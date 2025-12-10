Edit Profile
    ఒకే రోజు రెండు ఓటీటీల్లోకి తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. రాజశేఖర్ కూతురు హీరోయిన్.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. ఎప్పుడంటే?

    ఓటీటీలోకి ఓ తమిళ రొమాంటిక్ సినిమా వచ్చేస్తోంది. ఇద్దరు వేర్వేరు భావాలు కలిగిన అబ్బాయి, అమ్మాయి మధ్య లవ్ స్టోరీ చూట్టూ ఈ మూవీ సాగుతుంది. ఇందులో రాజశేఖర్ కూతురు శివాత్మిక హీరోయిన్. 

    Published on: Dec 10, 2025 12:21 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    ఓటీటీలోకి ఈ వారం కొత్త సినిమాలు వస్తూనే ఉన్నాయి. తాజాగా ఈ లిస్ట్ లో తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ చేరింది. అదే.. ‘ఆరోమలే’. ఈ తమిళ చిత్రం డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ డేట్ ను ఇవాళ అనౌన్స్ చేశారు. ఇందులో సీనియర్ హీరో రాజశేఖర్ కూతురు శివాత్మిక రాజశేఖర్ హీరోయిన్.

    ఓటీటీలోకి తమిళ రొమాంటిక్ మూవీ (x)
    ఓటీటీలోకి తమిళ రొమాంటిక్ మూవీ (x)

    ఆరోమలే ఓటీటీ

    తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ ఆరోమలే ఓటీటీలో అడుగుపెట్టనుంది. కిషన్ దాస్, శివాత్మిక రాజశేఖర్ జంటగా నటించిన ఈ సినిమా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు రెడీ అయింది. ఈ చిత్రం పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జియోహాట్‌స్టార్‌లోకి రానుంది. డిసెంబర్ 12 నుంచి డిజిటల్ ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేయనుంది.

    మరోవైపు ఇండియా బయట ఉన్న ఎన్ఆర్ఐల కోసం ఈ మూవీ సింప్లీ సౌత్ ఓటీటీలోకి రాబోతుంది. ఈ ఓటీటీలో ఇండియా బయట ఉన్న దేశాల్లోని ఆడియన్స్ ఆరోమలే మూవీని చూసే ఛాన్స్ ఉంది.

    తెలుగులోనూ

    ఆరోమలే సినిమా తెలుగులోనూ ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ మొత్తం అయిదు భాషల్లో ఓటీటీలోకి వస్తుంది. తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ, హిందీ భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ కానుంది. ఇధి నవంబర్ 7, 2025న థియేటర్లలో రిలీజైంది. డైరెక్టర్ గా శారంగ్ త్యాగుకు ఇదే ఫస్ట్ మూవీ.

    ఆరోమలే స్టోరీ

    ఆరోమలే మూవీ ఓ తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ సినిమా. అజిత్ (కిషన్) ప్రేమ కోరుకునే వ్యక్తి. సినిమాల్లో చూపించినంత అద్భుతంగా ప్రేమ ఉండాలని ఆశిస్తాడు. కానీ అతనికి మాత్రం వరుసగా హార్ట్ బ్రేక్ అవుతూనే ఉంటుంది. లవ్ ఫెయిల్యూర్ తో సాగిపోతున్న అజిత్ ను ఓ మ్యాట్రిమోనీ ఏజెన్సీలో ఉద్యోగం చేయమని పేరేంట్స్ పంపిస్తారు.

    మ్యాట్రిమోనీ ఏజెన్సీ బాస్ అంజలి (శివాత్మిక రాజశేఖర్). ఆమె పెళ్లిళ్లు చేయిస్తుంటుంది కానీ ప్రేమపై పెద్ద ఒపీనియన్ అంటూ ఏం ఉండదు. ప్రేమ అద్భుతం కాదని, అది కేవలం అవసరాల కోసమే అని నమ్ముతుంది. అది లాజిక్ మాత్రమే అని అంటుంది. మరి అజిత్ రొమాంటిక్ లవ్ కలలకు. అంజలి లాజికల్ విధానానికి సెట్ అయిందా? అజిత్ కు నిజమైన లవ్ దొరికిందా? అన్నది ఆరోమలే సినిమాలో చూడాల్సిందే.

    జియోహాట్ స్టార్ జోరు

    పాపులర్ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్ జోరుమీదుంది. సౌత్ ఇండియా సినిమాలపై పట్టు నిలబెట్టుకోవడం కోసం ప్రత్యేక ప్లాన్లు వేస్తుంది. మంగళవారం రాత్రి సౌత్ అన్ బౌండ్ ఈవెంట్లో 2026లో తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళం భాషల్లో తీసుకు రాబోతున్న సిరీస్, సినిమా, షోల వివరాలు ప్రకటించింది ఈ ఓటీటీ ప్లాట్ ఫామ్.

    News/Entertainment/ఒకే రోజు రెండు ఓటీటీల్లోకి తమిళ రొమాంటిక్ కామెడీ మూవీ.. రాజశేఖర్ కూతురు హీరోయిన్.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్.. ఎప్పుడంటే?
