    Hardik Pandya Ferrari : రూ. 12కోట్ల ఫెరారీలో హార్దిక్​ పాండ్యా- గర్ల్​ఫ్రెండ్​తో కలిసి..

    టీమిండియా స్టార్ ఆల్‌రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తాజాగా రూ. 12 కోట్ల విలువైన 'ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి' కారును తన కలెక్షన్‌లో చేర్చుకున్నారు. 819 బీహెచ్​పీ పవర్ 340 కి.మీ టాప్​ స్పీడ్​తో దూసుకెళ్లే ఈ సూపర్ కారు ప్రత్యేకతలు ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి.

    Published on: Mar 16, 2026 6:48 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    భారత స్టార్ క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యాకు ఖరీదైన కార్లంటే ఎంత మక్కువో అందరికీ తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన మరో అరుదైన ఇటాలియన్ సూపర్ కారులో కనిపిస్తూ లగ్జరీ కార్​ లవర్స్​ దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఫెరారీ సంస్థ నుంచి వచ్చిన అత్యంత శక్తివంతమైన ఫ్రంట్-ఇంజిన్ వీ12 గ్రాండ్ టూరర్ 'ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి'ని హార్దిక్ నడుపుతున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఫెరారీ విడుదల చేసిన లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్‌షిప్ మోడల్ కావడంతో కార్​ లవర్స్​ దీనిపై ప్రత్యేక ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.

    హార్ధిక్​ పాండ్యా దగ్గర ఉన్న ఫెరారీ కారు ఇదే..
    వైరల్​ వీడియోలో ఏముంది?

    వీడియోలో తొలుత ఒక లగ్జరీ ఫెరారీ కారు కనిపిస్తోంది. అందులో హార్దిక్​ పాండ్యా ఒక మహిళతో ఉన్నారు. ఆమె అతని గర్ల్​ఫ్రెండ్​ మహికా శర్మ అని అనుకుంటున్నారు. అనంతరం ఆ కారు ఆ ప్రాంతం నుంచి ముందుకు వెళ్లిపోయింది.

    ఫెరారీ వారసత్వం ఉట్టిపడే డిజైన్:

    కాగా ఈ కారు డిజైన్ ఫెరారీ ఐకానిక్ గ్రాండ్ టూరర్ల వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ముఖ్యంగా 1960ల నాటి లెజెండరీ 'ఫెరారీ 365 GTB/4 డేటోనా' నుంచి స్ఫూర్తి పొంది దీనిని రూపొందించారు.

    లుక్: పొడవైన బోనెట్, సన్నని ఎల్ఈడీ లైటింగ్, క్లీన్ మినిమలిస్ట్ ఫ్రంట్ ఫాసియాతో ఈ కారు అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.

    ఏరోడైనమిక్స్: కారు వెడల్పైన స్టాన్స్, ఏరోడైనమిక్ స్కల్ప్​టింగ్​, వెనుక వైపు నాలుగు టెయిల్ పైపులతో పాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ స్పాయిలర్‌ను కలిగి ఉంది. గాలి ఒత్తిడిని తట్టుకుంటూ హై-స్పీడ్ వద్ద కూడా కారు స్థిరంగా ఉండేలా 'యాక్టివ్ ఏరోడైనమిక్' ఎలిమెంట్స్‌ను ఫెరారీ ఇందులో అమర్చింది.

    ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి- అత్యంత శక్తివంతమైన వీ12 ఇంజిన్..

    హార్దిక్​ పాండ్యా కొన్న ఈ ఫెరారీ 12 సిలిండ్రిలో 6.5-లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ వీ12 ఇంజిన్‌ను ఉపయోగించారు. ఇది ఇచ్చే పవర్ సామాన్యమైనది కాదు!

    పవర్ అండ్​ టార్క్: ఇది దాదాపు 819 బీహెచ్​పీ పవర్​ని, 678 ఎన్​ఎం టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

    ట్రాన్స్‌మిషన్: దీనికి 8-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్‌ను జత చేశారు, ఇది కారు వెనుక చక్రాలకు పవర్‌ను పంపిస్తుంది.

    వేగం: ఈ సూపర్ కారు కేవలం 2.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 340 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ. ఫెరారీ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన ఫ్రంట్-ఇంజన్ గ్రాండ్ టూరర్లలో ఇది ఒకటి.

    ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి- అత్యాధునిక ఇంటీరియర్, లగ్జరీ టెక్నాలజీ..

    లోపలి వైపు చూస్తే, ఫెరారీ ఆధునిక 'డ్యూయల్-కాక్పిట్' డిజైన్ కనిపిస్తుంది.

    డిస్‌ప్లేలు: ఇందులో మూడు స్క్రీన్లు ఉంటాయి. మధ్యలో 10.25-ఇంచ్​ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ టచ్‌స్క్రీన్, డ్రైవర్ కోసం 15.6- ఇంచ్​ భారీ డిజిటల్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పక్కన కూర్చునే ప్యాసింజర్ కోసం 8.8- ఇంచ్​ ప్రత్యేక డిస్‌ప్లేను ఇచ్చారు.

    లగ్జరీ: క్యాబిన్ మొత్తాన్ని కార్బన్ ఫైబర్, అల్యూమినియం, హై-గ్రేడ్ లెదర్‌తో అత్యంత విలాసవంతంగా తీర్చిదిద్దారు. అదనంగా అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ వంటి అత్యాధునిక ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.

    ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి- ధర వివరాలు..

    భారత్‌లో ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి ప్రారంభ ధర రూ. 8.50 కోట్లు. అయితే, హార్దిక్ పాండ్యా తన కారు కోసం చేసుకున్న కస్టమైజేషన్లు, ఇతర పన్నులతో కలిపి దీని ధర సుమారు రూ. 12 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.

