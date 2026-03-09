Edit Profile
    బరువు తగ్గడానికి ఓట్స్ మేలా? అన్నం కంటే ఇవే మంచివా? గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ ఏమంటున్నారంటే..

    రువు తగ్గాలనుకునే వారు, షుగర్ నియంత్రణలో ఉండాలనుకునే వారు ఓట్స్‌ను ఎక్కువగా ఎంచుకుంటున్నారు. అన్నం కంటే ఓట్స్ తింటేనే త్వరగా బరువు తగ్గుతామా? ఏ రకమైన ఓట్స్ ఆరోగ్యానికి మంచివి? ఇలాంటి 10 ముఖ్యమైన ప్రశ్నలకు ప్రముఖ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ పలనియప్పన్ మాణిక్కం సమాధానాలు ఇచ్చారు.

    Published on: Mar 09, 2026 4:55 PM IST
    By HT Telugu Desk
    ప్రస్తుతం భారతీయ వంటగదుల్లో ఓట్స్ ఒక అంతర్భాగంగా మారిపోయాయి. మార్కెట్లో ఇన్‌స్టంట్ ఓట్స్, రోల్డ్ ఓట్స్, స్టీల్ కట్ ఓట్స్ ఇలా రకరకాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. వీటిలో మన శరీరానికి ఏది అవసరమో ఎంచుకోవడం కొంచెం కష్టమే. అందుకే, అమెరికా బోర్డ్ సర్టిఫైడ్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ డాక్టర్ పలనియప్పన్ మాణిక్కం తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ వేదికగా ఓట్స్ గురించి మనకున్న పలు అపోహలను తొలగించారు.

    బరువు తగ్గడానికి ఓట్స్ మేలా? అన్నం కంటే ఇవే మంచివా? గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ మాట (Unsplash)
    బరువు తగ్గడానికి ఓట్స్ మేలా? అన్నం కంటే ఇవే మంచివా? గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజిస్ట్ మాట (Unsplash)

    1. బరువు తగ్గడానికి ఓట్స్ సహాయపడతాయా?

    ఖచ్చితంగా సహాయపడతాయని డాక్టర్ మాణిక్కం చెబుతున్నారు. ఓట్స్‌లో పీచు పదార్థం (ఫైబర్) ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇది తిన్న తర్వాత కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. దీనివల్ల మనం అతిగా తినకుండా ఉంటాం, తద్వారా బరువు తగ్గడం సులభమవుతుంది.

    2. కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయా?

    అవును. ఓట్స్‌లో ఉండే కరిగే పీచు పదార్థం (Soluble fibre) శరీరంలోని ఎల్‌డీఎల్ (LDL) లేదా చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుందని ఆయన వివరించారు.

    3. షుగర్ వ్యాధి ఉన్నవారు తినవచ్చా?

    డయాబెటిస్ ఉన్నవారు పరిమిత పరిమాణంలో ప్లెయిన్ ఓట్స్ తీసుకోవడం మంచిది. వీటిలో గ్లైసీమిక్ లోడ్ తక్కువగా ఉంటుంది. అయితే, కేవలం ఓట్స్ మాత్రమే కాకుండా, వాటితో పాటు కొంచెం ప్రోటీన్ (గుడ్లు లేదా పప్పులు వంటివి) కలిపి తీసుకుంటే చక్కెర స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయని ఆయన సూచించారు.

    4. ఇన్‌స్టంట్ ఓట్స్ ఆరోగ్యానికి చేటు చేస్తాయా?

    ఇన్‌స్టంట్ ఓట్స్ పూర్తిగా అన్-హెల్తీ అని చెప్పలేం కానీ, అవి ఎక్కువగా ప్రాసెస్ చేయబడి ఉంటాయి. వాటిని తిన్నప్పుడు కడుపు త్వరగా నిండినట్లు అనిపించదు. పైగా వాటిలో రుచి కోసం చక్కెరలు కలుపుతుంటారు. కాబట్టి, ప్లెయిన్ ఓట్స్ ఎంచుకోవడమే ఉత్తమమని ఆయన తెలిపారు.

    5. రోజూ ఓట్స్ తినవచ్చా?

    మెజారిటీ ప్రజలకు ప్రతిరోజూ ఓట్స్ తినడం సురక్షితమే కాదు, ఎంతో ప్రయోజనకరమని కూడా డాక్టర్ వెల్లడించారు.

    6. అన్నం కంటే ఓట్స్ తింటేనే మంచిదా?

    అన్నం కంటే ఓట్స్‌లో ఫైబర్ కంటెంట్ చాలా ఎక్కువ. ఇది మిమ్మల్ని ఎక్కువ సేపు ఆకలి వేయకుండా ఉంచుతుంది. అయితే, మీ భోజనంలో ఉండే ఇతర పదార్థాల సమతుల్యతను బట్టి అన్నాన్ని కూడా ఎంచుకోవచ్చు. పీచు పదార్థం ఎక్కువగా కావాలనుకునే వారికి ఓట్స్ ఉత్తమ ఎంపిక.

    7. ఓట్స్ తింటే కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపిస్తుందా?

    డైట్‌లో ఒక్కసారిగా ఓట్స్‌ను చేర్చుకుంటే గ్యాస్ లేదా కడుపు ఉబ్బరం వచ్చే అవకాశం ఉంది. అందుకే వీటిని క్రమంగా అలవాటు చేసుకోవాలని, ఓట్స్ తిన్నప్పుడు నీళ్లు ఎక్కువగా తాగాలని ఆయన సూచించారు.

    8. వర్కవుట్‌కు ముందు ఓట్స్ తినవచ్చా?

    జిమ్‌కు వెళ్లేవారికి లేదా వ్యాయామం చేసేవారికి ఓట్స్ ఒక అద్భుతమైన ఆహారం. ఇవి శరీరానికి నిలకడగా, ఎక్కువ సేపు శక్తిని అందిస్తాయి.

    9. ఓట్స్ తినడానికి సరైన పద్ధతి ఏది?

    ప్లెయిన్ ఓట్స్, రోల్డ్ ఓట్స్ లేదా స్టీల్ కట్ ఓట్స్ తీసుకోవడం అత్యంత ఆరోగ్యకరం. వీటిలో బాదం, పిస్తా వంటి డ్రై ఫ్రూట్స్, గింజలు, తాజా పండ్లు లేదా ప్రోటీన్ కలిపి తీసుకుంటే సంపూర్ణ పోషకాలు అందుతాయి.

    10. రోల్డ్ ఓట్స్ vs స్టీల్ కట్ ఓట్స్: ఏది మేలు?

    రెండింటికీ వేర్వేరు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. రోల్డ్ ఓట్స్ త్వరగా ఉడుకుతాయి, జీర్ణం కావడానికి సులభంగా ఉంటాయి. ఇక స్టీల్ కట్ ఓట్స్ తింటే ఆకలి త్వరగా వేయదు. రక్తంలో చక్కెర విడుదల నెమ్మదిగా జరుగుతుంది.

    (గమనిక: ఈ సమాచారం సోషల్ మీడియాలో నిపుణులు పంచుకున్న వివరాల ఆధారంగా అందించినది. ఇది వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. మీ ఆరోగ్య పరిస్థితిని బట్టి డైట్‌లో మార్పులు చేసే ముందు మీ డాక్టరును సంప్రదించడం మంచిది.)

