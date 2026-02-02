Edit Profile
    షుగర్ లేని హెల్తీ బ్రేక్‌ఫాస్ట్.. కేవలం 4 వస్తువులతో ఓట్స్ చియా పుడింగ్ సిద్ధం

    ఉదయం సమయం తక్కువగా ఉన్నవారికి 'ఓట్స్ చియా పుడ్డింగ్' ఒక పోషకమైన ఎంపిక. కేవలం ఓట్స్, చియా గింజలు, పాలు, పండ్లతో చక్కెర లేకుండా దీనిని సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇది రోజంతా మిమ్మల్ని ఉత్సాహంగా ఉంచుతుంది.

    Published on: Feb 02, 2026 7:59 AM IST
    By HT Telugu Desk
    సాధారణంగా ఓట్స్ అంటే యూరప్, ఆసియా దేశాల్లో ఎప్పటి నుంచో వాడుకలో ఉన్న అద్భుతమైన ధాన్యం. ఇవి శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని నెమ్మదిగా, స్థిరంగా విడుదల చేస్తాయి. ఇక చియా గింజల విషయానికి వస్తే, వీటిని ప్రాచీన కాలం నుండి మధ్య అమెరికాలో ఒక బలవర్ధకమైన ఆహారంగా భావిస్తారు. ఈ రెండింటి కలయికతో చేసే పుడ్డింగ్ కేవలం రుచికరంగా ఉండటమే కాదు, జీర్ణక్రియకు కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుంది.

    చియా సీడ్స్ పుడింగ్ (freepik)
    చియా సీడ్స్ పుడింగ్ (freepik)

    ఈ పుడ్డింగ్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే, ఇందులో మనం అదనపు చక్కెరను ఏమాత్రం వాడటం లేదు. ఓట్స్ రాత్రంతా పాలల్లో నానడం వల్ల మెత్తగా మారి, ఉదయాన్నే తినడానికి సులభంగా ఉంటాయి. చియా గింజలు పాలలోని తేమను పీల్చుకుని జెల్ లాంటి ఆకృతిని పొందుతాయి. ఇది తిన్న తర్వాత చాలా సేపటి వరకు కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి, బిజీగా ఉండే ఉద్యోగులకు, పిల్లలకు ఇది ఒక బెస్ట్ బ్రేక్‌ఫాస్ట్.

    ఓట్స్ చియా పుడింగ్‌కు కావాల్సిన పదార్థాలు (ఒకరికి సరిపడా):

    1. రోల్డ్ ఓట్స్: అర కప్పు
    2. చియా గింజలు: ఒక టేబుల్ స్పూన్
    3. పాలు: ముప్పావు కప్పు (మీరు మామూలు పాలు లేదా బాదం పాలు, సోయా పాలు వంటి ప్లాంట్ బేస్డ్ పాలు కూడా వాడుకోవచ్చు)
    4. తాజా పండ్లు: పావు కప్పు (ఆపిల్, అరటి లేదా బెర్రీలు)

    ఓట్స్ చియా పుడింగ్ తయారీ విధానం (స్టెప్-బై-స్టెప్):

    1. ముందుగా ఒక శుభ్రమైన గాజు జార్ లేదా మూత ఉన్న గిన్నెను తీసుకోండి.
    2. అందులో రోల్డ్ ఓట్స్, చియా గింజలను వేసి బాగా కలపండి.
    3. ఇప్పుడు పాలు పోసి, ఎక్కడా గడ్డలు కట్టకుండా గరిటెతో బాగా కలపండి.
    4. మీకు నచ్చిన తాజా పండ్ల ముక్కలను కూడా అందులో వేసి మళ్లీ ఒకసారి కలపండి.
    5. ఇప్పుడు మూత పెట్టి, రాత్రంతా (కనీసం 6 గంటలు) ఫ్రిజ్‌లో ఉంచండి.
    6. మరుసటి రోజు ఉదయం ఫ్రిజ్ నుండి తీసి, మళ్ళీ ఒకసారి కలిపి నేరుగా తినేయొచ్చు. చల్లగా ఉన్నప్పుడే ఇది మరింత రుచిగా ఉంటుంది.

    రుచిని పెంచే కొన్ని చిట్కాలు:

    మీ అభిరుచికి అనుగుణంగా ఇందులో కొన్ని మార్పులు కూడా చేసుకోవచ్చు.

    బనానా స్పెషల్: మిక్స్‌డ్ ఫ్రూట్స్‌కు బదులుగా అరటిపండు ముక్కలను వాడండి. ఇది పుడింగ్‌ను మరింత క్రీమీగా మారుస్తుంది.

    ఆపిల్ - దాల్చినచెక్క: ఆపిల్ ముక్కలతో పాటు చిటికెడు దాల్చినచెక్క పొడిని చేర్చితే మంచి సువాసన వస్తుంది. ఇది జీర్ణక్రియకు కూడా మంచిది.

    మామిడి పండు సీజన్‌లో: వేసవిలో మామిడి ముక్కలను వేసుకుంటే ఆ రుచే వేరు.

    సహజ తీపి కోసం: మీకు తీపి ఎక్కువ కావాలనుకుంటే చక్కెర బదులు చిన్నగా తరిగిన ఖర్జూరం లేదా తేనెను కలుపుకోవచ్చు.

    చిక్కగా కావాలంటే: పుడ్డింగ్ మరింత చిక్కగా ఉండాలని కోరుకునే వారు పాల పరిమాణాన్ని అర కప్పుకు తగ్గించుకోవచ్చు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ):

    1. దీనిని ప్రతిరోజూ తినవచ్చా?

    అవును, సమతుల్య ఆహారంలో భాగంగా ఓట్స్, చియా గింజలను ప్రతిరోజూ తీసుకోవచ్చు. అయితే పండ్లు, పాల రకాలను మారుస్తూ ఉంటే బోర్ కొట్టకుండా ఉంటుంది.

    2. ఇది పిల్లలకు మంచిదేనా?

    కచ్చితంగా. ఇది మెత్తగా ఉండటం వల్ల పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు. వారికి కావాల్సిన ప్రోటీన్, ఫైబర్, ఖనిజాలు ఇందులో పుష్కలంగా ఉంటాయి.

    3. ఫ్రిజ్‌లో ఎన్ని రోజులు నిల్వ ఉంటుంది?

    దీనిని గాలి చొరబడని డబ్బాలో ఉంచి ఫ్రిజ్‌లో పెడితే రెండు రోజుల వరకు తాజాగా ఉంటుంది.

    © 2026 HindustanTimes