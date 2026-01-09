Edit Profile
    నటన, స్టార్‌డమ్ కలబోత అతడు.. యష్‌పై టాక్సిక్ డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్ దాస్ ప్రశంసలు

    'టాక్సిక్' చిత్ర దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ హీరో యష్‌పై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. యష్‌లోని నటుడిని, నిర్మాతను కొనియాడుతూ ఆమె ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో పెట్టిన పోస్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

    Published on: Jan 09, 2026 6:20 AM IST
    By Praveen Kumar Lenkala
    కన్నడ సూపర్ స్టార్, రాకింగ్ స్టార్ యష్ పుట్టినరోజు (జనవరి 8) సందర్భంగా 'టాక్సిక్' చిత్ర బృందం అభిమానులకు అదిరిపోయే సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. ఈ సినిమా టీజర్‌ను విడుదల చేయడంతో పాటు, దర్శకురాలు గీతూ మోహన్ దాస్ యష్ గురించి రాసిన సుదీర్ఘమైన ఎమోషనల్ నోట్ ఇప్పుడు అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. 'టాక్సిక్: ఏ ఫెయిరీ టేల్ ఫర్ గ్రోన్ అప్స్' ఈ ఏడాది మోస్ట్ అవేటెడ్ సినిమాల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. గ్యాంగ్‌స్టర్ డ్రామాగా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం మార్చి 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలోకి రానుంది.

    నటన, స్టార్‌డమ్ కలబోత అతడు.. యష్‌పై టాక్సిక్ డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్ దాస్ ప్రశంసలు (Instagram)
    "ప్రతిభ, సూపర్ స్టార్‌డమ్ అరుదైన కలయిక యష్"

    యష్‌కు సంబంధించిన ఒక పవర్‌ఫుల్ బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ గీతూ మోహన్ దాస్ తన మనసులోని మాటను పంచుకున్నారు.

    "అద్భుతమైన ప్రతిభ, తిరుగులేని సూపర్ స్టార్‌డమ్ రెండూ ఒకే వ్యక్తిలో ఉండటం చాలా అరుదు. ఆ అరుదైన కలయికే యష్. 'రాయా'గా అతడి నటనను ప్రపంచం ఇంకా చూడాల్సి ఉంది. కానీ, ఈ సినిమా కోసం ప్రతిరోజూ యష్ చూపించిన క్రమశిక్షణ, అంకితభావం చూస్తుంటే నాకు గర్వంగా అనిపిస్తుంది. ఇది కేవలం అతను పోషించిన ఒక పాత్ర మాత్రమే కాదు, తన కళాత్మక ప్రయాణంలో యష్ మలచుకున్న ఒక అద్భుత ఘట్టం" అని గీతూ మోహన్ దాస్ కొనియాడారు.

    నటుడిగానే కాదు.. నిర్మాతగా కూడా..

    సినిమా రూపకల్పనలో యష్ పాత్ర కేవలం నటనకే పరిమితం కాలేదని గీతూ స్పష్టం చేశారు. "కథకు అవసరమైనప్పుడు యష్ ఎన్నో ప్రశ్నలు వేసేవారు, సవాళ్లు విసిరేవారు, కొత్త విషయాలను అన్వేషించేవారు. కళ కోసం తనను తాను పూర్తిగా అర్పించుకునే తత్వం ఆయనది. ఈ ప్రయాణంలో నేను కేవలం ఒక గొప్ప కథా గమనాన్ని మాత్రమే కాదు, నాకు అండగా నిలిచిన ఒక మంచి నిర్మాతను కూడా చూశాను. ఆయనకున్న క్రేజ్ వెనుక ఉన్న లోతైన వ్యక్తిత్వాన్ని చాలామంది గమనించకపోవచ్చు" అని ఆమె వివరించారు.

    'డైరెక్టర్లకు ఒక సవాల్'

    యష్‌లోని అసలైన ప్రతిభను వెలికితీయాలని ఇతర దర్శకులకు కూడా ఆమె ఈ సందర్భంగా ఒక చిన్న సవాల్ విసిరారు. "భవిష్యత్తులో యష్‌తో పని చేసే దర్శకులు ఆయనలోని అపరిమితమైన ప్రతిభను వెలికితీయడానికి సాహసించాలని కోరుకుంటున్నాను. మా ఇద్దరి ప్రయాణం నమ్మకం, సుదీర్ఘ చర్చలు, ఒక గొప్ప లక్ష్యం మీద ఆధారపడి సాగింది. ఆయన నాపై ఉంచిన నమ్మకానికి, మా మధ్య ఉన్న స్నేహానికి నేను ఎప్పుడూ రుణపడి ఉంటాను. కెమెరా ఆగిపోయిన తర్వాత కూడా యష్ జ్ఞాపకాలు నాతోనే ఉంటాయి. హ్యాపీ బర్త్‌డే యష్" అంటూ ఆమె తన పోస్ట్‌ను ముగించారు.

    టీజర్‌లో గ్యాంగ్‌స్టర్ 'రాయా' విశ్వరూపం

    ఇక టీజర్ సినిమాపై అంచనాలను ఒక్కసారిగా పెంచేసింది. గ్యాంగ్‌స్టర్ 'రాయా'గా యష్ మునుపెన్నడూ చూడని రీతిలో కనిపించారు. ఒక అంత్యక్రియల వద్ద భారీగా గన్‌మెన్లు కాపలా ఉండటం, పొగమంచు మధ్యలో నుంచి యష్ ఎంట్రీ ఇవ్వడం టీజర్‌లో హైలైట్‌గా నిలిచింది. చివర్లో యష్ గన్‌తో ప్రత్యర్థులను వేటాడుతూ "డాడీ ఈజ్ హోమ్" అని చెప్పే డైలాగ్ అభిమానుల్లో పూనకాలు తెప్పిస్తోంది.

    టాక్సిక్ చిత్రంలో నయనతార, కియారా అద్వానీ, తారా సుతారియా, హ్యూమా ఖురేషి వంటి భారీ తారాగణం నటిస్తున్నారు. గీతూ మోహన్ దాస్, యష్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రానికి స్క్రీన్ ప్లే అందించడం విశేషం.

