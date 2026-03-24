    కంగనా రనౌత్ 40వ బర్త్ డే: పప్పులో నిమ్మరసం.. టీతో పాటు ఎండు ద్రాక్ష.. ‘క్వీన్’ ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్స్ ఇవే!

    40 ఏళ్ల వయసులోనూ బాలీవుడ్ క్వీన్ కంగనా రనౌత్ ఎంతో ఫిట్‌గా, గ్లోయింగ్ స్కిన్‌తో మెరిసిపోతున్నారు. ఎటువంటి ఖరీదైన డైట్లు కాకుండా, మన భారతీయ సంప్రదాయ ఆహారంతోనే ఆమె ఆరోగ్యంగా ఎలా ఉంటున్నారో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

    Published on: Mar 24, 2026 7:04 AM IST
    By HT Telugu Desk
    బాలీవుడ్ ఫైర్ బ్రాండ్, బీజేపీ నాయకురాలు కంగనా రనౌత్ మార్చి 23న తన 40వ పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. నటిగా, రాజకీయ నాయకురాలిగా ఎంత బిజీగా ఉన్నా.. ఆమె ఫిట్‌నెస్ విషయంలో మాత్రం అస్సలు రాజీ పడరు. సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు అంటే విదేశీ పద్ధతులు, ఖరీదైన డైట్లను అనుసరిస్తారని మనం అనుకుంటాం. కానీ కంగనా మాత్రం పూర్తిగా మన భారతీయ మూలాలకు, ఆయుర్వేదానికి ప్రాధాన్యతనిస్తారు.

    తన ఆరోగ్యం వెనుక ఉన్న ఆసక్తికరమైన విషయాలను గతంలో ఆమె సోషల్ మీడియా వేదికగా పంచుకున్నారు. ఆమె డైట్ ప్లాన్ ఎలా ఉంటుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.

    శరీర తత్వాన్ని బట్టి ఆహారం

    ఆయుర్వేదం ప్రకారం కంగనా రనౌత్ శరీరం 'పిత్త' దోషాన్ని (అధిక వేడి, ఎసిడిటీ) కలిగి ఉంటుంది. అందుకే ఆమె తన రోజును చాలా జాగ్రత్తగా ప్రారంభిస్తారు.

    "చాలామంది నేను రోజంతా ఏం తింటానో తెలుసుకోవాలని అడుగుతుంటారు. నా డైట్ బరువు తగ్గడానికే కాదు, రోగనిరోధక శక్తి పెంచుకోవడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. నేను నిద్రలేవగానే ఒక గ్లాసు నీటితో రోజును మొదలుపెడతాను. ఆ తర్వాత కాసేపటికి పంచదార వేసిన ఒక కడక్ ఛాయ్ (స్ట్రాంగ్ టీ), దానితో పాటు నానబెట్టిన బాదం పప్పులు, ఎండు ద్రాక్షలు తీసుకుంటాను" అని కంగనా తన దినచర్యను వివరించారు.

    చాలామందికి ఉదయాన్నే టీ లేదా కాఫీ తాగే అలవాటు ఉంటుంది. కానీ అది ఎసిడిటీకి కారణమవుతుంది. దీన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి కంగనా ఒక ట్రిక్ ఫాలో అవుతారు. టీ తాగినప్పుడు కలిగే ఎసిడిటీని తగ్గించడానికి, క్షార గుణం (Alkaline) కలిగిన 'నానబెట్టిన ఎండు ద్రాక్ష'లను ఆమె తీసుకుంటారు.

    తేలికపాటి బ్రేక్‌ఫాస్ట్

    షూటింగ్‌లు లేని సమయంలో కంగనా ఉదయాన్నే భారీగా భోజనం చేయడం ఇష్టపడరు. యోగా, ధ్యానం పూర్తయిన తర్వాత కొన్ని తాజా పండ్లను మాత్రమే తీసుకుంటారు. ఉదయం పూట వండిన పదార్థాలకు దూరంగా ఉండటమే తన ఆరోగ్య రహస్యమని ఆమె చెబుతారు. అయితే, శారీరక శ్రమ ఎక్కువగా ఉన్నవారు లేదా చిన్న వయసు వారు ఈ డైట్ ఫాలో అవ్వడం సరికాదని కూడా ఆమె హెచ్చరించారు.

