Kavya Anirudh Honeymoon: రాయల్ హనీమూన్లో కావ్య మారన్, అనిరుధ్-కళానిధి మారన్ స్పెషల్ ప్రైవేట్ జెట్ VT-SRHలో లగ్జరీ జర్నీ
Kavya Anirudh Honeymoon: చెన్నైలో గ్రాండ్ గా జరిగిన వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ అనంతరం కావ్య మారన్, అనిరుధ్ రవిచందర్ లగ్జరీ హనీమూన్ ట్రిప్కు వెళ్లినట్లు వార్తలొస్తున్నాయి. సన్ గ్రూప్ ఛైర్మన్ కళానిధి మారన్కు చెందిన ‘VT-SRH’ అల్ట్రా లగ్జరీ ప్రైవేట్ జెట్లో ఈ జంట వెళ్లినట్లు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
Kavya Anirudh Honeymoon: చెన్నైలో సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార ప్రముఖుల సమక్షంలో గ్రాండ్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ జరుపుకున్న కావ్య మారన్, అనిరుధ్ రవిచందర్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. పెళ్లి వేడుకలు ముగిసిన వెంటనే ఈ నూతన దంపతులు అత్యంత విలాసవంతమైన హనీమూన్ ట్రిప్ కు వెళ్లినట్లు తెలుస్తోంది.
అల్ట్రా లగ్జరీ ప్రైవేట్ జెట్లో
కొత్త జంట కావ్య మారన్, అనిరుధ్ రవిచందర్ తమ హనీమూన్ కు వెళ్లడానికి లగ్జరీ జెట్ ను వాడారని తెలిసింది. సన్ గ్రూప్ అధినేత కళానిధి మారన్ కు చెందిన విలాసవంతమైన ప్రైవేట్ జెట్ ఇదేనని టాక్. ‘VT-SRH’ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ కలిగిన ఈ ప్రత్యేక విమానంలో కావ్య మారన్, అనిరుధ్ ప్రయాణిస్తున్నారన్న వార్త సినీ, క్రీడా అభిమానుల్లో ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది.
సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టుతో కావ్య మారన్కు ఉన్న అనుబంధం అందరికీ తెలిసిందే. ఆ జట్టు పేరు కలిసొచ్చేలా ఉన్న ‘VT-SRH’ ప్రైవేట్ జెట్లో వీరి ప్రయాణం సాగుతుండటం నెటిజన్ల మధ్య ప్రత్యేక చర్చకు దారితీసింది.
గ్రీస్లో పెళ్లి.. చెన్నైలో రిసెప్షన్
కావ్య మారన్, అనిరుధ్ వివాహ వేడుకలు మొదటి నుంచీ అత్యంత వైభవంగా జరుగుతూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటున్నాయి. తొలుత గ్రీస్లో అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన వీరి పెళ్లి వేడుకలు అప్పట్లో పెద్ద ఎత్తున చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
ఆ తర్వాత చెన్నైలో నిర్వహించిన గ్రాండ్ రిసెప్షన్లో అగ్ర తారలు, రాజకీయ నేతలు సందడి చేశారు. ఇప్పుడు ఆ వేడుకల హడావుడి ముగియగానే, అదే స్థాయి విలాసవంతమైన ఏర్పాట్లతో హనీమూన్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేయడం వీరి గ్రాండ్ లైఫ్స్టైల్కు అద్దం పడుతోంది.
కొత్త అధ్యాయంలోకి స్టార్ జోడీ
భారతదేశంలోనే అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన అగ్ర సంగీత దర్శకుల్లో ఒకరిగా అనిరుధ్ రవిచందర్ తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు. మరోవైపు దేశంలోని ప్రముఖ వ్యాపార కుటుంబాల్లో ఒకటైన సన్ గ్రూప్ వారసురాలిగా కావ్య మారన్ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.
సంగీత ప్రపంచంలో తిరుగులేని క్రేజ్ ఉన్న అనిరుధ్, వ్యాపార రంగంలో దూసుకుపోతున్న కావ్య మారన్ కలిసి తమ జీవితంలో కొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించడం అభిమానులకు ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తోంది. అందుకే ఈ జంటకు సంబంధించిన ప్రతి చిన్న అప్డేట్ క్షణాల్లో వైరల్ అవుతోంది.
అప్డేడ్ కోసం వెయిటింగ్
కావ్య మారన్, అనిరుధ్ హనీమూన్, ప్రైవేట్ జెట్ ప్రయాణానికి సంబంధించిన ఈ వార్తలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. అయితే ఈ వార్తలపై ఇప్పటివరకు ఎలాంటి అధికారిక ప్రకటన వెలువడలేదు. దంపతులు ఎక్కడికి వెళ్లారనే విషయంపై కూడా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. ఏదేమైనా అధికారికంగా ధ్రువీకరించని ఈ లగ్జరీ హనీమూన్ వార్త మాత్రం ఇప్పుడు నెట్టింట భారీగా ట్రెండ్ అవుతూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.
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