Karuppu: ప్రొడ్యూసర్కు తెలియకుండానే షో వేసేశారు.. సూర్య మూవీకి పైరసీ ముప్పు.. ఆందోళనలో మేకర్స్
Karuppu: సూర్య, త్రిష నటించిన కరుప్పు మూవీకి మరో ముప్పు వచ్చి పడింది. ఇప్పటికే రిలీజ్ ఆలస్యం కాగా.. ముంబై, పుణెలలోని కొన్ని థియేటర్లలో ప్రొడ్యూసర్ కు తెలియకుండానే షోలు వేసేయడంతో ఇప్పుడు పైరసీ ముప్పు కూడా పొంచి ఉంది.
Karuppu: కోలీవుడ్ స్టార్ హీరో సూర్య, త్రిష జంటగా నటించిన భారీ బడ్జెట్ చిత్రం 'కరుప్పు' (Karuppu) విడుదల రోజునే ఊహించని వివాదంలో చిక్కుకుంది. గురువారం (మే 14) ప్రపంచవ్యాప్తంగా విడుదల కావాల్సిన ఈ సినిమా షోలు సౌత్ ఇండియాలో ఆకస్మికంగా రద్దు కావడంతో అభిమానులు తీవ్ర నిరాశకు గురయ్యారు. అయితే అదే సమయంలో ముంబై, పూణే వంటి నగరాల్లో షోలు పడటం ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో పెను సంచలనంగా మారింది.
అసలేం జరిగింది?
దాదాపు రూ.140 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించిన 'కరుప్పు' మూవీ ఆర్థిక కారణాల వల్ల విడుదల ఆగిపోయిందనే వార్తలు వచ్చాయి. దీంతో దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో షోలన్నీ క్యాన్సిల్ అయ్యాయి. కానీ ఉత్తరాదిలోని ముంబై, పూణే, వారణాసి వంటి నగరాల్లో మాత్రం థియేటర్లలో సినిమా ప్రదర్శితమైంది.
అక్కడ సినిమా చూస్తున్న ప్రేక్షకులు వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో మేకర్స్ షాక్కు గురయ్యారు. ఈ వీడియోలు చూసి చాలామంది ఇవి ఏఐ (AI) సృష్టించినవా అని సందేహించారు. కానీ అవి నిజమైన స్క్రీనింగ్స్ అని తేలింది.
‘క్యూబ్’ పొరపాటే శాపమైందా?
ఈ వ్యవహారంపై డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ అధినేత ఎస్ఆర్ ప్రభు ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్తో కలిసి అత్యవసరంగా విలేకరుల సమావేశం నిర్వహించారు. డిజిటల్ సినిమా ప్రొవైడర్ 'క్యూబ్' (Qube) చేసిన టెక్నికల్ పొరపాటే దీనికి కారణమని కౌన్సిల్ సభ్యులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రొడ్యూసర్ అనుమతి లేకుండానే సినిమాను ఎలా ప్లే చేస్తారని ప్రశ్నించారు. క్యూబ్ యాజమాన్యం దీనిని 'హ్యూమన్ ఎర్రర్' (మానవ తప్పిదం) గా పేర్కొంది.
"గతంలో దళపతి విజయ్ 'జన నాయగన్' విషయంలోనూ ఎడిటర్ నిర్లక్ష్యం వల్ల పైరసీ జరిగిందని చెప్పారు. ఇప్పుడు క్యూబ్ సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం వల్ల రూ.140 కోట్ల సినిమా బయటకు వచ్చేసింది. దీనివల్ల నిర్మాతకు కలిగే భారీ నష్టానికి ఎవరు బాధ్యత వహిస్తారు? దీనికి క్యూబ్ సంస్థే పరిహారం చెల్లించాలి" అని కౌన్సిల్ కార్యదర్శి శివ డిమాండ్ చేశారు.
పైరసీ టెన్షన్.. మద్దతుగా నిలిచిన స్టార్స్
థియేటర్లలో అనధికారికంగా ప్రదర్శన జరగడంతో సినిమాలోని కీలకమైన సీన్లు, క్లైమాక్స్ ట్విస్ట్లు సోషల్ మీడియాలో లీక్ అయ్యాయి. దీనిపై మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ జీవీ ప్రకాష్ స్పందిస్తూ.. "సూర్య సార్కి ఇది కష్టకాలం. పైరసీని ఎంకరేజ్ చేయకండి," అని కోరారు.
దర్శకుడు వెంకట్ ప్రభు కూడా "కరుప్పు సినిమాను థియేటర్లలోనే ఎంజాయ్ చేయాలి, త్వరలోనే సమస్యలన్నీ తొలగిపోవాలని కోరుకుంటున్నాను" అని ట్వీట్ చేశారు. ధనుష్, దుల్కర్ సల్మాన్ వంటి స్టార్లు కూడా ఈ చిత్రానికి సరైన రీతిలో విడుదల కావాల్సిన అర్హత ఉందని మద్దతుగా నిలిచారు.
ప్రస్తుతానికి మే 14న ఆడాల్సిన అన్ని షోలు రద్దయ్యాయి. క్యూబ్ సంస్థ తమ లీగల్ టీమ్తో చర్చించి నష్టపరిహారం చెల్లిస్తామని హామీ ఇచ్చింది. మరి మే 15 (శుక్రవారం) నుంచైనా థియేటర్లలో సూర్య 'కరుప్పు' గర్జన వినిపిస్తుందో లేదో వేచి చూడాలి. తెలుగులో ఈ మూవీ వీరభద్రుడు పేరుతో రిలీజ్ కావాల్సి ఉంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. 'కరుప్పు' సినిమా షోలు ఎందుకు రద్దయ్యాయి?
ఆర్థిక సమస్యలు, డిజిటల్ సినిమా ప్రొవైడర్ (Qube) మధ్య తలెత్తిన సాంకేతిక ఇబ్బందుల వల్ల సౌత్ ఇండియాలో షోలు రద్దయ్యాయి.
2. కరుప్పు సినిమా బడ్జెట్ ఎంత?
సూర్య - త్రిష కాంబినేషన్లో వస్తున్న ఈ సినిమాను దాదాపు రూ.140 కోట్ల భారీ బడ్జెట్తో నిర్మించారు.
3. కరుప్పు సినిమా మళ్ళీ ఎప్పుడు విడుదల కానుంది?
నిర్మాతలు సమస్యలను పరిష్కరించే పనిలో ఉన్నారు. మే 15 నుంచి షోలు పునరుద్ధరించే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
