Karthika Deepam 2 Serial: కార్తీక దీపం 2- కథ మళ్లీ మొదటికే- జ్యోత్స్నలోని విలన్ మళ్లీ బయటకొస్తుందా? మాలిని చంపేస్తుందా?
Karthika Deepam 2 Serial: బుల్లితెరపై టాప్ రేటింగ్ తో దూసుకెళ్తోంది ‘కార్తీక దీపం 2’ సీరియల్. అదిరిపోయే రివేంజ్ డ్రామాతో, అదుర్స్ అనిపించే ట్విస్టులతో కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ అదరగొడుతోంది. తాజాగా ఈ సీరియల్ లోని డ్రామా ఆడియన్స్ ను బాగా ఎంటర్ టైన్ చేస్తోంది.
Karthika Deepam 2 Serial: స్టార్ మాలో ప్రసారమవుతున్న కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ కు తెలుగు జనాలు జై కొడుతున్నారు. రివేంజ్ డ్రామాగా కొనసాగుతున్న ఈ సీరియల్ స్టోరీ ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ను బాగా అలరిస్తోంది. తాజాగా ఈ సీరియల్ లో జ్యోత్స్న విలనిజం మరోసారి బయటకు వచ్చేలా కనిపిస్తోంది.
రివేంజ్ డ్రామాగా కార్తీక దీపం 2
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఇప్పుడు రివేంజ్ డ్రామాగా మారింది. శివ నారాయణ కుటుంబం పతనం కోసం మాలిని కుట్రల మీద కుట్రలు పన్నుతోంది. జ్యోత్స్నను ప్రేమ పేరుతో మోసం చేసేలా తన కొడుకును ఉసిగొల్పింది. ఇప్పుడేమో జ్యోత్స్న క్యారెక్టర్ పై పెద్ద నింద వేసి సూరజ్ మనసులో నుంచి తనను తీసేసేలా ప్లాన్ వేసింది.
జ్యోత్స్న వార్నింగ్
ఇప్పుడు తన జీవితాన్ని నాశనం చేసిన, తన ప్రేమను దూరం చేసిన, తమను రోడ్డుకు ఈడ్చిన మాలినిపై రివేంజ్ తీర్చుకోవడానికి జ్యోత్స్న రెడీ అయింది. సూరజ్ ను పెళ్లి చేసుకుని తీరుతానని మాలినికి ఓపెన్ ఛాలెంజ్ చేసింది. తనలోని విలనిజాన్ని చూపిస్తానని వార్నింగ్ కూడా ఇచ్చింది.
మాలినికి షాక్ తప్పదా?
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో జ్యోత్స్న అంటే ఒకప్పుడు కరుడుగట్టిన విలన్. ఏ మాత్రం దయాదాక్షిణ్యాలు లేకుండా కార్తీక్, దీపను ముప్పుతిప్పలు పెట్టింది. కానీ సూరజ్ తో ప్రేమలో పడ్డాక జ్యో పూర్తిగా మారిపోయింది. తనలోని విలన్ ను సమాధి చేసింది. కానీ ఇప్పుడు ఆ సూరజ్ దక్కకుండా కుట్రలు చేస్తున్న మాలినిని దెబ్బ కొట్టేందుకు జ్యో మళ్లీ విలన్ గా మారబోతుంది. దీంతో మాలినికి ఇక వరుస షాక్ లు తప్పవనిపిస్తోంది.
జ్యోను చంపేస్తుందా?
తన కొడుకు జీవితంలో నుంచి జ్యోత్స్నను తప్పించేందుకు మాలిని ఎన్నో కన్నింగ్ ప్లాన్స్ వేస్తుంది. ఇప్పటికే ఓ సారి తన బాడీగార్డును జ్యోను మాయం చేయించింది. కానీ జ్యోత్స్న కోసం సూరజ్ రంగంలోకి దిగడంతో చివరకు విడిచి పెట్టింది.
కానీ ఇప్పుడు మాలినికి జ్యోత్స్న ఛాలెంజ్ చేసింది. మరోవైపు తల్లి మాయ మాటలను గుడ్డిగా నమ్మిన సూరజ్ ఏమో జ్యోత్స్నను తన మనసులో నుంచి తొలగించుకునే ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాడు. ఈ నేపథ్యంలో జ్యోత్స్నను హత్య చేయించాలని మాలిని తెగించింది. జ్యోత్స్నను చంపడం మూడో కంటికి తెలియకుండా కుట్ర కూడా పన్నింది.
నెక్స్ట్ ఏంటీ?
జ్యోత్స్న, మాలిని మధ్య వార్ తో కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ స్టోరీ మరింత ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది. మాలిని గురించి సూరజ్ కు నిజం తెలిసేలా జ్యో ఎలాంటి ప్లాన్స్ వేయబోతుందనే క్యూరియాసిటీ నెలకొంది. మరోవైపు జ్యోత్స్నను చంపేయమని చెప్పిన మాలిని ఎంతవరకు తెగిస్తుందన్నది ఆసక్తి రేపుతోంది. మరి కథలో ఎలాంటి మలుపులు చోటు చేసుకుంటాయనేది రాబోయే ఎపిసోడ్లలో చూడాల్సిందే.
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