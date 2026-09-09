OTT Crime Thriller: సూపర్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. 8.8 ఐఎండీబీ రేటింగ్.. ఓటీటీలో తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్..
OTT Crime Thriller: ఓటీటీలోకి కన్నడ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ మూవీ మ్యాంగో పచ్చ తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తోంది. జియోహాట్స్టార్ ఓటీటీ సెప్టెంబర్ 14 నుంచి ఈ సినిమాను ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకురాబోతోంది.
OTT Crime Thriller: కన్నడ సూపర్ స్టార్ కిచ్చా సుదీప్ మేనల్లుడు సంచిత్ సంజీవ్ డెబ్యూ మూవీ 'మ్యాంగో పచ్చ' (Mango Pachcha) బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి టాక్ తెచ్చుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ఇప్పుడు ఈ ఇంటెన్స్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ఓటీటీ ఆడియెన్స్ను అలరించడానికి రెడీ అయిపోయింది. సెప్టెంబర్ 14 నుంచి ప్రముఖ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ 'జియోహాట్స్టార్' (JioHotstar)లో ఈ సినిమా డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది.
థియేటర్ల నుంచి నేరుగా ఓటీటీలోకి.. 5 భాషల్లో స్ట్రీమింగ్
కన్నడలో మంచి రెస్పాన్స్ సాధించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ ను కన్నడ వెర్షన్తో పాటు తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో కూడా అందుబాటులోకి తెస్తున్నారు. సౌత్ ఆడియెన్స్ ఈ సినిమా ఓటీటీ రిలీజ్ కోసం చాలా రోజులుగా వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు జియోహాట్స్టార్ అఫీషియల్గా డేట్ అనౌన్స్ చేయడంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ హ్యాపీగా ఉన్నారు.
మైసూర్ డ్రగ్ మాఫియా.. 2001-2011 పదేళ్ల కాలంలో..
దర్శకుడు వివేకా తెరకెక్కించిన ఈ మూవీ కథ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. 2001 నుంచి 2011 మధ్య కాలంలో మైసూర్ సిటీ బ్యాక్డ్రాప్లో జరిగిన డ్రగ్ మాఫియా, క్రైమ్ సంఘటనల చుట్టూ ఈ స్టోరీ తిరుగుతుంది. ఒక సాధారణ సీడీ రెంటల్ షాప్ నడుపుకునే ప్రశాంత్ అలియాస్ పచ్చ అనే కుర్రాడు అనుకోని పరిస్థితుల్లో గంజాయి, డ్రగ్స్ నెట్వర్క్లోకి ఎలా ప్రవేశించాడు అనేదే అసలు కథ.
మైసూర్ సిటీని ఈ సినిమా కథలో ఒక ముఖ్యమైన క్యారెక్టర్లా డిజైన్ చేయడం ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్ పాయింట్. 2000ల కాలంనాటి మైసూర్ వాతావరణం, మార్కెట్లు, రెట్రో వైబ్స్ ప్రేక్షకులకు ఒక డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్తాయి.
సంచిత్ సంజీవ్ సాలిడ్ డెబ్యూ.. చరణ్ రాజ్ మ్యూజిక్
కిచ్చా సుదీప్ వారసుడిగా ఎంట్రీ ఇచ్చిన సంచిత్ సంజీవ్ తొలి సినిమాలోనే ఆకట్టుకునే నటన కనబరిచారు. రెగ్యులర్ కమర్షియల్ ఎలిమెంట్స్, మాస్ ఇంట్రడక్షన్ పాటలు లేకుండా చాలా సహజంగా క్యారెక్టర్లోకి ఒదిగిపోయారు. ప్రశాంత్ పాత్రలోని ఆవేశం, భయం, పవర్ కోసం తాపత్రయపడే కోణాలను సంచిత్ అద్భుతంగా పండించారు.
ఈ సినిమాకు చరణ్ రాజ్ అందించిన బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ (BGM) మరొక ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలిచింది. రొటీన్ గ్యాంగ్స్టర్ కథలకు భిన్నంగా రివర్స్ స్క్రీన్ ప్లే శైలిలో సీన్స్ నడవడం థ్రిల్లింగ్గా అనిపిస్తుంది. కేవలం 95 నిమిషాల రన్టైమ్తో ఎక్కడా బోర్ కొట్టకుండా చాలా స్పీడ్గా ఎడిట్ చేశారు.
కాజల్ కుందర్ హీరోయిన్గా నటించిన ఈ సినిమాలో మయూర్ పటేల్, ఉగ్రం మంజు కీలక పాత్రలు పోషించారు. వీకెండ్లో ఒక మంచి రా అండ్ వింటేజ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ చూడాలి అనుకునే వారికి 'మ్యాంగో పచ్చ' పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్. సెప్టెంబర్ 14 నుంచి జియోహాట్స్టార్లో మీరూ ఈ ఇంటెన్స్ డ్రామాను స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More