటికప్పుడు తిప్పికొట్టే కంగనా.. ఈసారి కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీని ముడిపెడుతూ వస్తున్న ఫేక్ న్యూస్‌పై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. సోషల్ మీడియాలో తన గురించి అసత్య ప్రచారాలు చేస్తున్న వారికి గట్టి కౌంటర్ ఇస్తూ.. మహిళల పట్ల సమాజంలో తగ్గిపోతున్న గౌరవంపై ఆమె ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు.

    Kangana Ranaut: రాహుల్ గాంధీని కంగనా నిజంగానే పెళ్లి చేసుకుంటోందా.. ఈ పుకార్లపై ఆమె రియాక్షన్ ఇలా.. (ANI; AFP)

    వైరల్ అవుతున్న ఆ ఫేక్ పోస్ట్ ఏంటి?

    మే 3వ తేదీన ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లోని 'నాటీ వరల్డ్' అనే ఒక మీమ్ పేజీలో కంగనా రనౌత్, రాహుల్ గాంధీ ఫోటోలను కలిపి ఒక వివాదాస్పద పోస్ట్ పెట్టారు. "రాహుల్ గాంధీ గనుక బీజేపీలో చేరితే.. నేను ఆయనను వివాహం చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను" అని కంగనా అన్నట్లుగా హిందీలో ఆ పోస్ట్‌లో రాశారు.

    ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీ నుంచి రాఘవ్ చద్దా వైదొలిగారనే ఊహాగానాల నేపథ్యంలో, ఈ పోస్ట్‌ను ఆ మీమ్ పేజీ సృష్టించింది. కంగనా తనదైన శైలిలో విపక్ష నేతలపై సెటైర్లు వేస్తుంటుంది కాబట్టి.. ఇది కూడా ఆమె అన్న మాటే కావచ్చని చాలా మంది భ్రమపడ్డారు. ఈ పోస్ట్ క్షణాల్లో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్ల మధ్య పెద్ద ఎత్తున చర్చకు దారితీసింది.

    సోషల్ మీడియాలో చర్చలు.. నెటిజన్ల స్పందన

    ఆ మీమ్ పేజీ రాసిన క్యాప్షన్‌లో.. కంగనా తనదైన శైలిలో మరోసారి బోల్డ్ స్టేట్‌మెంట్ ఇచ్చారని, రాహుల్ గాంధీ బీజేపీలో చేరితే పెళ్లి చేసుకుంటానని అన్నారని పేర్కొన్నారు. అయితే దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి అధికారిక మూలాలు లేవు. ఏ ఇంటర్వ్యూలోనూ కంగనా ఇలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు.

    దీంతో ఎక్స్ వేదికగా కొందరు కంగనాకు మద్దతుగా నిలిచారు. "ఇది ఎవరో కావాలని చేస్తున్న కుట్రలా కనిపిస్తోంది. కంగనా అస్సలు అలాంటి వ్యాఖ్యలు చేయలేదు. రాహుల్ గాంధీ పేరును వాడుకుంటూ ఆమెను టార్గెట్ చేస్తున్నారు. ఇది సిగ్గుచేటు" అని నెటిజన్లు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.

    కంగనా ఘాటు స్పందన

    తనపై జరుగుతున్న ఈ అసత్య ప్రచారాన్ని కంగనా రనౌత్ మే 4న గట్టిగా తిప్పికొట్టారు. సదరు మీమ్ పోస్ట్‌ను తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో షేర్ చేస్తూ అసలు నిజాన్ని బయటపెట్టారు.

    "ఈ ఫేక్ న్యూస్ చాలా దారుణంగా ఉంది. రాజకీయాల్లో కూడా మహిళల పట్ల కనీస గౌరవం, హుందాతనం లేకుండా పోయింది. ఇలాంటి తప్పుడు వార్తలను వ్యాప్తి చేస్తున్న వారు సిగ్గుపడాలి" అని ఆమె మండిపడ్డారు.

    కంగనా గతంలో కూడా రాహుల్ గాంధీ పార్లమెంట్ ప్రసంగాలపై ఘాటుగా స్పందించిన సందర్భాలు ఉన్నాయి. ఆయన ప్రసంగాలు వింటే తనకు తలనొప్పి వస్తుందని, కీలక అంశాల నుంచి ప్రజల దృష్టిని మళ్లించడానికి ఆయన ప్రయత్నిస్తుంటారని ఆమె విమర్శించారు. అయితే వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి వెళ్తూ పెళ్లి వంటి తప్పుడు వార్తలను ప్రచారం చేయడంపై ఆమె తీవ్ర అభ్యంతరం వ్యక్తం చేశారు.

    సినిమా రంగానికి వచ్చి 20 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా తన తొలి చిత్రం 'గ్యాంగ్ స్టర్' జ్ఞాపకాలను పంచుకున్న కొన్ని రోజులకే కంగనా ఈ రాజకీయ వివాదంలో చిక్కుకోవడం గమనార్హం. ప్రస్తుతం ఈ ఇష్యూ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్ గా మారింది.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    ప్రశ్న: రాహుల్ గాంధీని పెళ్లి చేసుకుంటానని కంగనా రనౌత్ నిజంగానే అన్నారా?

    జవాబు: లేదు.. అది పూర్తిగా అబద్ధం. ఒక మీమ్ పేజీ సృష్టించిన ఫేక్ పోస్ట్ మాత్రమే. కంగనా స్వయంగా దీనిని ఖండించారు.

    ప్రశ్న: కంగనా రనౌత్ ప్రస్తుతం ఏ రాజకీయ పార్టీలో ఉన్నారు?

    జవాబు: కంగనా రనౌత్ భారతీయ జనతా పార్టీ (BJP) తరపున హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని మండి నియోజకవర్గం నుండి లోక్ సభ ఎంపీగా ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు.

    ప్రశ్న: కంగనా ఈ ఫేక్ వార్తలపై ఎలా స్పందించారు?

    జవాబు: రాజకీయాల్లో మహిళల పట్ల గౌరవం లేదని, ఇలాంటి నీచమైన ఫేక్ వార్తలు ప్రచారం చేస్తున్న వారు సిగ్గుపడాలని ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా మండిపడ్డారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

