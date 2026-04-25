
    Kavya Maran : కావ్య మారన్ గ్యారేజ్ చూస్తే కళ్లు చెదరాల్సిందే! SRH యజమాని వద్ద ఉన్న లగ్జరీ కార్ల లిస్ట్..

    Kavya Maran SRH : కావ్య మారన్.. ఐపీఎల్​ ఫ్యాన్స్​కి పెద్దగా పరిచయం చేయాల్సిన పనిలేని పేరు ఇది. తన ఎస్​ఆర్​హెచ్​ జట్టుకు మద్దతిస్తూ నిత్యం సందడి చేసే కావ్య గ్యారేజ్​లో అనేక లగ్జరీ కార్లున్నాయి. వాటి పేర్లు, ధరలు, ప్రత్యేకతలను ఇక్కడ చూసేయండి..

    Published on: Apr 25, 2026 4:01 PM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    ఐపీఎల్ సీజన్ వచ్చిందంటే చాలు.. సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ (ఎస్​ఆర్​హెచ్) జట్టు కంటే ఎక్కువగా వార్తల్లో నిలిచే పేరు కావ్య మారన్. తన జట్టు గెలిచినా, ఓడినా ఆమె ఇచ్చే ఎక్స్‌ప్రెషన్స్ సోషల్ మీడియాలో ఎప్పుడూ ట్రెండింగ్‌లో ఉంటాయి. అయితే, కావ్య కేవలం క్రికెట్ ప్రేమికురాలు మాత్రమే కాదు.. ఆమెకు ఖరీదైన కార్లంటే కూడా అమితమైన ఇష్టం. కావ్య మారన్ గ్యారేజ్​లో ఉన్న కొన్ని అల్ట్రా-లగ్జరీ కార్ల వివరాలు ఇప్పుడు చూసేయండి..

    హైదరాబాద్​ ఉప్పల్​ స్టేడియంలో కావ్య మారన్ సందడి.. (PTI)
    కోట్ల విలువైన 'రోల్స్ రాయిస్' నుంచి 'ఫెరారీ' వరకు..

    సన్ గ్రూప్ అధినేత కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్ వద్ద ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఖరీదైన కార్లు ఉన్నాయి.

    1. రోల్స్ రాయిస్ ఫాంటమ్ VIII ఎక్స్‌టెండెడ్ వీల్‌బేస్..

    కావ్య గ్యారేజ్​లో ఉన్న అత్యంత ఖరీదైన కారు ఇది. దీని ధర మన దేశంలో సుమారు రూ. 12.2 కోట్లు.

    ప్రత్యేకత: లైట్ గోల్డ్, బ్లాక్ కాంబినేషన్‌లో ఉండే ఈ కారులో 6.75 లీటర్ల వీ12 ఇంజిన్ ఉంటుంది. ఇది 571 హెచ్​పీ పవర్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ప్రపంచంలోనే అత్యంత విలాసవంతమైన కారుగా దీనికి పేరుంది.

    2. ఫెరారీ రోమా..

    స్పోర్ట్స్ కార్లంటే ఇష్టపడే వారి డ్రీమ్ కార్ ఫెరారీ. కావ్య వద్ద మెరిసిపోయే ఎరుపు రంగు ఫెరారీ రోమా ఉంది.

    ధర: సుమారు రూ. 4.5 కోట్లు.

    పవర్: ఇది కేవలం కొన్ని సెకన్లలోనే గాలి వేగంతో దూసుకుపోతుంది. ఇందులో 680 హెచ్​పీ పవర్‌ను ఇచ్చే శక్తివంతమైన వీ8 ఇంజిన్ ఉంది.

    3. బెంట్లీ బెంటాయ్గా

    బెంట్లీ సంస్థ నుంచి వచ్చిన మొట్టమొదటి ఎస్‌యూవీ ఇది. కావ్య వద్ద ఉన్న రెడ్ కలర్ బెంటాయ్గా ధర సుమారు రూ. 6 కోట్లు.

    ఫీచర్స్: లగ్జరీతో పాటు ఆఫ్-రోడింగ్ సామర్థ్యం దీని సొంతం. 22 ఇంచుల భారీ వీల్స్ ఈ కారుకు రాజసం తెచ్చిపెడతాయి.

    ఎలక్ట్రిక్ కార్లలోనూ 'టాప్ క్లాస్'..

    బ్రిటిష్ లగ్జరీ కార్లతో పాటు కావ్య మారన్ పర్యావరణ హితమైన ఎలక్ట్రిక్ కారును కూడా వాడుతున్నారు.

    4. బీఎండబ్ల్యూ ఐ7

    బీఎండబ్ల్యూ నుంచి వచ్చిన అత్యంత విలాసవంతమైన ఎలక్ట్రిక్ సెడాన్ ఇది.

    రేంజ్: ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే ఈ కారు దాదాపు 603 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణిస్తుంది.

    టెక్నాలజీ: దీని లోపల ఉండే థియేటర్ స్క్రీన్, అల్ట్రా-లగ్జరీ సీట్లు ప్రయాణికులకు సరికొత్త అనుభూతిని ఇస్తాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు -

    1. కావ్య మారన్ వద్ద ఉన్న కార్లలో అత్యంత ఖరీదైనది ఏది?

    రోల్స్ రాయిస్ ఫాంటమ్ VIII ఎక్స్‌టెండెడ్ వీల్‌బేస్ (ఈడబ్ల్యూబీ). దీని ధర సుమారు రూ. 12.2 కోట్లు.

    2. కావ్య మారన్ వాడే ఎలక్ట్రిక్ కారు ఏది?

    ఆమె బీఎండబ్ల్యూ ఐ7 ఎలక్ట్రిక్ లగ్జరీ సెడాన్‌ను ఉపయోగిస్తున్నారు. ఇది బ్లాక్ సాఫైర్ మెటాలిక్ కలర్‌లో ఉంటుంది.

    • Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
      ABOUT THE AUTHOR
      Chitturi Eswara Karthikeya Sharath

      శరత్​ చిట్టూరి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్​ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్‌గా ఉన్నారు. 7ఏళ్ల జర్నలిజం ఎక్స్​పీరియెన్స్​తో ఇక్కడ బిజినెస్​, ఆటో, టెక్​, పర్సనల్​ ఫైనాన్స్​, నేషనల్​- ఇంటర్నేషనల్, స్పోర్ట్స్​ వార్తలు రాస్తున్నారు. 2022 జనవరిలో హిందుస్థాన్ టైమ్ తెలుగులో చేరారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు అదుకున్నారు. గతంలో ఈటీవీ భారత్​లో కంటెంట్ రైటర్‌గా పని చేశారు. అక్కడ జాతీయం, అంతర్జాతీయం, బిజినెస్​ వార్తలు రాసేవారు. ఏ అంశమైనా సరళంగా, చదివేందుకు సులభంగా ఉండే విధంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఇష్టపడతారు.IGNOU నుంచి జర్నలిజంలో పీజీ డిగ్రీ ఉంది. అంతకుముందు బీటెక్​ పూర్తి చేశారు. కథలు చెప్పడం, రాయడంపై ఇష్టంతో ఈ రంగాన్ని ఎంచుకున్నారు. తన ఆర్టికల్స్​తో ఇప్పుడు ప్రజలకు చేరువవుతున్నారు.Read More

