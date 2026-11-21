Kavya Anirudh Reception: సన్ గ్రూప్ వారసురాలు కావ్య మారన్, రాక్స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అనిరుధ్ రవిచందర్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ఈ రోజు గ్రాండ్ గా జరిగింది. ఈ సందర్భంగా సీఎం విజయ్, రజినీకాంత్, కళానిధి మారన్, ఎంకే స్టాలిన్ ఒకే దగ్గర ఉన్న ఫొటో నెట్టింట సంచలనం సృష్టిస్తోంది.
Kavya Anirudh Reception: దక్షిణాది సినీ, రాజకీయ, వ్యాపార వర్గాల్లో ఎంతో ఆసక్తిని రేకెత్తించిన కావ్య మారన్, అనిరుధ్ రవిచందర్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ఇవాళ (నవంబర్ 21) గ్రాండ్ గా జరిగింది. ప్రముఖ వ్యాపారవేత్త కళానిధి మారన్ కుమార్తె కావ్య మారన్, సెన్సేషనల్ సంగీత దర్శకుడు అనిరుధ్ ఒక్కటైన శుభసందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన ఈ వేడుక అతిరథ మహారథుల సమక్షంలో అట్టహాసంగా సాగింది.
రెండు రాష్ట్రాల సీఎంలు
కావ్య మారన్, అనిరుధ్ రవిచందర్ రిసెప్షన్ వేడుకకు రాజకీయ రంగం నుంచి అగ్ర నేతలు హాజరై ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. తమిళనాడు సీఎం విజయ్, తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ స్వయంగా విచ్చేసి కావ్య మారన్, అనిరుధ్ దంపతులకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలతో పాటు తమిళనాడు రాజకీయ వర్గాల్లో ఈ నేతల హాజరు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
స్టార్ల సందడి
మరోవైపు సినీ పరిశ్రమ నుంచి అగ్ర తారల రాకతో రిసెప్షన్ ప్రాంగణం తారాలోకాన్ని తలపించింది. సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, లోకనాయకుడు కమల్ హాసన్, రాఘవ లారెన్స్తో పాటు పలువురు స్టార్ హీరోలు ఈ వేడుకలో సందడి చేశారు. అలాగే క్రీడా రంగం నుంచి క్రికెటర్ భువనేశ్వర్ తదితరులు హాజరై కొత్త జంటకు ఆశీస్సులు అందించారు.
షేక్ చేస్తున్న ఆ ఒక్క ఫొటో!
కావ్య మారన్, అనిరుధ్ రవిచందర్ గ్రాండ్ రిసెప్షన్లో ఎందరో ప్రముఖులు పాల్గొన్నప్పటికీ, ఒకే ఒక్క ఫొటో మాత్రం ఇప్పుడు ఇంటర్నెట్లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. సీఎం విజయ్, సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, కళానిధి మారన్, ఎంకే స్టాలిన్ నలుగురూ ఒకే దగ్గర నిలబడి ఉన్న ఫొటో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేస్తోంది.
రాజకీయ శత్రువులైన సీఎం విజయ్, ఎంకే స్టాలిన్ ఒకే వేదికపై, ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపించడం అందరి దృష్టిని విపరీతంగా ఆకర్షిస్తోంది. దానికి తోడు సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్, సన్ గ్రూప్ అధినేత కళానిధి మారన్ కూడా వారి పక్కనే ఉండటంతో ఈ ఫొటోను సినీ, రాజకీయ అభిమానులు విపరీతంగా షేర్ చేస్తున్నారు. ఒక అరుదైన, చారిత్రక ఫ్రేమ్గా ఈ చిత్రాన్ని నెటిజన్లు అభివర్ణిస్తున్నారు.
ట్రెండింగ్లో కావ్య మారన్ - అనిరుధ్ జోడీ
ఐపీఎల్ మ్యాచ్ల ద్వారా సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు యజమానిగా దేశవ్యాప్తంగా విపరీతమైన ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ సంపాదించుకున్న కావ్య మారన్, తన సంగీతంతో పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ఉర్రూతలూగిస్తున్న అనిరుధ్ రవిచందర్ జోడీపై అభిమానుల్లో మొదటి నుంచీ ప్రత్యేక క్రేజ్ ఉంది.
ప్రస్తుతం కావ్య మారన్, అనిరుధ్ వెడ్డింగ్ రిసెప్షన్ ఫొటోలు నెట్టింట వైరల్గా మారాయి. సినీ, రాజకీయ, క్రీడా రంగాల ప్రముఖులంతా ఒక్కచోట చేరిన ఈ గ్రాండ్ ఈవెంట్ ఈ ఏడాది అత్యంత చర్చనీయాంశమైన సెలబ్రిటీ వేడుకల్లో ఒకటిగా నిలిచిపోయింది.
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