    భోజనంలో అమ్మ చేతి వంటలే..

    కంగనా భోజనం పూర్తిగా మన దేశీ స్టైల్‌లో ఉంటుంది. పప్పు, అన్నం, కూరగాయలు ఆమె మెనూలో తప్పనిసరిగా ఉంటాయి.

    • నార్త్ ఇండియన్ స్టైల్: అన్నంతో పాటు పకోడీ కడి తినడం ఆమెకు ఎంతో ఇష్టం.
    • మహారాష్ట్ర రుచులు: అప్పుడప్పుడు కొంకణి స్టైల్ పాంఫ్రెట్ ఫిష్ కర్రీని కూడా ఆమె ఇష్టంగా తింటారు.

    ముఖ్యంగా భోజనంలో ఆమె పాటించే ఒక చిన్న చిట్కా అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది. "నేను పప్పు లేదా కూరలో కచ్చితంగా నిమ్మరసం పిండుకుంటాను. ఇది ఆహారంలో క్షార గుణాన్ని పెంచి జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. అలాగే ఈ ఎండ కాలంలో పెరుగు నా డైట్‌లో తప్పనిసరి" అని కంగనా పేర్కొన్నారు.

    శక్తినిచ్చే పానీయాలు

    మధ్యాహ్న సమయంలో ఆర్టిఫిషియల్ ప్రోటీన్ బార్స్ లేదా ప్యాక్డ్ జ్యూస్‌ల జోలికి ఆమె వెళ్లరు. దానికి బదులుగా కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ లేదా నిమ్మరసం తాగుతారు. ఒకవేళ షూటింగ్ సెట్‌లో బిజీగా ఉంటే ఈ పానీయాలతో పాటు ఏదైనా చిన్న స్నాక్ తీసుకుంటానని ఆమె వెల్లడించారు.

    లోకల్ ఫుడ్ తినడం, మన శరీర తత్వానికి ఏది సెట్ అవుతుందో అది గుర్తించడం.. ఇవే కంగనా ఆరోగ్య సూత్రాలు. నిమ్మరసం, పెరుగు, కొబ్బరి నీళ్ల వంటి సహజ సిద్ధమైన పదార్థాలతో ఆమె తన బాడీలోని వేడిని (Pitta) నియంత్రిస్తూ ఫిట్‌గా ఉంటున్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కంగనా రనౌత్ పప్పులో నిమ్మరసం ఎందుకు పిండుతారు?

    పప్పులో నిమ్మరసం పిండటం వల్ల అది ఆహారంలోని ఎసిడిటీని తగ్గించి (Alkalize), జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. అలాగే ఇది విటమిన్-సిని అందిస్తుంది.

    2. టీతో పాటు ఎండు ద్రాక్ష ఎందుకు తీసుకోవాలి?

    టీ అనేది అసిడిక్ స్వభావం కలది. ఎండు ద్రాక్ష క్షార గుణం కలిగి ఉండటం వల్ల, టీ తాగినప్పుడు వచ్చే ఎసిడిటీని ఇది సమతుల్యం చేస్తుంది.

    3. కంగనా తన ఫిట్‌నెస్ కోసం ఎలాంటి పానీయాలు తాగుతారు?

    ఆమె సహజ సిద్ధమైన కొబ్బరి నీళ్లు, మజ్జిగ, తాజా నిమ్మరసాన్ని ఎక్కువగా ఇష్టపడతారు.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం కేవలం అవగాహన కోసం మాత్రమే. ఏదైనా డైట్ ప్లాన్ అనుసరించే ముందు ఆరోగ్య నిపుణులను లేదా వైద్యులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.)

