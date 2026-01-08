Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఏ మగ డైరెక్టర్ ఆమె ముందు నిలవలేడు.. అసలు ఆమె ఇలా తీసిందంటే నమ్మలేకపోతున్నాను: రామ్ గోపాల్ వర్మ టాక్సిక్ టీజర్ రివ్యూ

    యశ్ టాక్సిక్ మూవీ టీజర్ గురించి రామ్ గోపాల్ వర్మ ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్స్ చేశాడు. గీతూ మోహన్ దాస్ అనే ఓ లేడీ డైరెక్టర్ ఇలా తీసిందంటే తనకు ఇప్పటికీ నమ్మశక్యంగా లేదని అతడు అనడం విశేషం. ఏ మగ డైరెక్టర్ ఆమె ముందు నిలవలేడని అన్నాడు.

    Published on: Jan 08, 2026 4:34 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    రాకింగ్ స్టార్ యశ్ (Yash) పుట్టినరోజు (జనవరి 8) సందర్భంగా రిలీజ్ అయిన 'టాక్సిక్' మూవీ టీజర్ ఇంటర్నెట్‌ని షేక్ చేస్తోంది. కారులో రొమాన్స్, చేతిలో గన్, నోట్లో సిగరెట్‌తో యశ్ చూపించిన స్వాగ్ మామూలుగా లేదు. అయితే ఈ టీజర్ చూసిన సెన్సేషనల్ డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ (ఆర్జీవీ) షాక్ అయ్యాడు. ఈ సినిమా దర్శకురాలు గీతూ మోహన్‌దాస్ టేకింగ్ చూసి.. ఆమెను పొగడ్తలతో ముంచెత్తాడు. "మగ డైరెక్టర్లు కూడా ఆమె ముందు పనికిరారు" అంటూ వర్మ చేసిన ట్వీట్ ఇప్పుడు వైరల్ అవుతోంది.

    ఏ మగ డైరెక్టర్ ఆమె ముందు నిలవలేడు.. అసలు ఆమె ఇలా తీసిందంటే నమ్మలేకపోతున్నాను: రామ్ గోపాల్ వర్మ టాక్సిక్ టీజర్ రివ్యూ
    ఏ మగ డైరెక్టర్ ఆమె ముందు నిలవలేడు.. అసలు ఆమె ఇలా తీసిందంటే నమ్మలేకపోతున్నాను: రామ్ గోపాల్ వర్మ టాక్సిక్ టీజర్ రివ్యూ

    టాక్సిక్ టీజర్‌పై ఆర్జీవీ ఇలా..

    యశ్ 19వ సినిమాగా వస్తున్న 'టాక్సిక్' టీజర్ సోషల్ మీడియాను రెండుగా డివైడ్ చేసింది. కొందరు ఇది టూ మచ్ వైలెన్స్ అంటుంటే, ఫ్యాన్స్ మాత్రం పండగ చేసుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా కేజీఎఫ్ 2 తర్వాత యశ్ నటించిన సినిమా కావడంతో దీనిపై భారీ అంచనాలు ఉన్నాయి. అందుకు తగినట్లే టీజర్ ఉందని చాలా మంది అంటున్నారు.

    అయితే రామ్ గోపాల్ వర్మ చేసిన ట్వీట్ మాత్రం వైరల్ అవుతోంది. అతడు డైరెక్టర్ గీతూ మోహన్‌దాస్ ఫోటోను షేర్ చేస్తూ ఇలా రాసుకొచ్చాడు. "యశ్ 'టాక్సిక్' టీజర్ చూశాక నాకు ఎలాంటి సందేహం లేదు.. గీతూ మోహన్‌దాస్ ‘ఉమెన్ ఎంపవర్‌మెంట్’కు నిజమైన నిదర్శనం. ఈమెతో పోలిస్తే ఏ మగ డైరెక్టర్ కూడా అంత మగాడు కాదు. ఆమె ఈ రేంజ్ వైలెన్స్ ఎలా తీసిందో నేను ఇప్పటికీ నమ్మలేకపోతున్నాను" అని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశాడు.

    టాక్సిక్ టీజర్‌లో ఏముంది?

    యశ్ నటించిన టాక్సిక్ మూవీ టీజర్ ఆద్యంతం గూస్‌బంప్స్ తెప్పించేలా ఉంది. ఒక శ్మశానంలో అంత్యక్రియలు జరుగుతుండగా.. అక్కడికి ఒక కారు వస్తుంది. కారు లోపల యశ్ ఒక అమ్మాయితో రొమాన్స్ చేస్తూ ఉంటాడు.

    కారు దిగి, షర్ట్ లేకుండా కోటు వేసుకుని.. నోట్లో సిగరెట్, చేతిలో గన్ పట్టుకుని శ్మశానంలో ఉన్న రౌడీలను కాల్చి పారేస్తాడు. చివర్లో యశ్ చెప్పే "డాడీస్ హోమ్" (Daddy’s home) అనే డైలాగ్ ఫ్యాన్స్‌కు కిక్కిస్తోంది.

    టాక్సిక్ సినిమా విశేషాలు

    గీతూ మోహన్‌దాస్ డైరెక్షన్ లో టాక్సిక్ వస్తోంది. ఇందులో యశ్ సరసన నయనతార, కియారా అద్వానీ, హుమా ఖురేషి, తారా సుతారియా వంటి వాళ్లు నటిస్తున్నారు. టీజర్‌లో యశ్ తో ఉన్నది ఎవరనేది సస్పెన్స్.

    గతంలో 'లయర్స్ డైస్', నివిన్ పాలీతో 'మూతోన్' వంటి క్లాస్ సినిమాలు తీసిన గీతూ మోహన్‌దాస్.. యశ్ తో ఇలాంటి మాస్ గ్యాంగ్‌స్టర్ సినిమా తీయడం అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తోంది. ఈ టాక్సిక్ మార్చి 19న థియేటర్లలోకి రానుంది.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/ఏ మగ డైరెక్టర్ ఆమె ముందు నిలవలేడు.. అసలు ఆమె ఇలా తీసిందంటే నమ్మలేకపోతున్నాను: రామ్ గోపాల్ వర్మ టాక్సిక్ టీజర్ రివ్యూ
    News/Entertainment/ఏ మగ డైరెక్టర్ ఆమె ముందు నిలవలేడు.. అసలు ఆమె ఇలా తీసిందంటే నమ్మలేకపోతున్నాను: రామ్ గోపాల్ వర్మ టాక్సిక్ టీజర్ రివ్యూ
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes