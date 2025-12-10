ఈ ఏడాది టాప్ 10 మోస్ట్ పాపులర్ మూవీస్ ఇవే.. ఒక్క తెలుగు సినిమాకూ దక్కని చోటు.. కన్నడ, తమిళ సినిమాల హవా
ఈ ఏడాది మోస్ట్ పాపులర్ ఇండియన్ సినిమాల జాబితాను రిలీజ్ చేసింది ఐఎండీబీ. బుధవారం (డిసెంబర్ 10) ఈ లిస్టు రాగా.. వీటిలో ఒక్క తెలుగు సినిమాకు కూడా చోటు దక్కలేదు. హిందీ, కన్నడ, తమిళం, మలయాళం సినిమాలు టాప్ 10లో ఉన్నాయి.
ఈ ఏడాది అంటే 2025 సినిమాల పరంగా చాలా రసవత్తరంగా సాగింది. విక్కీ కౌశల్ పీరియడ్ డ్రామా 'ఛావా', రిషబ్ శెట్టి మైథలాజికల్ వండర్ 'కాంతార: ఎ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1', అజయ్ దేవగన్ 'రైడ్ 2' వంటి భారీ సినిమాలు ప్రేక్షకులను అలరించాయి. కానీ అనూహ్యంగా ఇద్దరు కొత్త ముఖాలతో వచ్చిన ఒక రొమాంటిక్ మ్యూజికల్ సినిమా వీటన్నింటినీ వెనక్కి నెట్టి ఐఎండీబీ 2025 టాప్ మూవీగా నిలిచింది.
నంబర్ 1 స్థానంలో 'సయ్యారా'
బుధవారం (డిసెంబర్ 10)నాడు ఐఎండీబీ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న 250 మిలియన్లకు పైగా యూజర్ల పేజ్ వ్యూస్ ఆధారంగా 2025లో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన టాప్-10 భారతీయ సినిమాల జాబితాను విడుదల చేసింది.
మోహిత్ సూరి దర్శకత్వంలో.. అనీత్ పడ్డా, అహాన్ పాండే అనే కొత్త నటీనటులు జంటగా నటించిన 'సయ్యారా' (Saiyaara) ఈ జాబితాలో మొదటి స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. జులై 18న విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఏకంగా రూ. 500 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఆల్ టైమ్ హైయెస్ట్ గ్రాసింగ్ ఇండియన్ రొమాంటిక్ ఫిల్మ్ గా చరిత్ర సృష్టించింది. ఒక మ్యూజిషియన్, జర్నలిస్ట్ మధ్య సాగే ప్రేమకథ ఇది.
ఐఎండీబీ టాప్ 10 ఇండియన్ మూవీస్, ఓటీటీ
ఈ జాబితాలో సౌత్ సినిమాల హవా కూడా గట్టిగానే ఉంది. మొత్తం లిస్ట్లో 5 హిందీ సినిమాలు ఉండగా.. 2 తమిళం, 2 కన్నడ, 1 మలయాళం సినిమాలు ఉన్నాయి.
సయ్యారా - నెట్ఫ్లిక్స్
మహావతార్ నరసింహ - నెట్ఫ్లిక్స్
ఛావా - నెట్ఫ్లిక్స్
కాంతార: ఏ లెజెండ్ - చాప్టర్ 1 - ప్రైమ్ వీడియో
కూలీ - ప్రైమ్ వీడియో
డ్రాగన్ - నెట్ఫ్లిక్స్
సితారే జమీన్ పర్ - యూట్యూబ్
దేవా - నెట్ఫ్లిక్స్
రైడ్ 2 - జియోహాట్స్టార్
లోకా చాప్టర్ 1: చంద్ర - జియోహాట్స్టార్
'మహావతార్ నరసింహ' సినిమా రెండో స్థానంలో నిలిచింది. ఒక ఐఎండీబీ ఇయర్-ఎండ్ లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకున్న తొలి యానిమేటెడ్ సినిమా ఇదే కావడం విశేషం. కేవలం సినిమాల జాబితాలోనే కాదు.. 'మోస్ట్ పాపులర్ ఇండియన్ స్టార్స్' జాబితాలోనూ 'సయ్యారా' జంట సంచలనం సృష్టించింది. అహాన్ పాండే, అనీత్ పడ్డా.. ఆమిర్ ఖాన్, రిషబ్ శెట్టి వంటి బడా స్టార్లను వెనక్కి నెట్టి టాప్-2 స్థానాల్లో నిలిచారు.
ర్యాంకు
టాప్ 10 మోస్ట్ పాపులర్ ఇండియన్ మూవీస్ 2025
1
సయ్యారా
2
మహావతార్ నరసింహ
3
ఛావా
4
కాంతార: ఎ లెజెండ్ ఛాప్టర్ 1
5
కూలీ
6
డ్రాగన్
7
సితారే జమీన్ పర్
8
దేవా
9
రైడ్ 2
10
లోకా ఛాప్టర్ 1: చంద్ర
