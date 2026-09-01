Karthika Deepam 2: ఇప్పట్లో తేలేలా లేదు- మళ్లీ మొదటికే- ఈజీగా మరో 500 ఎపిసోడ్లు- కార్తీక దీపం 2 మేకర్స్ మాస్టర్ ప్లాన్!
Karthika Deepam 2: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం క్రియేట్ చేస్తున్న సీరియల్ ‘కార్తీక దీపం 2’. బ్లాక్ బస్టర్ సీరియల్ కార్తీక దీపానికి సీక్వెల్ గా వస్తున్న ఈ కార్తీక దీపం 2 సూపర్ హిట్ రన్ తో దూసుకెళ్తోంది. అయితే తాజాగా సీరియల్ లో పెద్ద ట్విస్ట్ చోటు చేసుకుంది. మళ్లీ కథ మొదటికే వచ్చింది.
Karthika Deepam 2: స్టార్ మాలో వస్తున్న కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ అంటే విపరీతమైన అభిమానం ఉన్న తెలుగు రాష్ట్రాల జనాలు ఎక్కువే. రాత్రి అయిందంటే తాజా ఎపిసోడ్ కోసం టీవీ ముందు కూర్చుని వెయిట్ చూస్తుంటారు. కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ జనాల్లోకి బాగా వెళ్లిపోయింది. అయితే ఇప్పుడీ సీరియల్ మేకర్స్ మరో ప్లాన్ వేశారనిపిస్తోంది.
కార్తీక దీపం 2 స్టోరీ
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ను మరో 500 ఎపిసోడ్లు ఈజీగా లాగేలా మేకర్స్ మాస్టర్ ప్లాన్ వేశారనే టాక్ వినిపిస్తోంది. దీప ప్లేస్ లో శివ నారాయణ వారసురాలిగా జ్యోత్స్న జీవితం కొనసాగిస్తోంది. ఈ విషయాన్ని అందరికీ తెలిసేలా చేసి దీపను తన అమ్మానాన్నకు దగ్గర చేయాలని కార్తీక్ ప్రయత్నిస్తుంటాడు. దీపే అసలు వారసురాలు అని తెలియడమే అసలు కథ.
ట్విస్ట్ లే ట్విస్ట్ లు
దీపనే నిజమైన వారసురాలని కార్తీక్, జ్యోత్స్న, పారిజాతం, దశరథ, దాసుకు మాత్రమే తెలుసు. మిగతా వాళ్లకు తెలిసేలా చేసి సుమిత్ర కూతురిగా దీపను చూడాలని కార్తీక్ ప్రయత్నిస్తున్నాడు. కానీ ఇన్ని రోజులూ ఈ ప్రయత్నాలను జ్యోత్స్న అడ్డుకుంటూ వచ్చింది. అయితే సూరజ్ తో ప్రేమలో పడ్డ జ్యోత్స్న పూర్తిగా మారిపోయి ట్విస్ట్ ఇచ్చింది.
నిజం చెప్పేస్తానని
సూరజ్ తో జ్యోత్స్న పెళ్లికి రెడీ అయింది. ఈ పెళ్లి కాగానే దీపనే అసలైన వారసురాలని చెప్పేస్తానంది. జ్యోత్స్న నిజం చెప్పినట్లు, సుమిత్రకు తనే కూతురని తెలిసినట్లు దీప కల కూడా కన్నది. దీంతో కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ క్లైమాక్స్ కు చేరినట్లే అనిపించింది. కానీ ఇక్కడే సీరియల్ మేకర్స్ దిమ్మతిరిగే షాకిచ్చారు.
కూతురే కాదంటూ
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో సూరజ్ తో జ్యోత్స్న పెళ్లి ఆగిపోయింది. పగ తీర్చుకోవడానికి వచ్చిన మాలిని కొడుకే సూరజ్ అనేది ఆడియన్స్ కు బిగ్ ట్విస్ట్ లా తగిలింది. అంతే కాకుండా జ్యోత్స్న పెళ్లి పెటాకులు కావడానికి, అసలు ఈ పరిస్థితి రావడానికి దీప, కార్తీక్ కారణమని అందరూ అంటున్నారు. వీళ్లిద్దరినీ దోషులుగా నిలబెట్టారు.
ఇక ఇన్ని రోజులూ కన్న కూతురు అంటూ ప్రేమ కురిపించిన దశరథ కూడా ఒక్కసారిగా ప్లేటు తిప్పేశాడు. జ్యోత్స్న తన పగ పంచుకుందని, ఆమెనే కూతురని అనేశాడు దశరథ. అంతే కాదు దీప తన సొంత కూతురనే విషయాన్ని చెప్పబోనని కూడా బిగ్ షాకిచ్చాడు.
ఎప్పుడు తేలుతుంది?
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో దీపనే సుమిత్ర, దశరథల కూతురు అని అందరికీ తెలిసేలా చేయడమే మెయిన్ పాయింట్. కానీ ఇప్పుడు అదే విషయంలో మరోసారి సందిగ్ధత నెలకొంది. ఇప్పుడు దీప, కార్తీక్ ఏం చేస్తారన్నది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది.
ముందు జ్యోత్స్న, సూరజ్ పెళ్లి కోసం ప్రయత్నిస్తారని చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే వీళ్లి పెళ్లి జరిగితేనే దీప అసలైన వారసురాలనే విషయం బయటకు వస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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