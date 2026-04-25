Kavya Maran : కావ్య మారన్ గ్యారేజ్ చూస్తే కళ్లు చెదరాల్సిందే! SRH యజమాని వద్ద ఉన్న లగ్జరీ కార్ల లిస్ట్..
Kavya Maran SRH : కావ్య మారన్.. ఐపీఎల్ ఫ్యాన్స్కి పెద్దగా పరిచయం చేయాల్సిన పనిలేని పేరు ఇది. తన ఎస్ఆర్హెచ్ జట్టుకు మద్దతిస్తూ నిత్యం సందడి చేసే కావ్య గ్యారేజ్లో అనేక లగ్జరీ కార్లున్నాయి. వాటి పేర్లు, ధరలు, ప్రత్యేకతలను ఇక్కడ చూసేయండి..
ఐపీఎల్ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు.. సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ఎస్ఆర్హెచ్) జట్టు కంటే ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలిచే పేరు కావ్య మారన్. తన జట్టు గెలిచినా, ఓడినా ఆమె ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్స్ సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్లో ఉంటాయి. అయితే, కావ్య కేవలం క్రికెట్ ప్రేమికురాలు మాత్రమే కాదు.. ఆమెకు ఖరీదైన కార్లంటే కూడా అమితమైన ఇష్టం. కావ్య మారన్ గ్యారేజ్లో ఉన్న కొన్ని అల్ట్రా-లగ్జరీ కార్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూసేయండి..
కోట్ల విలువైన 'రోల్స్ రాయిస్' నుంచి 'ఫెరారీ' వరకు..
సన్ గ్రూప్ అధినేత కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్ వద్ద ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి.
1. రోల్స్ రాయిస్ ఫాంటమ్ VIII ఎక్స్టెండెడ్ వీల్బేస్..
కావ్య గ్యారేజ్లో ఉన్న అత్యంత ఖరీదైన కారు ఇది. దీని ధర మన దేశంలో సుమారు రూ. 12.2 కోట్లు.
ప్రత్యేకత: లైట్ గోల్డ్, బ్లాక్ కాంబినేషన్లో ఉండే ఈ కారులో 6.75 లీటర్ల వీ12 ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 571 హెచ్పీ పవర్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలాసవంతమైన కారుగా దీనికి పేరుంది.
2. ఫెరారీ రోమా..
స్పోర్ట్స్ కార్లంటే ఇష్టపడే వారి డ్రీమ్ కార్ ఫెరారీ. కావ్య వద్ద మెరిసిపోయే ఎరుపు రంగు ఫెరారీ రోమా ఉంది.
ధర: సుమారు రూ. 4.5 కోట్లు.
పవర్: ఇది కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే గాలి వేగంతో దూసుకుపోతుంది. ఇందులో 680 హెచ్పీ పవర్ను ఇచ్చే శక్తివంతమైన వీ8 ఇంజిన్ ఉంది.
3. బెంట్లీ బెంటాయ్గా
బెంట్లీ సంస్థ నుంచి వచ్చిన మొట్టమొదటి ఎస్యూవీ ఇది. కావ్య వద్ద ఉన్న రెడ్ కలర్ బెంటాయ్గా ధర సుమారు రూ. 6 కోట్లు.
ఫీచర్స్: లగ్జరీతో పాటు ఆఫ్-రోడింగ్ సామర్థ్యం దీని సొంతం. 22 ఇంచుల భారీ వీల్స్ ఈ కారుకు రాజసం తెచ్చిపెడతాయి.
ఎలక్ట్రిక్ కార్లలోనూ 'టాప్ క్లాస్'..
బ్రిటిష్ లగ్జరీ కార్లతో పాటు కావ్య మారన్ పర్యావరణ హితమైన ఎలక్ట్రిక్ కారును కూడా వాడుతున్నారు.
4. బీఎండబ్ల్యూ ఐ7
బీఎండబ్ల్యూ నుంచి వచ్చిన అత్యంత విలాసవంతమైన ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ ఇది.
రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఈ కారు దాదాపు 603 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుంది.
టెక్నాలజీ: దీని లోపల ఉండే థియేటర్ స్క్రీన్, అల్ట్రా-లగ్జరీ సీట్లు ప్రయాణికులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయి.
