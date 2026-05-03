Tara Sutaria: టాక్సిక్ రిలీజ్కు ముందు కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో తారా సుతారియా అరంగేట్రం- ఐశ్వర్య రాయ్, అలియా భట్ కూడా!
Tara Sutaria Cannes Film Festival 2026 Debut: భారీ అంచనాల టాక్సిక్ సినిమాతో బిజీగా ఉన్న బాలీవుడ్ హాట్ భామ తారా సుతారియా ఇప్పుడు మరో అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకోబోతున్నారు. ప్రతిష్టాత్మక కేన్స్ చలనచిత్రోత్సవాల్లో తారా తొలిసారిగా మెరవనున్నారు. టాక్సిక్ రిలిజ్కు ముందే ఈ అవకాశం రావడం విశేషంగా మారింది.
Tara Sutaria Cannes Film Festival 2026 Debut: ఫ్రాన్స్ వేదికగా జరిగే 79వ కేన్స్ చలనచిత్రోత్సవాలు (Cannes Film Festival 2026) మే 12న ప్రారంభమై మే 23 వరకు జరగనున్నాయి. ఏటా భారతీయ సినీ రంగం నుంచి పలువురు ప్రముఖులు ఈ వేడుకలో సందడి చేస్తూ ఉంటారు. ఈ ఏడాది ఈ జాబితాలో బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ, టాక్సిక్ హీరోయిన్ తారా సుతారియా పేరు చేరింది.
రెడ్ కార్పెట్పై తారా
హిందూస్థాన్ టైమ్స్ కథనం ప్రకారం.. తారా సుతారియా ఒక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్కు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తూ రెడ్ కార్పెట్పై నడవనున్నారు. యశ్ హీరోగా రూపొందిన భారీ చిత్రం 'టాక్సిక్' (Toxic) కు సంబంధించిన క్రేజ్ తారా సుతారియాకు ఈ అవకాశం దక్కేలా చేసిందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
కేన్స్లో అడుగుపెట్టడం ద్వారా తన కెరీర్ను అంతర్జాతీయ స్థాయికి తీసుకెళ్లాలని తారా సుతారియా భావిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది తారాతో పాటు ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్, అలియా భట్ వంటి అగ్ర తారలు కూడా కేన్స్లో మెరవనున్నారు. మరోవైపు, భారతీయ దర్శకురాలు పాయల్ కపాడియా ఈసారి కేన్స్లో జ్యూరీ ప్రెసిడెంట్గా వ్యవహరించడం విశేషం.
'టాక్సిక్'లో తారా సుతారియా లుక్
గీతూ మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్' సినిమాలో తారా సుతారియా 'రెబెక్కా' అనే కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. జనవరి 3న విడుదలైన ఆమె ఫస్ట్ లుక్ ప్రేక్షకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. తారా ప్రతిభను దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ ఇప్పటికే పలుమార్లు ప్రశంసించారు.
"తారా చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది, కానీ కెమెరా ముందుకు వస్తే మాత్రం అద్భుతాలు చేస్తుంది. ఆమె నటన నన్ను ఆశ్చర్యపరిచింది" అని గీతూ మోహన్ దాస్ పేర్కొన్నారు. అయితే, టాక్సిక్ రిలీజ్కు ముందే కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో తారా సుతారియా ఎంట్రీ ఇవ్వడం, రెడ్ కార్పెట్పై నడిచే అవకాశం రావడం ఆమెకున్న క్రేజ్ ఏంటో తెలిసేలా చేస్తుంది.
టాక్సిక్ సినిమాలో యశ్, తారా సుతారియాతోపాటు కియారా అద్వానీ, నయనతార, హ్యూమా ఖురేషి, రుక్మిణి వసంత్ వంటి స్టార్ హీరోయిన్లు నటిస్తుండటంతో అంచనాలు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి. ముఖ్యంగా కన్నడ, తెలుగు ప్రేక్షకులకు ఈ సినిమా పట్ల భారీ ఆసక్తి నెలకొంది.
సినిమా విడుదలపై యశ్ క్లారిటీ
వాస్తవానికి 'టాక్సిక్' జూన్ 4న విడుదల కావాల్సి ఉంది. అయితే, గ్లోబల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అంతర్జాతీయ భాగస్వామ్య ఒప్పందాల కారణంగా సినిమా విడుదల కాస్త ఆలస్యమవుతుందని యశ్ ధ్రువీకరించారు.
యశ్ సినిమా షూటింగ్ ఇప్పటికే పూర్తయినప్పటికీ, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దీన్ని పెద్ద ఎత్తున విడుదల చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ఆయన వెల్లడించారు. ఈ జాప్యం వల్ల రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్-2'తో ఉండాల్సిన బాక్సాఫీస్ పోటీ తప్పింది.
