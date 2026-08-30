Karthika Deepam 2: కార్తీక దీపం 2..అసలు విలన్ మాలిని-కాంచన కాళ్లు పోవడానికి, భర్త చావుకు కారణం-సీరియల్ లో నెక్స్ట్ ఏంటీ?
Karthika Deepam 2: తెలుగు నాట అద్భుతమైన క్రేజ్ తో అదరగొడుతున్న సీరియల్ ‘కార్తీక దీపం 2’. స్టార్ మాలో ప్రసారమవుతున్న ఈ మెగా సీరియల్ టీఆర్ఫీ రేటింగ్ లో దూసుకెళ్తోంది. తాజాగా సీరియల్ కథలో ఊహించని ట్విస్ట్ లు చోటుచేసుకున్నాయి. మరి కథ ఎలాంటి మలుపు తిరుగుతుందనేది ఉత్కంఠగా మారింది.
Karthika Deepam 2: టీవీ రేటింగ్ లో దూసుకుపోతున్న కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో అదిరే ట్విస్ట్ లతో కథ ఊహించని మలుపు తిరిగింది. సీరియల్ లో అసలు విలన్ మాలిని అని తేలిపోయింది. కొడుకు సూరజ్ తో కలిసి మాలిని పెద్ద కుట్ర పన్నింది. అన్యాయంగా జ్యోత్స్న జీవితంతో సూరజ్ ఆడుకున్నాడు.
సూరజ్ మిస్టరీ
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లోకి సూరజ్ అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచే అతని క్యారెక్టర్ వెనుకాల ఉన్న మిస్టరీపై ఎన్నో సందేహాలు వ్యక్తమయ్యాయి. మంచివాడిలా నటించి శివ నారాయణ కుటుంబానికి దగ్గరయ్యాడు సూరజ్. జ్యోత్స్న తనను ప్రేమించేలా చేసుకున్నాడు. చివరకు ఊహించినట్లుగానే మాలిని కొడుకే సూరజ్ అని వెల్లడైంది.
విలన్ మాలిని
అయితే కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో అసలు విలన్ మాలిని అనేది ఆడియన్స్ కు షాకిచ్చింది. ఇన్ని రోజులూ వీల్ చెయిర్ లో ఉన్న కాంచన వైకల్యం వెనుకాల ఉన్న రహస్యం తాజాగా బయటపడింది. కాంచన కాళ్లు పోవడానికే కాదు తన సొంత భర్త మరణానికి కూడా మాలిని కారణమన్నది సీరియల్ వీక్షకులకు డబుల్ షాక్ లా తగిలింది.
నిలువెల్లా విషం
మాలిని క్యారెక్టర్ గురించి నిజాలు తెలియడంతో వీక్షకులు అవాక్కయ్యారు. నిలువెల్లా విషం ఉన్న మనిషి మాలిని అని, శివ నారాయణ కుటుంబం అంతం చూసేంతవరకూ ఊరుకోదనే కామెంట్లు వస్తున్నాయి. తన పగ కోసం అన్యాయంగా జ్యోత్స్న జీవితంతో ఆడుకుందని నెటిజన్లు ఫీల్ అవుతున్నారు.
నెక్స్ట్ ఏంటీ?
కార్తీక దీపం 2 సీరియల్ లో తాజాగా అదిరే ట్విస్ట్ లు చోటు చేసుకున్నాయి. సూరజ్ గుట్టు రట్టయింది. ఇక ఎలాంటి మిస్టరీలు లేవని చెప్పొచ్చు. మరి నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుందనేది ఉత్కంఠగా మారింది. ప్రేమ పేరుతో పెళ్లి వరకూ తీసుకొచ్చి జ్యోత్స్నను సూరజ్ మోసం చేశాడు.
మోసం చేసేందుకు తనకు అవకాశం ఇచ్చింది కార్తీక్, దీపనే అని మెయిన్ క్యారెక్టర్లను దోషులుగా నిలబెట్టాడు సూరజ్. ఈ నేపథ్యంలో కార్తీక్, దీప తర్వాత ఏం చేస్తారు? సూరజ్, జ్యోత్స్న పెళ్లి జరిగేలా సంచలన నిర్ణయాలు ఏమైనా తీసుకుంటారా? అనేది ఉత్కంఠగా మారింది.
ఆ నిజం ఎప్పుడు?
సూరజ్ తో పెళ్లి కాగానే దీపనే సుమిత్ర సొంత కూతురు అనే విషయాన్ని బయటపెడతానని జ్యోత్స్న చెప్పింది. కానీ ఇప్పుడు పెళ్లి ఆగిపోయింది. జ్యోత్స్న షాక్ లో మునిగిపోయింది. మరి ఇప్పుడు జ్యోత్స్న ఏం చేస్తుంది? దీనంతటికి కార్తీక్, దీప కారణమని భావించి, మళ్లీ వాళ్లపై పగ పెంచుకుంటుందా? అన్నది రాబోయే ఎపిసోడ్లలో చూడాలి.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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