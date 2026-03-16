Hardik Pandya Ferrari : రూ. 12కోట్ల ఫెరారీలో హార్దిక్ పాండ్యా- గర్ల్ఫ్రెండ్తో కలిసి..
టీమిండియా స్టార్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్యా తాజాగా రూ. 12 కోట్ల విలువైన 'ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి' కారును తన కలెక్షన్లో చేర్చుకున్నారు. 819 బీహెచ్పీ పవర్ 340 కి.మీ టాప్ స్పీడ్తో దూసుకెళ్లే ఈ సూపర్ కారు ప్రత్యేకతలు ఇప్పుడు ఆటోమొబైల్ ప్రపంచంలో హాట్ టాపిక్ అయ్యాయి.
భారత స్టార్ క్రికెటర్ హార్దిక్ పాండ్యాకు ఖరీదైన కార్లంటే ఎంత మక్కువో అందరికీ తెలిసిందే. తాజాగా ఆయన మరో అరుదైన ఇటాలియన్ సూపర్ కారులో కనిపిస్తూ లగ్జరీ కార్ లవర్స్ దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఫెరారీ సంస్థ నుంచి వచ్చిన అత్యంత శక్తివంతమైన ఫ్రంట్-ఇంజిన్ వీ12 గ్రాండ్ టూరర్ 'ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి'ని హార్దిక్ నడుపుతున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా వైరల్ అవుతోంది. ఫెరారీ విడుదల చేసిన లేటెస్ట్ ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్ కావడంతో కార్ లవర్స్ దీనిపై ప్రత్యేక ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
వైరల్ వీడియోలో ఏముంది?
వీడియోలో తొలుత ఒక లగ్జరీ ఫెరారీ కారు కనిపిస్తోంది. అందులో హార్దిక్ పాండ్యా ఒక మహిళతో ఉన్నారు. ఆమె అతని గర్ల్ఫ్రెండ్ మహికా శర్మ అని అనుకుంటున్నారు. అనంతరం ఆ కారు ఆ ప్రాంతం నుంచి ముందుకు వెళ్లిపోయింది.
ఫెరారీ వారసత్వం ఉట్టిపడే డిజైన్:
కాగా ఈ కారు డిజైన్ ఫెరారీ ఐకానిక్ గ్రాండ్ టూరర్ల వారసత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. ముఖ్యంగా 1960ల నాటి లెజెండరీ 'ఫెరారీ 365 GTB/4 డేటోనా' నుంచి స్ఫూర్తి పొంది దీనిని రూపొందించారు.
లుక్: పొడవైన బోనెట్, సన్నని ఎల్ఈడీ లైటింగ్, క్లీన్ మినిమలిస్ట్ ఫ్రంట్ ఫాసియాతో ఈ కారు అద్భుతంగా కనిపిస్తుంది.
ఏరోడైనమిక్స్: కారు వెడల్పైన స్టాన్స్, ఏరోడైనమిక్ స్కల్ప్టింగ్, వెనుక వైపు నాలుగు టెయిల్ పైపులతో పాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ స్పాయిలర్ను కలిగి ఉంది. గాలి ఒత్తిడిని తట్టుకుంటూ హై-స్పీడ్ వద్ద కూడా కారు స్థిరంగా ఉండేలా 'యాక్టివ్ ఏరోడైనమిక్' ఎలిమెంట్స్ను ఫెరారీ ఇందులో అమర్చింది.
ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి- అత్యంత శక్తివంతమైన వీ12 ఇంజిన్..
హార్దిక్ పాండ్యా కొన్న ఈ ఫెరారీ 12 సిలిండ్రిలో 6.5-లీటర్ న్యాచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ వీ12 ఇంజిన్ను ఉపయోగించారు. ఇది ఇచ్చే పవర్ సామాన్యమైనది కాదు!
పవర్ అండ్ టార్క్: ఇది దాదాపు 819 బీహెచ్పీ పవర్ని, 678 ఎన్ఎం టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
ట్రాన్స్మిషన్: దీనికి 8-స్పీడ్ డ్యూయల్ క్లచ్ ఆటోమేటిక్ గేర్ బాక్స్ను జత చేశారు, ఇది కారు వెనుక చక్రాలకు పవర్ను పంపిస్తుంది.
వేగం: ఈ సూపర్ కారు కేవలం 2.9 సెకన్లలోనే 0 నుంచి 100 కి.మీ వేగాన్ని అందుకుంటుంది. దీని గరిష్ట వేగం గంటకు 340 కిలోమీటర్ల కంటే ఎక్కువ. ఫెరారీ చరిత్రలోనే అత్యంత వేగవంతమైన ఫ్రంట్-ఇంజన్ గ్రాండ్ టూరర్లలో ఇది ఒకటి.
ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి- అత్యాధునిక ఇంటీరియర్, లగ్జరీ టెక్నాలజీ..
లోపలి వైపు చూస్తే, ఫెరారీ ఆధునిక 'డ్యూయల్-కాక్పిట్' డిజైన్ కనిపిస్తుంది.
డిస్ప్లేలు: ఇందులో మూడు స్క్రీన్లు ఉంటాయి. మధ్యలో 10.25-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ టచ్స్క్రీన్, డ్రైవర్ కోసం 15.6- ఇంచ్ భారీ డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పక్కన కూర్చునే ప్యాసింజర్ కోసం 8.8- ఇంచ్ ప్రత్యేక డిస్ప్లేను ఇచ్చారు.
లగ్జరీ: క్యాబిన్ మొత్తాన్ని కార్బన్ ఫైబర్, అల్యూమినియం, హై-గ్రేడ్ లెదర్తో అత్యంత విలాసవంతంగా తీర్చిదిద్దారు. అదనంగా అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్స్ వంటి అత్యాధునిక ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి.
ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి- ధర వివరాలు..
భారత్లో ఫెరారీ 12 సిలిండ్రి ప్రారంభ ధర రూ. 8.50 కోట్లు. అయితే, హార్దిక్ పాండ్యా తన కారు కోసం చేసుకున్న కస్టమైజేషన్లు, ఇతర పన్నులతో కలిపి దీని ధర సుమారు రూ. 12 కోట్ల వరకు ఉంటుందని అంచనా.