Karthika Deepam 2 Today Episode: కార్తీక దీపం 2.. జ్యోత్స్న అంటే సూరజ్ తాలూకా- మాలిని ఫ్యూజులు అవుట్- మారిపోతున్న సూరజ్!
Karthika Deepam 2 Today Episode: కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ టుడే నవంబర్ 12 ఎపిసోడ్ లో మహితో జ్యోత్స్నకు సారీ చెప్పిస్తాడు సూరజ్. మాలినిని జ్యో ఆటాడుకుంటుంది. జ్యోత్స్న అంటే సూరజ్ గారి తాలూకా అని చెప్తుంది. కానీ మాలిని ఏమో కోడలిగా ఇంట్లో అడుగుపెట్టనివ్వనని అంటుంది. ఇక జ్యో స్పెషల్ అని సూరజ్ చెప్తాడు.
Karthika Deepam 2 Today Episode: కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ టుడే ఎపిసోడ్ లో.. జ్యోత్స్న చేయి పట్టుకొని అసభ్యంగా ప్రవర్తించిన క్లయింట్ హెడ్ మహిని సూరజ్ కాలర్ పట్టుకొని బయటకు గెంటేస్తాడు. జ్యోత్స్నకు సారీ చెప్పమంటాడు. ఆఫ్ట్రాల్ ఒక ఎంప్లాయ్ కోసం తనను అవమానిస్తున్నావా? అని మహి అడుగుతాడు.
జ్యోత్స్న నా మనిషి
జ్యోత్స్న ఆఫ్ట్రాల్ కాదు, నా మనిషి. నా సొంతం అని చెప్పబోతూ సూరజ్ ఆగిపోతాడు. తను నా పర్సనల్ అసిస్టెంట్. నా పీఏను అవమానిస్తే నన్ను అవమానించినట్లే. అలా చేసిన వాళ్లకు పనిష్మెంట్ నా స్టైల్లో ఉంటుంది. జ్యోత్స్న వీడు నిన్ను పట్టుకున్న చేతితోనే లాగిపెట్టి కొట్టు అని సూరజ్ ఆవేశంతో ఊగిపోతాడు.
మాలిని షాక్
వెంటనే తన ఎడమ చేతితో మహిని జ్యోత్స్న లాగిపెట్టి కొడుతుంది. ఆడవాళ్లను హరాస్ చేస్తే పోలీస్ కంప్లైంట్ కూడా ఇవ్వొచ్చు. సారీ చెప్పరా అని సూరజ్ సీరియస్ అవుతాడు. దీంతో సారీ జ్యోత్స్న గారు అని మహి చెప్తాడు. అయినా ఇంకా ఏదో మిస్ అయిందని సూరజ్ అంటాడు. సారీ సూరజ్ పీఏ గారు అని మహి చెప్తాడు. అప్పుడు ఆఫీసులో ఎంప్లాయిస్ అందరూ క్లాప్స్ కొడతారు. ఇదంతా చూస్తూ మాలిని షాక్ అవుతుంది.
కార్తీక్ సెటైర్
ఛైర్మన్ అంటే ఇలాగే ఉండాలి. ఇంకోసారి మన ఆఫీసులో ఆడవాళ్ల మీద ఇంకెవరూ చేయి కాదు కన్ను వేయాలన్నా భయపడాల్సిందేనని కార్తీక్ అంటాడు. ఏమంటారు మాలిని మేడం గారు అని మాలినికి సెటైర్ వేస్తాడు. తన కొడుకు ఏం చేసినా నచ్చుతుందని మాలినికి చెప్పక తప్పదు. ఇంకోసారి ఇలాంటిది జరిగితే తనకు చెప్పండని చెప్పి సూరజ్ వెళ్లిపోతాడు.
పారు ఐడియా
ఇటు శివ నారాయణ టిఫిన్ బండి దగ్గర ఓ వ్యక్తి చట్నీ తెగ తినేస్తాడు. దీంతో పారుకు కోపం వస్తుంది. బాబు ఇడ్లీ వేసుకోవడం మర్చిపోయాడేమోనని పారు వెటకారంగా అంటుంది. దీంతో ఆ కస్టమర్ కు కోపం వస్తుంది. శివ నారాయణ కోప్పడటంతో పారు నోరు మూసుకుంటుంది. మనం టిఫిన్లు కాదు కేవలం చట్నీలు అమ్ముదామని పారు ఐడియా ఇచ్చి బిల్డప్ కొడుతుంది. టిఫిన్ ఫ్రీగా ఇద్దామని అంటుంది. దీంతో శివ నారాయణ షాక్ అవుతాడు.
సూరజ్ గారి తాలూకా
మరోవైపు ఆఫీసులో సూరజ్ ప్రవర్తనతో మాలిని రగిలిపోతుంది. హాయ్ అత్తా, ఈ సారి కూడా నేను పోతాను అనుకున్నావ్ కదా అని మాలినితో జ్యోత్స్న ఇంకా ఆడుకుంటుంది. నేను ఇప్పుడు శివ నారాయణ మనవరాలినే కాదు, సూరజ్ గారి తాలూకా. నేను సూరజ్ సొంత మనిషిని. జ్యోత్స్న అంటే సూరజ్ మనిషి అని గుర్తుపెట్టుకో. నా ఒంటి మీద కన్ను పడితే కాఫీ కప్ లు, చేయి పడితే చెంపలు పగులుతాయని జ్యోత్స్న అంటుంది.
జ్యోత్స్న సూరజ్
నా మీద ఈగ వాలినా నీ కొడుకు రణరంగం చేస్తాడని జ్యోత్స్న గర్వంగా చెప్తుంది. ఇలా జరగాలనే నాటకం ఆడారా అని మాలిని చిరాకుతో అంటుంది. నాకు ఆ ఆలోచన రాలేదత్తా. జ్యోత్స్న తన మనిషిని అని నీ కొడుకు చెప్పాడు. సూరజ్ నా మనిషి. సూరజ్ ఈ జ్యోత్స్న తాలూకా. అవసరమైతే ఐడెంటిటీ కార్డు మీద జ్యోత్స్న సూరజ్ అని పేరు పెట్టుకుంటానని జ్యో గట్టిగా కౌంటర్ ఇస్తుంది.
కోడలిగా ఇంట్లో అడుగుపెట్టనివ్వను
పగటి కలలు కనొద్దు. నా కొడుకు నీకు సొంతం కాలేడు. మళ్లీ మీరు కలవరు. నా కొడుకు నా మాట కాదనడు. వాడు నా కొడుకు అని మాలిని అంటుంది. కాదు నా ప్రియుడు అని మాలినికి దిమ్మతిరిగేలా జ్యో కౌంటర్లు వేస్తూనే ఉంటుంది. తనతో పోటీలో గెలవలేవని మాలినికి జ్యో చెప్తుంది. ఇద్దరు మాటలతో గొడవ పడతారు.
నువ్వు ఏం చేయలేవ్? నన్ను మాయం చేసినప్పుడే లేపేసేదానివి. అయినా కాబోయే కోడలిని ఎందుకు చంపుకుంటావ్ లే అని జ్యోత్స్న అంటుంది. నువ్వు నా కోడలివి ఏంటీ? నా గొంతులో ప్రాణం ఉండగా నిన్ను కోడలిగా నా ఇంట్లో అడుగుపెట్టనివ్వనని మాలిని అంటుంది. అంత తొందరగా పోతావా అత్త అని జ్యోత్స్న కౌంటర్ల మీద కౌంటర్లు వేస్తుంది.
అవసరమైతే నా కోసం నీ కొడుకు నీతో సహా ఏదైనా వదులుకుంటాడు. ఇది రాసుకో అత్త అని జ్యో చెప్తుంది. అప్పుడే ఆఫీస్ బాయ్ వచ్చి సూరజ్ సార్ పిలుస్తున్నాడని జ్యోకు చెప్తాడు. నీ కొడుకు నన్ను చూడకుండా ఉండలేకపోతున్నాడత్తా అని చెప్పి జ్యోత్స్న వెళ్లిపోతుంది.
అమ్మ చెప్పిందే నమ్ముతారని
నీకు ఏం జరిగిందో ఎందుకు చెప్పలేవని జ్యోత్స్నను సూరజ్ అడుగుతాడు. సాక్ష్యం లేకపోతే ఎవరూ నమ్మరు. మీ అమ్మ అలాగే అంటుంది. మా బావకు అనుమానం వచ్చింది కాబట్టి నానితో ఈ నిజం బయటపెట్టించాడు. లేకపోతే నేను చెప్పేదాన్ని కాదు. మీరు నిజాన్ని నమ్మరు. మీరు మీ అమ్మ చెప్పిందే నమ్ముతారు. మీ నాన్న విషయంలో ఏం జరిగిందో నాకు తెలియదు కానీ మీ అమ్మ చెప్పిందే నమ్మారని జ్యోత్స్న అంటుంది.
నువ్వు స్పెషల్ జ్యోత్స్న
నాకు మా అమ్మ, నువ్వు ఒకటే. నువ్వు అప్పుడే నిజం చెప్పినా నమ్మేవాడిని. నా అనుకున్నవాళ్లకు సమస్య వస్తే ఇలాగే రియాక్టవుతా. ఇది నా బాధ్యత. నువ్వు అందరికంటే ఎప్పుడూ స్పెషలే అని సూరజ్ చెప్పడంతో జ్యోత్స్న పొంగిపోతుంది. ఇదంతా చూస్తే సూరజ్ మారిపోతున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇక్కడితో నేటి కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ ఎపిసోడ్ ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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