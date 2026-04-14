Kareena Kapoor: భర్త, కుటుంబంతో ఐపీఎల్ మ్యాచ్కు కరీనా కపూర్- చిరాకుతో అరిచేసిన స్టార్ హీరోయిన్- కోపానికి కారణం ఏంటీ?
Kareena Kapoor Angry At IPL 2026 Wankhede: ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో భాగంగా ముంబై ఇండియన్స్ వర్సెస్ రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మ్యాచ్ను చూసేందుకు ఫ్యామిలీతో కలిసి వెళ్లిన కరీనా కపూర్ అక్కడ కాసేపు అసహనానికి గురయ్యారు. ఆ వీడియో ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అందుకు గల కారణం ఆసక్తిగా మారింది.
ముంబైలోని వాంఖడే స్టేడియం ఆదివారం (ఏప్రిల్ 12) సాయంత్రం తారల మెరుపులతో మెరిసిపోయింది. ఐపీఎల్ మ్యాచ్ను వీక్షించేందుకు బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కరీనా కపూర్ ఖాన్ తన భర్త, దేవర విలన్ సైఫ్ అలీ ఖాన్, కుమారులు తైమూర్, జెహ్తో కలిసి హాజరయ్యారు. సైఫ్ పెద్ద కుమారుడు ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్ కూడా వారితో ఉన్నారు. వీరంతా ముంబై ఇండియన్స్ జెర్సీలు ధరించి టీమ్ను ఉత్సాహపరుస్తూ కనిపించారు. అయితే ఈ ఆనందకరమైన వాతావరణంలో ఒక చిన్న ఘటన కరీనా మూడ్ను మార్చేసింది.
లిఫ్ట్ వద్ద అసహనం.. అసలేం జరిగింది?
స్టేడియంలోని లిఫ్ట్ కోసం వేచి చూస్తున్న సమయంలో అభిమానులు ఒక్కసారిగా కరీనా కపూర్ కుటుంబం చుట్టూ చేరారు. సెల్ఫీల కోసం ఎగబడటంతో అక్కడ గందరగోళం నెలకొంది. ఆ తోపులాటలో కరీనా కపూర్ విపరీతమైన అసహనానికి లోనయ్యారు. తన టీమ్ మెంబర్ లేదా స్టాఫ్ పట్ల కరీనా కపూర్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తూ ఏదో అరవడం కెమెరాల్లో రికార్డ్ అయింది.
"అసలు ఏం జరుగుతోంది ఇక్కడ?" అని భర్త సైఫ్ అలీ ఖాన్ను కరీనా కపూర్ ప్రశ్నిస్తూ కనిపించారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నెటిజన్లు రకరకాలుగా స్పందిస్తున్నారు. అయితే కాసేపటికే ఆమె తేరుకుని స్టేడియంలో మ్యాచ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ నవ్వుతూ కనిపించడంతో ఫ్యాన్స్ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
హోరాహోరీ పోరులో బెంగళూరు విజయం
ఇక మ్యాచ్ విషయానికి వస్తే, ముంబై ఇండియన్స్ వర్సెస్ ఆర్సీబీ మధ్య జరిగిన ఈ పోరు అభిమానులను ఊరించింది. చివరి నిమిషం వరకు ఉత్కంఠగా సాగిన ఈ మ్యాచ్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు 18 పరుగుల తేడాతో ముంబైపై ఘనవిజయం సాధించింది. కరీనా కపూర్ ఫ్యామిలీ ముంబైకి మద్దతుగా నిలిచినప్పటికీ, ఆర్సీబీ ఆధిపత్యం చాటుకుంది.
కరీనా కొత్త ప్రాజెక్టులు ఇవే..
సినిమాల విషయానికి వస్తే, కరీనా కపూర్ ప్రస్తుతం మేఘనా గుల్జార్ దర్శకత్వంలో 'దాయరా' (Daayra) అనే ఇన్వెస్టిగేటివ్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో మలయాళ స్టార్ పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నారు.
ఒక దారుణమైన ఘటన సమాజంపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతుంది, నైతిక విలువలు ఎలా మారుతాయి అనే అంశాల చుట్టూ ఈ కథ తిరుగుతుంది. 2026లో ఈ సినిమా థియేటర్లలోకి రానుంది. అంతకుముందు వచ్చిన 'క్రూ' (Crew), 'ది బకింగ్హామ్ మర్డర్స్' చిత్రాలతో కరీనా ఇప్పటికే విమర్శకుల ప్రశంసలు అందుకున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChetupelli Sanjiv Kumar
చెటుపెల్లి సంజీవ్ కుమార్ ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు.