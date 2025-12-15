ఓటీటీలోకి వచ్చేసిన కన్నడ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ.. ఐఎండీబీలో 8.2 రేటింగ్.. ఇక్కడ చూసేయండి
ఓటీటీలోకి ఓ హిట్ కన్నడ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చింది. ఈ సినిమాను జీ5 ఓటీటీలో చూడొచ్చు. అక్టోబర్ లో థియేటర్లలో రిలీజైన ఈ మూవీ.. సుమారు రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ అయింది.
కన్నడ సినిమా ఇండస్ట్రీ నుంచి ఈ ఏడాది వచ్చిన మరో సూపర్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ మూవీ గ్రీన్ (Green). ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో థియేటర్లలో రిలీజై ప్రేక్షకుల ప్రశంసలు అందుకున్న మూవీ ఇది. ఇప్పుడీ సినిమా ఆదివారం (డిసెంబర్ 14) నుంచి జీ5 ఓటీటీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.
గ్రీన్ ఓటీటీ స్ట్రీమింగ్
ఈమధ్య కన్నడ కంటెంట్ పై ఎక్కువగా దృష్టిసారించిన జీ5 ఓటీటీ తాజాగా మరో ఇంట్రెస్టింగ్ సస్పెన్స్ థ్రిల్లర్ సినిమాను స్ట్రీమింగ్ కు తీసుకొచ్చింది. ఈ మూవీ పేరు గ్రీన్. డిసెంబర్ 14 నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ మూవీకి ఐఎండీబీలో 8.2 రేటింగ్ రావడం విశేషం. ప్రేక్షకుల ఆదరణ పొందిన ఈ సినిమా సుమారు రెండు నెలల తర్వాత డిజిటల్ ప్రీమియర్ అయింది.
గ్రీన్ మూవీ స్టోరీ ఇదే..
రాజ్ విజయ్ దర్శకత్వంలో వచ్చిన కన్నడ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్ గ్రీన్. ఈ సినిమా కథ ప్రధానంగా "మాయన్న" (గోపాల్ కృష్ణ దేశ్పాండే) అనే వ్యక్తి చుట్టూ తిరుగుతుంది. మాయన్న పారనాయిడ్ స్కిజోఫ్రెనియా అనే మానసిక సమస్యతో బాధపడుతుంటాడు. చిన్నప్పుడు విన్న దెయ్యాల కథలు, ముఖ్యంగా అడవిలో ఉండే ఒక వింత రాక్షసుడి గురించిన భయాలు అతన్ని వెంటాడుతుంటాయి.
మరోవైపు రవి అనే పోలీస్ అధికారి ఒక మిస్సింగ్ కేసు (సావిత్రి అనే మహిళ కోసం) దర్యాప్తు చేస్తూ అడవిలోకి వెళ్తాడు. అక్కడ అతనికి వింత అనుభవాలు ఎదురవుతాయి. అసలు ఆ అడవిలో నిజంగానే రాక్షసుడు ఉన్నాడా? లేక ఇదంతా మాయన్న భ్రమనా? మనిషిలోని అంతర్గత భయాలే అసలైన రాక్షసులా? అనే ఆసక్తికరమైన అంశాలతో కథ సాగుతుంది.
ఈ గ్రీన్ ఓ సాధారణ హారర్ సినిమా కాదు. దెయ్యాలను చూపించి భయపెట్టడం కంటే, మనిషి మనసులో ఉండే భయం అనే కాన్సెప్ట్ మీద ఈ సినిమా నడుస్తుంది. సినిమా చాలా భాగం అడవిలో జరుగుతుంది. సినిమాటోగ్రఫీ, సౌండ్ డిజైన్ అడవిని ఒక పాత్రలాగా, భయంకరంగా చూపించడంలో చాలా బాగా పనిచేశాయి.
ప్రధాన పాత్ర పోషించిన గోపాల్ కృష్ణ దేశ్పాండే నటనకు విమర్శకుల ప్రశంసలు దక్కాయి. భయం, ఆందోళన కలగలిసిన మనిషిగా అతని నటన సినిమాకి హైలైట్. అలాగే బాలాజీ మనోహర్, డింపీ ఫాధ్యా తమ పాత్రల్లో ఒదిగిపోయారు. విజువల్స్, బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ సినిమాకు ప్రధాన బలం.
ఇవి ప్రేక్షకుడిని కథలో లీనమయ్యేలా చేస్తాయి. ప్రకృతిని మనం నాశనం చేస్తే, అది తిరగబడుతుంది అనే చిన్న సందేశం కూడా అంతర్లీనంగా కనిపిస్తుంది. మన మెదడుకు పని చెప్పే, ఉత్కంఠభరితమైన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్స్ మీకు నచ్చితే.. ఈ "గ్రీన్" సినిమా మిమ్మల్ని ఆకట్టుకుంటుంది.