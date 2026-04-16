Kangana Ranaut: అతనితో రొమాన్స్ ఉంటే ఇప్పటికే మాకు పిల్లలు పుట్టేవాళ్లు: కేంద్ర మంత్రితో ఎఫైర్పై కంగనా రనౌత్
Kangana Ranaut: చిరాగ్ పాశ్వాన్ తో ఎఫైర్ పుకార్లపై కంగనా రనౌత్ నేరుగా సమాధానమిచ్చింది. అతనితో తనకు రొమాన్స్ ఉండి ఉంటే ఇప్పటికే తమకు పిల్లలు పుట్టేవాళ్లని ఆమె అనడం గమనార్హం. అతడు కేవలం ఫ్రెండ్ అని స్పష్టం చేసింది.
పార్లమెంట్ సాక్షిగా మొదలైన సోషల్ మీడియా సందడి
2024లో పార్లమెంట్ సమావేశాల సందర్భంగా కంగనా రనౌత్, చిరాగ్ పాశ్వాన్ ఒకరినొకరు పలకరించుకోవడం, నవ్వుతూ మాట్లాడుకోవడం చూసి నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందించారు. 'మిలే నా మిలే హమ్' (2011) చిత్రంలో కలిసి నటించిన ఈ మాజీ సహనటులు, ఇప్పుడు రాజకీయాల్లో కూడా పక్కపక్కనే కనిపిస్తుండటంతో వీరి మధ్య 'రోమాన్స్' మొదలైందంటూ సోషల్ మీడియాలో మీమ్స్, పోస్ట్లు వెల్లువెత్తాయి. తాజాగా ఏఎన్ఐ (ANI)కి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో కంగనా ఈ అంశంపై కుండబద్ధలు కొట్టినట్లు మాట్లాడారు.
"అతను నా టైప్.. కానీ కేవలం స్నేహితుడు మాత్రమే"
చిరాగ్ పాశ్వాన్తో ఉన్న బంధం గురించి అడిగినప్పుడు కంగనా నవ్వుతూ ఇలా స్పందించారు. "లేదు, చిరాగ్ కేవలం నా స్నేహితుడు మాత్రమే. అతడిని చూసినప్పుడు నాకు ఒక మంచి మిత్రుడు కనిపిస్తాడు తప్ప, మా మధ్య ఎలాంటి రొమాన్స్ లేదు. నిజం చెప్పాలంటే.. మా మధ్య ప్రేమ ఉండి ఉంటే, ఈపాటికి మాకు పిల్లలు ఉండేవారు. మా పరిచయం ఇప్పటిది కాదు.. పదేళ్ల క్రితమే మేం కలిసి సినిమా చేశాం" అని కంగనా చెప్పారు.
చిరాగ్ కూడా సినిమా నేపథ్యం నుండి రావడంతో అతనితో మాట్లాడటం చాలా బాగుంటుందని, ఒక 'ఫ్రెండ్లీ వైబ్' ఉంటుందని ఆమె వివరించారు. చిరాగ్ పాశ్వాన్ ప్రస్తుతం కేంద్ర ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తుండగా, కంగనా హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని మండి నుండి ఎంపీగా కొనసాగుతున్నారు.
సినిమాల్లోనూ ఫుల్ బిజీగా 'క్వీన్'
రాజకీయాల్లో చురుగ్గా ఉంటూనే కంగనా తన సినీ కెరీర్ను కూడా పరుగులు పెట్టిస్తున్నారు. 2026 ప్రారంభం నుండి ఆమె పలు క్రేజీ ప్రాజెక్టులతో బిజీగా ఉన్నారు.
భారత్ భాగ్య విధాత: నిజజీవిత హీరోల కథాంశంతో రూపొందుతున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్ ప్రస్తుతం శరవేగంగా జరుగుతోంది.
ఆర్. మాధవన్తో థ్రిల్లర్: పదేళ్ల విరామం తర్వాత మాధవన్, కంగనా కలిసి ఒక సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్లో నటిస్తున్నారు. దీనిపై ప్రేక్షకుల్లో భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి.
క్వీన్ సీక్వెల్: కంగనాకు నేషనల్ అవార్డు తెచ్చిపెట్టిన 'క్వీన్' చిత్రానికి సీక్వెల్ కూడా త్వరలో పట్టాలెక్కనుంది.
గతంలో వచ్చిన 'ఎమర్జెన్సీ' చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయినా, రాబోయే చిత్రాలతో మళ్ళీ సత్తా చాటాలని కంగనా భావిస్తున్నారు.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. కంగనా రనౌత్, చిరాగ్ పాశ్వాన్ కలిసి ఏ సినిమాలో నటించారు?
వీరిద్దరూ కలిసి 2011లో వచ్చిన 'మిలే నా మిలే హమ్' (Miley Na Miley Hum) అనే రొమాంటిక్ డ్రామాలో నటించారు. ఇది చిరాగ్ పాశ్వాన్ కి మొదటి సినిమా.
2. చిరాగ్ పాశ్వాన్ ప్రస్తుతం ఏ పదవిలో ఉన్నారు?
చిరాగ్ పాశ్వాన్ బీహార్లోని హాజీపూర్ ఎంపీగా, కేంద్ర ఆహార శుద్ధి పరిశ్రమల శాఖ మంత్రిగా (Union Minister of Food Processing Industries) పనిచేస్తున్నారు.
3. కంగనా రనౌత్ కొత్త సినిమాలు ఏమిటి?
ప్రస్తుతం ఆమె 'భారత్ భాగ్య విధాత' షూటింగ్లో ఉన్నారు. అలాగే ఆర్. మాధవన్తో ఒక థ్రిల్లర్ మూవీ, 'క్వీన్' సినిమా సీక్వెల్లో నటించబోతున్నారు.
