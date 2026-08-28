King 100: కింగ్ రాజ్యమేలడానికి వచ్చేస్తున్నాడు.. నాగార్జున బర్త్డే గిఫ్ట్ రెడీ.. కోబ్రా డేంజర్ సైన్ బోర్డ్ అర్థమేంటి?
King 100: నాగార్జున బర్త్ డే సంబరాలు ఒకరోజు ముందే మొదలయ్యాయి. కింగ్ నటిస్తున్న 100వ సినిమా టైటిల్ టీజర్ ను మేకర్స్ రిలీజ్ చేశారు. బర్త్ డే రోజు మూవీ టైటిల్ రివీల్ చేయనున్నారు.
King 100: అక్కినేని అభిమానులకు అదిరిపోయే బర్త్ డే గిఫ్ట్ రెడీ అయిపోయింది. 'కింగ్' నాగార్జున కెరీర్లో ల్యాండ్మార్క్ మూవీగా వస్తున్న 100వ సినిమా (KING100) టైటిల్ అనౌన్స్మెంట్ టీజర్ సైలెంట్గా డ్రాప్ చేశారు మేకర్స్. రేపు ఉదయం 9 గంటలకు రాబోయే మెయిన్ టైటిల్ రివీల్ కోసం మైండ్ బ్లాకింగ్ విజువల్ గ్లింప్స్తో హడావుడి స్టార్ట్ చేశారు.
నైట్ టైమ్ కార్ ఛేజ్.. కింగ్ 100 టీజర్లో ఆ కోబ్రా సీక్రెట్ ఏంటి?
కింగ్ 100 మూవీ మేకర్స్ రిలీజ్ చేసిన చిన్న టీజర్ గ్లింప్స్ చూస్తే సినిమా ఏ రేంజ్ లో ఉండబోతోందో అర్థమవుతోంది. దట్టమైన చీకట్లో ఒక కారు అత్యంత వేగంగా దూసుకెళ్లడం, దారిలో కోబ్రా (నాగుపాము) వార్నింగ్ సైన్ బోర్డ్ కనిపించడం ఆడియన్స్లో గూస్బంప్స్ పెంచేస్తోంది.
ఈ కోబ్రా సింబల్ కి టైటిల్కి ఉన్న లింక్ ఏంటనే దానిపై అప్పుడే సోషల్ మీడియాలో రకరకాల గెస్సింగ్స్ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ఇది పక్కా హై-వోల్టేజ్ యాక్షన్ థ్రిల్లర్ కాబోతోందని, అందుకే ఈ రేంజ్ వైల్డ్ ఎలిమెంట్స్ ప్లాన్ చేశారని ఫ్యాన్స్ టాక్.
టబు - నాగార్జున క్రేజీ కంబ్యాక్.. మళ్లీ ఆ మ్యాజిక్ రిపీట్ కాబోతుందా?
ఈ ల్యాండ్మార్క్ ప్రాజెక్ట్లో అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తున్న మరో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ టబు ఎంట్రీ. ఒకప్పుడు 'నిన్నే పెళ్లాడుతా', ‘ఆవిడా మా ఆవిడే’లాంటి సూపర్ హిట్ సినిమాలతో సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసిన నాగ్-టబు కాంబినేషన్ మళ్లీ ఇన్నాళ్లకి రిపీట్ అవుతోంది.
ఈ సినిమాలో టబు కేవలం ఒక రోల్ మాత్రమే కాకుండా, కథను మలుపు తిప్పే అత్యంత పవర్ ఫుల్ క్యారెక్టర్లో కనిపిస్తారని సమాచారం. సుస్మితా భట్, విజయేంద్ర లాంటి అమేజింగ్ యాక్టర్స్ కూడా ఈ మూవీ కాస్టింగ్లో భాగమవడం ప్రాజెక్ట్పై అంచనాలను పెంచేసింది.
రా కార్తీక్ డైరెక్షన్.. రాక్స్టార్ డీఎస్పీ మ్యూజిక్ ధమాకా
'నిథమ్ ఒరు వానమ్' (తెలుగులో ఆకాశం) సినిమాతో ఫీల్ గుడ్ టచ్ చూపించిన డైరెక్టర్ రా కార్తీక్ ఈసారి కింగ్ నాగార్జున 100వ సినిమాను హ్యాండిల్ చేస్తున్నారు. డెప్త్ ఉన్న ఎమోషన్స్తో పాటు మాస్ ఎలిమెంట్స్ మిక్స్ చేసి గ్రాండ్ స్కేల్లో ప్రెజెంట్ చేయడానికి స్క్రిప్ట్ రెడీ చేశారు.
ఇక ఈ ప్రతిష్టాత్మక చిత్రానికి రాక్స్టార్ దేవి శ్రీ ప్రసాద్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నారు. గతంలో నాగార్జున, డీఎస్పీ కాంబోలో వచ్చిన 'మన్మథుడు', 'కింగ్', 'ఢమరుకం', 'సొగ్గాడే చిన్ని నాయనా' లాంటి చార్ట్బస్టర్ ఆల్బమ్స్ ఎంత పెద్ద హిట్ అయ్యాయో తెలిసిందే. మళ్లీ మైల్స్టోన్ ఫిల్మ్కి డీఎస్పీ బీజీఎం, సాంగ్స్ గ్యారంటీగా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటాయని ట్రేడ్ వర్గాలు చెప్తున్నాయి.
మైల్స్టోన్ మూవీపై నాగ్ ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు
అక్కినేని నాగార్జున తన 100వ సినిమా విషయంలో చాలా కాలంగా సరైన కథ కోసం వెయిట్ చేశారు. అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ బ్యానర్పై స్వయంగా నిర్మిస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ గ్రాండ్ ప్రొడక్షన్ వాల్యూస్తో రాబోతోంది.
రేపు అంటే ఆగస్ట్ 29న నాగార్జున 67వ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఉదయం 9 గంటలకు టైటిల్ ఆఫీషియల్గా అనౌన్స్ చేయనున్నారు. ఈ స్పెషల్ రివీల్ కోసం టోటల్ టాలీవుడ్ తో పాటు అక్కినేని ఫ్యాన్స్ ఈగర్గా వెయిట్ చేస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More