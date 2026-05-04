Kiara Advani: అదంతా నాన్సెన్స్: యశ్తో బోల్డ్ సీన్స్ తొలగించాలని అడిగినట్లు వచ్చిన వార్తలపై కియారా సీరియస్
Kiara Advani: రాకింగ్ స్టార్ యశ్ 'టాక్సిక్' సినిమాలో కియారా అద్వానీ రొమాంటిక్ సీన్లపై వస్తున్న వార్తలపై ఆమె స్పందించారు. ఆ వార్తలన్నీ పూర్తిగా అబద్ధమని, అందులో ఏమాత్రం నిజం లేదని కియారా తేల్చిచెప్పారు.
Kiara Advani: గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో రాకింగ్ స్టార్ యశ్ నటిస్తున్న ప్రతిష్టాత్మక సినిమా 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్'. ఈ గ్యాంగ్స్టర్ డ్రామా సినిమా షూటింగ్ ప్రారంభమైనప్పటి నుండి ఏదో ఒక వార్తతో నిరంతరం సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతూనే ఉంది. ఇప్పటికే మూడుసార్లు విడుదల తేదీ వాయిదా పడినప్పటికీ, ఈ చిత్రంపై ఉన్న క్రేజ్ ఏమాత్రం తగ్గలేదు.
తాజాగా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్గా నటిస్తున్న కియారా అద్వానీకి సంబంధించి ఒక ఆసక్తికరమైన వార్త ఫిల్మ్ నగర్ సర్కిల్స్లో హల్చల్ చేసింది. యశ్ తో తాను నటించిన కొన్ని రొమాంటిక్ సీన్లను తొలగించమని కియారా కోరినట్లు ప్రచారం జరిగింది. దీనిపై కియారా అద్వానీ స్వయంగా స్పందిస్తూ పుకార్లకు చెక్ పెట్టారు.
ఆ వార్తల్లో నిజం లేదు.. కియారా ఫైర్
టాక్సిక్ సినిమాలో యశ్, కియారా మధ్య కొన్ని ఘాటు రొమాంటిక్ సీన్లు ఉంటాయని, షూటింగ్ సమయంలో తనకు కంఫర్ట్గా ఉండేలా చూస్తామని చిత్ర బృందం హామీ ఇచ్చిందని కొన్ని వెబ్సైట్లు కథనాలు ప్రచురించాయి. అయితే షూటింగ్ పూర్తయిన తర్వాత ఆ సీన్ల అవుట్పుట్ చూసి కియారా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిందని, వాటిని ట్రిమ్ చేయమని లేదా వాటి డోస్ తగ్గించమని దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ను కోరినట్లు సదరు కథనాల సారాంశం.
ఈ వార్త నెట్టింట వైరల్ కావడంతో కియారా దృష్టికి వెళ్ళింది. దీనిపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన ఆమె.. ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ను రీషేర్ చేస్తూ "ఇది పూర్తిగా నాన్సెన్స్" అంటూ ఘాటుగా బదులిచ్చారు. దీంతో ఆ రొమాంటిక్ సీన్ల వివాదానికి తెరపడినట్లయింది.
టాక్సిక్ విశేషాలు..
కన్నడ, ఇంగ్లీష్ భాషల్లో రూపొందుతున్న ఈ సినిమాను కేవీఎన్ ప్రొడక్షన్స్, యశ్ సొంత నిర్మాణ సంస్థ మాన్స్టర్ మైండ్ క్రియేషన్స్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ సినిమాలో యశ్ 'రాయ', 'టికెట్' అనే రెండు విభిన్న పాత్రల్లో (డ్యూయల్ రోల్) కనిపిస్తుండటం విశేషం.
కియారా అద్వానీ 'నాదియా' అనే పాత్రలో నటిస్తోంది. వీరితో పాటు లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార, హుమా ఖురేషి, తారా సుతారియా, రుక్మిణి వసంత్ వంటి భారీ తారాగణం ఈ సినిమాలో భాగమయ్యారు. 2023 డిసెంబర్లో అధికారికంగా ప్రకటించిన ఈ మూవీ.. షూటింగ్ 2024 ఆగస్టు నుండి 2025 అక్టోబర్ వరకు నిర్విరామంగా జరిగింది.
వాయిదాల పర్వం.. విడుదల ఎప్పుడంటే?
నిజానికి ఈ సినిమా గతేడాది ఏప్రిల్ 10నే విడుదల కావాల్సి ఉంది. కానీ అనివార్య కారణాల వల్ల 2026కు వాయిదా పడింది. ఆ తర్వాత ఈ ఏడాది మార్చి 19న విడుదల చేస్తామని ప్రకటించినప్పటికీ, పశ్చిమ ఆసియాలో నెలకొన్న ఉద్రిక్త పరిస్థితులు, 'ధురంధర్ 2' వంటి భారీ చిత్రంతో పోటీని నివారించేందుకు మేకర్స్ వెనక్కి తగ్గారు. ప్రస్తుతం వినిపిస్తున్న సమాచారం ప్రకారం జూన్ 4న కూడా ఈ సినిమా రావడం లేదు. త్వరలోనే కొత్త విడుదల తేదీని మేకర్స్ ప్రకటించనున్నారు.
దర్శకురాలి ప్రతిభపై యశ్ ప్రశంసలు
ఇటీవల కామిక్ కాన్ (ComicCon) ఈవెంట్లో యశ్ మాట్లాడుతూ దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ పనితీరును కొనియాడారు. "ఆమె ఆలోచనలు చాలా స్పష్టంగా ఉంటాయి. తను చేసే పనిపై ఆమెకు గట్టి నమ్మకం ఉంది. గీతూ అద్భుతమైన రచయిత్రి. ఈ ప్రయాణంలో నేను ఆమె దగ్గర చాలా విషయాలు నేర్చుకున్నాను. ఒక మహిళా దర్శకురాలిగా భావోద్వేగాలను, రొమాన్స్ను లేదా సెన్సువాలిటీని తెరపై చూపించే విధానం చాలా భిన్నంగా, గొప్పగా ఉంటుంది" అని యష్ చెప్పుకొచ్చారు. ఈ సినిమా కన్నడ, ఇంగ్లీష్తో పాటు తెలుగు, హిందీ, తమిళ, మలయాళ భాషల్లోనూ గ్రాండ్గా విడుదల కానుంది.
