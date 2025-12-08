Edit Profile
    తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ కామెడీ మూవీ టీజర్ రిలీజ్.. ఆ మలయాళం బ్లాక్‌బస్టర్ మూవీకి తెలుగు రీమేక్ ఇది

    తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్న తెలుగు కామెడీ మూవీ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: టీజర్ రిలీజైంది. సూపర్ డూపర్ హిట్ మలయాళం కామెడీ మూవీ జయ జయ జయహే రీమేక్‌గా వస్తున్న ఈ సినిమా నవ్వులు పూయించడం ఖాయంగా కనిపిస్తోంది.

    Published on: Dec 08, 2025 8:35 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తెలుగులో మరో కామెడీ ఎంటర్టైనర్ వస్తోంది. అయితే ఇది ఇప్పటికే మలయాళంలో సూపర్ హిట్ అయిన సినిమాకు రీమేక్ కావడం విశేషం. ఈ సినిమా టీజర్ ను సోమవారం (డిసెంబర్ 8) మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. వచ్చే ఏడాది జనవరి 23న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

    ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: టీజర్ ఇలా

    మలయాళం స్టార్ యాక్టర్ బేసిల్ జోసెఫ్ నటించిన సూపర్ హిట్ మూవీ జయ జయ జయహే తెలుసు కదా. 2022లో వచ్చిన ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ సాధించింది. భార్యను కంట్రోల్లో పెట్టుకోవాలనుకునే మేకపోతు గాంభీర్యం ప్రదర్శించే భర్త ఆమె చేతుల్లో ఎలా తన్నులు తిన్నాడు.. తర్వాత ఎలా దారికి వచ్చాడన్న ఫన్నీ స్టోరీతో తెరకెక్కింది.

    ఈ సినిమాను ఇప్పుడు ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: పేరుతో తెలుగులో రీమేక్ చేస్తున్నారు. ఇందులో తరుణ్ భాస్కర్, ఈషా రెబ్బ లీడ్ రోల్స్ లో నటిస్తున్నారు. అంబటి ఓంకార్ నాయుడిగా తరుణ్ భాస్కర్.. కొండవీటి ప్రశాంతిగా ఈషా నటిస్తుండటం విశేషం. తాజాగా వచ్చిన టీజర్ ఫన్నీగా సాగిపోయింది. లీడ్ రోల్స్ మధ్య పెళ్లి చూపులు, పెళ్లి, శోభనంలాంటి సీన్లను ఇందులో చూపించారు.

    ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: గురించి..

    ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: సినిమాను ఏఆర్ సజీవ్ డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. అతనికిదే తొలి సినిమా. జై క్రిష్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది జనవరి 23న థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది. 2022లో విపిన్ దాస్ డైరెక్ట్ చేసిన మలయాళం సినిమా జయ జయ జయహే రీమేక్ ఇది. ఆ సినిమాలో బేసిల్ జోసెఫ్, దర్శనా రాజేంద్రన్ లీడ్ రోల్స్ లో నటించారు.

    ఈ సినిమాకు ఐఎండీబీలో 7.7 రేటింగ్ ఉంది. కేవలం రూ.5 కోట్ల బడ్జెట్ తో తెరకెక్కగా.. బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఏకంగా రూ.50 కోట్లు వసూలు చేసింది. అలాంటి సినిమాకు రీమేక్ కావడంతో ఓం శాంతి శాంతి శాంతి: సినిమాపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అందులోనూ తరుణ్ భాస్కర్ లీడ్ రోల్లో నటిస్తుండటంతో మూవీలో మంచి కామెడీని ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయొచ్చు.

