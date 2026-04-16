    Kangana Ranaut: అతనితో రొమాన్స్ ఉంటే ఇప్పటికే మాకు పిల్లలు పుట్టేవాళ్లు: కేంద్ర మంత్రితో ఎఫైర్‌పై కంగనా రనౌత్

    Kangana Ranaut: చిరాగ్ పాశ్వాన్ తో ఎఫైర్ పుకార్లపై కంగనా రనౌత్ నేరుగా సమాధానమిచ్చింది. అతనితో తనకు రొమాన్స్ ఉండి ఉంటే ఇప్పటికే తమకు పిల్లలు పుట్టేవాళ్లని ఆమె అనడం గమనార్హం. అతడు కేవలం ఫ్రెండ్ అని స్పష్టం చేసింది.

    Apr 16, 2026, 17:05:23 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Kangana Ranaut: బీజేపీ ఎంపీ కంగనా రనౌత్, కేంద్ర మంత్రి చిరాగ్ పాశ్వాన్‌ల మధ్య ఏదో నడుస్తోందంటూ వస్తున్న రూమర్లకు కంగనా తనదైన శైలిలో ఫుల్‌స్టాప్ పెట్టారు. తమ మధ్య ఉన్నది కేవలం స్నేహం మాత్రమేనని, అంతకు మించి ఏమీ లేదని ఆమె స్పష్టం చేశారు. ఒకవేళ అదే నిజమై ఉంటే ఇప్పటికే తమకు పిల్లలు పుట్టేవాళ్లని చెప్పారు.

    Kangana Ranaut: అతనితో రొమాన్స్ ఉంటే ఇప్పటికే మాకు పిల్లలు పుట్టేవాళ్లు.. నేను కావాలంటే రొమాన్స్ చేసేదాన్ని: కంగనా రనౌత్
    Kangana Ranaut: అతనితో రొమాన్స్ ఉంటే ఇప్పటికే మాకు పిల్లలు పుట్టేవాళ్లు.. నేను కావాలంటే రొమాన్స్ చేసేదాన్ని: కంగనా రనౌత్

    పార్లమెంట్ సాక్షిగా మొదలైన సోషల్ మీడియా సందడి

    2024లో పార్లమెంట్ సమావేశాల సందర్భంగా కంగనా రనౌత్, చిరాగ్ పాశ్వాన్ ఒకరినొకరు పలకరించుకోవడం, నవ్వుతూ మాట్లాడుకోవడం చూసి నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందించారు. 'మిలే నా మిలే హమ్' (2011) చిత్రంలో కలిసి నటించిన ఈ మాజీ సహనటులు, ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో కూడా పక్కపక్కనే కనిపిస్తుండటంతో వీరి మధ్య 'రోమాన్స్' మొదలైందంటూ సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్, పోస్ట్‌లు వెల్లువెత్తాయి. తాజాగా ఏఎన్ఐ (ANI)కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కంగనా ఈ అంశంపై కుండబద్ధలు కొట్టినట్లు మాట్లాడారు.

    "అతను నా టైప్.. కానీ కేవలం స్నేహితుడు మాత్రమే"

    చిరాగ్ పాశ్వాన్‌తో ఉన్న బంధం గురించి అడిగినప్పుడు కంగనా నవ్వుతూ ఇలా స్పందించారు. "లేదు, చిరాగ్ కేవలం నా స్నేహితుడు మాత్రమే. అతడిని చూసినప్పుడు నాకు ఒక మంచి మిత్రుడు కనిపిస్తాడు తప్ప, మా మధ్య ఎలాంటి రొమాన్స్ లేదు. నిజం చెప్పాలంటే.. మా మధ్య ప్రేమ ఉండి ఉంటే, ఈపాటికి మాకు పిల్లలు ఉండేవారు. మా పరిచయం ఇప్పటిది కాదు.. పదేళ్ల క్రితమే మేం కలిసి సినిమా చేశాం" అని కంగనా చెప్పారు.

    చిరాగ్ కూడా సినిమా నేపథ్యం నుండి రావడంతో అతనితో మాట్లాడటం చాలా బాగుంటుందని, ఒక 'ఫ్రెండ్లీ వైబ్' ఉంటుందని ఆమె వివరించారు. చిరాగ్ పాశ్వాన్ ప్రస్తుతం కేంద్ర ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తుండగా, కంగనా హిమాచల్ ప్రదేశ్‌లోని మండి నుండి ఎంపీగా కొనసాగుతున్నారు.

    సినిమాల్లోనూ ఫుల్ బిజీగా 'క్వీన్'

    రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉంటూనే కంగనా తన సినీ కెరీర్‌ను కూడా పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. 2026 ప్రారంభం నుండి ఆమె పలు క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు.

    భారత్ భాగ్య విధాత: నిజజీవిత హీరోల కథాంశంతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతోంది.

    ఆర్. మాధవన్‌తో థ్రిల్లర్: పదేళ్ల విరామం తర్వాత మాధవన్, కంగనా కలిసి ఒక సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌లో నటిస్తున్నారు. దీనిపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.

    క్వీన్ సీక్వెల్: కంగనాకు నేషనల్ అవార్డు తెచ్చిపెట్టిన 'క్వీన్' చిత్రానికి సీక్వెల్ కూడా త్వరలో పట్టాలెక్కనుంది.

    గతంలో వచ్చిన 'ఎమర్జెన్సీ' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయినా, రాబోయే చిత్రాలతో మళ్ళీ సత్తా చాటాలని కంగనా భావిస్తున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కంగనా రనౌత్, చిరాగ్ పాశ్వాన్ కలిసి ఏ సినిమాలో నటించారు?

    వీరిద్దరూ కలిసి 2011లో వచ్చిన 'మిలే నా మిలే హమ్' (Miley Na Miley Hum) అనే రొమాంటిక్ డ్రామాలో నటించారు. ఇది చిరాగ్ పాశ్వాన్ కి మొదటి సినిమా.

    2. చిరాగ్ పాశ్వాన్ ప్రస్తుతం ఏ పదవిలో ఉన్నారు?

    చిరాగ్ పాశ్వాన్ బీహార్‌లోని హాజీపూర్ ఎంపీగా, కేంద్ర ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా (Union Minister of Food Processing Industries) పనిచేస్తున్నారు.

    3. కంగనా రనౌత్ కొత్త సినిమాలు ఏమిటి?

    ప్రస్తుతం ఆమె 'భారత్ భాగ్య విధాత' షూటింగ్‌లో ఉన్నారు. అలాగే ఆర్. మాధవన్‌తో ఒక థ్రిల్లర్ మూవీ, 'క్వీన్' సినిమా సీక్వెల్‌లో నటించబోతున్నారు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

    Home/Entertainment/Kangana Ranaut: అతనితో రొమాన్స్ ఉంటే ఇప్పటికే మాకు పిల్లలు పుట్టేవాళ్లు: కేంద్ర మంత్రితో ఎఫైర్‌పై కంగనా రనౌత్
    Home/Entertainment/Kangana Ranaut: అతనితో రొమాన్స్ ఉంటే ఇప్పటికే మాకు పిల్లలు పుట్టేవాళ్లు: కేంద్ర మంత్రితో ఎఫైర్‌పై కంగనా రనౌత్
