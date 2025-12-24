బికినీ సీన్ చూశాక ఆ విషయం గుర్తొచ్చింది.. తల్లి అయ్యాక నా శరీరంపై గౌరవం పెరిగింది: కియారా ఎమోషనల్
వార్ 2 సినిమాలో తన బికినీ సీన్ పై తల్లయ్యాక తొలిసారి స్పందించింది కియారా అద్వానీ. ఇప్పుడు తన శరీరంపై గౌరవం మరింత పెరిగిందని, తాను ఇక ఏ సైజులో ఉన్నా ఫర్వాలేదని ఆమె అనడం విశేషం.
బాలీవుడ్ బ్యూటీ కియారా అద్వానీ తల్లి అయ్యాక తన శరీరాన్ని, అందాన్ని చూసే విధానం పూర్తిగా మారిపోయిందని అంటోంది. 'వార్ 2' (War 2) సినిమాలో ఆమె బికినీలో కనిపించి మెప్పించిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ సినిమా రిలీజ్ అయ్యే సమయానికి ఆమె పండంటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. గర్భధారణ తర్వాత తన శరీరం మారిన తీరు, మాతృత్వం నేర్పిన పాఠాల గురించి కియారా 'వోగ్' ఇంటర్వ్యూలో ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకుంది.
"నేను ఒక ప్రాణాన్ని సృష్టించాను.."
స్టార్ హీరోయిన్ కియారా అద్వానీ, హీరో సిద్ధార్థ్ మల్హోత్రా ఈ ఏడాది జులై 15న తల్లిదండ్రులయ్యారు. వీరికి 'సరాయా' (Saraayah) అనే పాప పుట్టింది. పాప పుట్టిన నెలకే అంటే ఆగస్టు 14న కియారా నటించిన భారీ బడ్జెట్ మూవీ 'వార్ 2' విడుదలైంది. ఇందులో కియారా బికినీ లుక్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యింది. దీనిపై కియారా స్పందించింది.
'వార్ 2'లోని 'ఆవన్ జావన్' పాటలో బికినీ షాట్ కోసం కియారా చాలా కష్టపడిందట. ఎంతో క్రమశిక్షణతో బాడీని ఫిట్గా మార్చుకుంది. కానీ సినిమా విడుదలయ్యే సమయానికి ఆమె డెలివరీ అవ్వడంతో శరీరం పూర్తిగా మారిపోయింది.
"ఆ బికినీ షాట్ కోసం చాలా కష్టపడ్డాను. కానీ డెలివరీ అయ్యాక నా శరీరం చాలా డిఫరెంట్ గా అనిపించింది. మొదట 'నేను మళ్ళీ ఆ షేప్లోకి రాగలను' అనుకున్నాను. కానీ వెంటనే నాకు ఒక విషయం అర్థమైంది. ఇక్కడ బెస్ట్ బాడీ కలిగి ఉండటం ముఖ్యం కాదు. 'వావ్.. నువ్వు ఒక మనిషిని సృష్టించావు' అని నా శరీరాన్ని చూసి గర్వపడ్డాను. ఇప్పుడు నేను ఏ సైజులో ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా.. నా శరీరాన్ని నేను గౌరవిస్తాను. మాతృత్వం నాకు ఈ విషయాన్ని నేర్పింది" అని కియారా ఎమోషనల్ అయింది.
ప్రస్తుతం తనకు ఎంత అలసటగా ఉన్నా.. నిద్రలో తన కూతురు 'సరాయా' చేసే చిలిపి శబ్దాలు, నవ్వులు వింటే చాలు.. ఆ అలసట అంతా మాయం అయిపోతుందని కియారా తెలిపింది.
కియారా, సిద్ధార్థ్ ప్రేమ, పెళ్లి
'షేర్షా' (2021) సినిమా సమయంలో సిద్ధార్థ్, కియారా ప్రేమలో పడ్డారు. ఫిబ్రవరి 7, 2023న రాజస్థాన్లోని జైసల్మేర్లో వీరి వివాహం ఘనంగా జరిగింది. ఇక ఈ ఏడాది రామ్ చరణ్ సరసన ‘గేమ్ ఛేంజర్’, హృతిక్ రోషన్తో 'వార్ 2' చిత్రాల్లో మెరిసింది. త్వరలో యశ్ నటిస్తున్న 'టాక్సిక్' (Toxic) సినిమాలో కనిపించనుంది. ఇక ఈ ఏడాది 'పరమ్ సుందరి'లో నటించిన సిద్ధార్థ్.. త్వరలో 'వన్' అనే చిత్రంతో రానున్నాడు.