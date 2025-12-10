ఈ వారం ఓటీటీలోని మలయాళ చిత్రాలు- అదరగొట్టే థ్రిల్లర్లు- ఓ లుక్కేయండి
ఈ వారం ఓటీటీలోకి కొత్త కంటెంట్ వస్తూనే ఉంది. ఇందులో మలయాళం సినిమాలు, సిరీస్ లు చాలానే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా మంచి క్రేజ్ ఉండే మలయాళం థ్రిల్లర్లు ఓటీటీలో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తున్నారు. అలాంటి వాటి లిస్ట్ పై ఓ లుక్కేయండి.
ఈ వారం ఓటీటీలో డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, వేర్వేరు జోనర్లలోని సినిమాలు వచ్చాయి. ఇంకా డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ కు వస్తూనే ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ వారం ఓటీటీలోని మలయాళం సినిమాలు, సిరీస్ లపై ఓ లుక్కేద్దాం. ఇందులో ఆకట్టుకునే చిత్రాలు, ఉత్కంఠతో ఊపేసే థ్రిల్లర్లు ఉన్నాయి.
ఫాతిమా జీవితం తన కుటుంబాన్ని చూసుకోవడం చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఒక చిన్న సంఘటనతో ఆమె పరువు పోతుంది. ఆ పరిస్థితుల్లోనూ మానసిక ధైర్యంతో ఫాతిమా ముందుకు సాగుతుంది. ఆమె పోరాటం మనసుకు హత్తుకునేలా ఉంటుంది.
ఫార్మా
ప్లాట్ ఫామ్: జియోహాట్ స్టార్
విడుదల తేదీ: డిసెంబర్ 19
నవిన్ పౌలీ ఓటీటీ సిరీస్ తో ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసేందుకు వచ్చేస్తున్నాడు. పిఆర్ అరుణ్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఫార్మా వెబ్ సిరీస్ తో ఓటీటీలోకి అడుగుపెట్టనున్నాడు. ఈ థ్రిల్లర్ లో రజిత్ కపూర్, నారాయణ్, శృతి రామచంద్రన్, వీణా నందకుమార్, ముత్తుమణి తదితరులు నటించారు. మలయాళంతో పాటు హిందీ, తమిళం, కన్నడ, మరాఠీ, బెంగాలీ, తెలుగు భాషల్లో ఈ సిరీస్ ప్రసారం కానుంది.
అంధకార
ప్లాట్ ఫామ్: సన్ నెక్ట్స్
రిలీజ్ డేట్: డిసెంబర్ 12
థియేటర్లలో రిలీజైన 21 నెలల తర్వాత ఓటీటీలోకి వస్తున్న క్రైమ్ థ్రిల్లర్ అంధకార. ఈ మలయాళ సినిమా ఉత్కంఠ రేపుతుంది. అవయవ అక్రమ రవాణాతో సంబంధం ఉన్న ఓ డాక్టర్ అందుకోసం ఓ దివ్యాంగుడైన ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ను వాడుకుంటుంది. ఈ క్రమంలో ఆ లేడీ డాక్టర్ పై మరో ముఠా దాడి చేసింది. అప్పుడు దివ్యాంగుడైన ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ను ఇరికించి ఆమె తప్పించుకుంటుంది.
తన కుటుంబం కోసం ఈ ట్యాక్సీ డ్రైవర్ ఆ మాఫియా ముఠాతో ఎలా పోరాడాడు? ట్యాక్సీ డ్రైవర్ పై ఎలా రివేంజ్ తీర్చుకున్నాడన్నదే మిగతా కథ.
ఈ సినిమాలు
ఇప్పటికే ఓటీటీలో ఇతర మలయాళ సినిమాలు కూడా దూకుడు చూపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా హారర్ థ్రిల్లర్ డైస్ ఇరే అదరగొడుతోంది. మోహన్ లాల్ కొడుకు ప్రణవ్ మోహన్ లాల్ హీరోగా నటించిన ఈ మూవీ తెగ భయపెడుతోంది. సూసైడ్ చేసుకున్న తన క్లాస్ మేట్ ఇంటికి వెళ్లిన అతను ఓ హెయిర్ క్లిప్ తీసుకుని వస్తాడు. అప్పటి నుంచి వింత సంఘటనలు జరుగుతాయి. డైస్ ఇరే మూవీ జియోహాట్ స్టార్ లో ఉంది.
