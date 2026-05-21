    Kavya Maran: కావ్య మారన్, అనిరుధ్ రవిచందర్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారా? ఈ క్రేజీ రూమర్స్‌లో నిజమెంత?

    Kavya Maran: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) ఓనర్ కావ్య మారన్, స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ రహస్యంగా పెళ్లి పీటలెక్కబోతున్నారంటూ వస్తున్న వార్తలు ఇంటర్నెట్‌ను ఊపేస్తున్నాయి. అయితే ఇందులో నిజమెంత అనేది ఇక్కడ చూడండి.

    May 21, 2026, 19:57:28 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Kavya Maran: సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ మ్యాచ్ అంటే చాలు స్టేడియంలో కావ్య మారన్ ఇచ్చే ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ట్రెండ్ అవుతుంటాయి. ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ జోరుగా సాగుతున్న తరుణంలో.. ఆమె పెళ్లి గురించిన ఒక గాసిప్ నెట్టింట వైరల్‌గా మారింది.

    కోలీవుడ్ రాక్‌స్టార్ అనిరుధ్ రవిచందర్‌తో ఆమె వివాహం నిశ్చయమైందని, వారు రహస్యంగా ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారని కొందరు నెటిజన్లు గట్టిగా నమ్ముతున్నారు. కానీ ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి వాస్తవం లేదని తేలింది.

    అసలు ఈ రూమర్స్ ఎలా మొదలయ్యాయి?

    సోషల్ మీడియాలోని కొన్ని అన్‌వెరిఫైడ్ అకౌంట్లు, కొన్ని ఫ్యాన్ పేజీల ద్వారా ఈ పుకార్లు పుట్టుకొచ్చాయి. అనిరుధ్ రవిచందర్, సన్ గ్రూప్ వారసురాలు కావ్య మారన్ చాలా కాలంగా రిలేషన్‌షిప్‌లో ఉన్నారంటూ నిరాధారమైన పోస్టులు పెట్టడం ప్రారంభించారు.

    ముఖ్యంగా అనిరుధ్ సన్ గ్రూప్‌నకు చెందిన 'సన్ పిక్చర్స్' (Sun Pictures) బ్యానర్‌లో వచ్చే పెద్ద పెద్ద బ్లాక్‌బస్టర్ సినిమాలకు వరుసగా సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ ప్రొఫెషనల్ బిజినెస్ బంధాన్ని కొందరు అభిమానులు తప్పుగా అర్థం చేసుకుని, దానికి వ్యక్తిగత బంధాలను జోడించి సోషల్ మీడియాలో క్రేజీ పుకార్లు పుట్టించడం మొదలుపెట్టారు. వీటికి సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటనలూ రాలేదు.

    ఐపీఎల్ 2026 తర్వాత పెళ్లి ప్రకటన ఉంటుందా?

    మీడియా, అభిమానుల దృష్టి ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌ల నుండి మళ్లకుండా ఉండటానికే కావ్య మారన్ ఈ విషయాన్ని ప్రస్తుతానికి దాచిపెట్టారని, ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ ముగిసిన తర్వాత భారీ అనౌన్స్‌మెంట్ వస్తుందని నెట్టింట కొన్ని గాసిప్స్ చెక్కర్లు కొడుతున్నాయి. అయితే ప్రస్తుతానికి ఇవన్నీ కేవలం ఊహాగానాలు మాత్రమే. వీళ్ల పెళ్లికి సంబంధించి పక్కా ఆధారాలు కానీ, అధికారిక వర్గాల నుంచి సమాచారం కానీ లేదు.

    ఇంటర్నెట్‌లో ఎంత చర్చ నడుస్తున్నప్పటికీ, అనిరుధ్ రవిచందర్ కానీ, కావ్య మారన్ కానీ తాము ప్రేమలో ఉన్నట్లు ఎక్కడా, ఎప్పుడూ ప్రకటించలేదు. ఈ వైరల్ వార్తలపై ఇరుపక్షాల నుండి ఎలాంటి అధికారిక వివరణ, పబ్లిక్ స్టేట్‌మెంట్ లేదా సోషల్ మీడియా పోస్ట్ రాలేదు.

    ప్రస్తుతం ఈ ఇద్దరు సెలబ్రిటీలు తమ తమ ప్రొఫెషనల్ కెరీర్‌లపైనే పూర్తి దృష్టి పెట్టారు. కావ్య ఐపీఎల్‌లో బిజీగా ఉండగా, అనిరుధ్ తన మ్యూజికల్ ప్రాజెక్ట్స్‌తో బిజీగా ఉన్నారు.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)

    1. కావ్య మారన్, అనిరుధ్ పెళ్లి వార్తల్లో నిజమెంత?

    ఈ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదు. ఇవన్నీ సోషల్ మీడియాలో వస్తున్న నిరాధారమైన పుకార్లు మాత్రమే.

    2. కావ్య, అనిరుధ్ పై రూమర్స్ రావడానికి ముఖ్య కారణం ఏమిటి?

    అనిరుధ్ సన్ గ్రూప్‌నకు చెందిన 'సన్ పిక్చర్స్' సంస్థ నిర్మించే సినిమాలకు వరుసగా సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ వ్యాపార సంబంధాలనే కొందరు తప్పుగా అర్థం చేసుకుని పెళ్లి రూమర్స్ సృష్టించారు.

    3. ఐపీఎల్ 2026 తర్వాత కావ్య మారన్ పెళ్లి ప్రకటన ఉంటుందా?

    దీనికి సంబంధించి ఎలాంటి అధికారిక సమాచారం లేదు. మీడియా అటెన్షన్ రాకుండా ఉండటానికే దాచారనే ప్రచారంలో ఎలాంటి వాస్తవం లేదు.

    • Hari Prasad S
      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

