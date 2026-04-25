Athiya Shetty KL Rahul: 152 పరుగులతో కేఎల్ రాహుల్ సంచలనం- తిట్టినోళ్ల నోరు మూతపడేలా- భర్తపై అతియా శెట్టి పోస్ట్!
Athiya Shetty Reacts To KL Rahul Innings IPL DC Vs PBKS: పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో కేఎల్ రాహుల్ 152 పరుగులతో అజేయంగా నిలిచి చరిత్ర సృష్టించారు. ఐపీఎల్ చరిత్రలో తొలి భారతీయ బ్యాటర్గా ఆయన రికార్డుల్లోకెక్కారు. ఈ అద్భుత ఇన్నింగ్స్ను చూసి ఆయన భార్య అతియా శెట్టి మురిసిపోయారు.
Athiya Shetty Reacts To KL Rahul Innings IPL DC Vs PBKS: కేఎల్ రాహుల్ బ్యాట్ ఝుళిపిస్తే రికార్డులు తిరగరాయాల్సిందే అని మరోసారి నిరూపితమైంది. పంజాబ్ కింగ్స్తో ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు జరిగిన పోరులో రాహుల్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయారు రాహుల్. కేవలం బౌండరీలతోనే కాకుండా మైదానం నలుమూలలా షాట్లు కొడుతూ 152 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచారు.
ఇప్పటివరకు ఏ భారతీయ ఆటగాడు కూడా ఐపీఎల్ ఇన్నింగ్స్లో 150 పరుగుల మైలురాయిని చేరుకోలేదు. రాహుల్ ఈ ఘనత సాధించడంతో స్టేడియం మార్మోగిపోయింది. గతంలో ఉన్న అత్యధిక స్కోర్ల రికార్డులన్నీ ఈ ఇన్నింగ్స్తో కనుమరుగయ్యాయి.
అతియా శెట్టి ఎమోషనల్ పోస్ట్
టీవీలో మ్యాచ్ చూస్తూ భర్త ఇన్నింగ్స్ను ఎంజాయ్ చేసిన హీరోయిన్ అతియా శెట్టి, తన ఆనందాన్ని ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీస్ ద్వారా పంచుకున్నారు. రాహుల్ సెంచరీ పూర్తి చేసిన సమయంలో టీవీ స్క్రీన్ ఫోటో తీసి 'ఉఫ్' అంటూ తన ఎమోషన్ను వ్యక్తం చేశారు.
ఇక ఇన్నింగ్స్ ముగిశాక, రాహుల్ స్కోరును చూసి 'Just Insane' (నమ్మశక్యం కాని ఇన్నింగ్స్) అంటూ ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు అతియా శెట్టి. మైదానంలో రాహుల్ సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్న ఫోటోలను కూడా అతియా శెట్టి షేర్ చేస్తూ తన మద్దతును చాటుకున్నారు.
ప్రేమ నుంచి పెళ్లి వరకు.. ఇప్పుడు కొత్త బాధ్యతల్లో
కేఎల్ రాహుల్, అతియా శెట్టిల ప్రయాణం 2019లో ఒక ఉమ్మడి స్నేహితుడి ద్వారా మొదలైంది. వీరిద్దరి మధ్య చిగురించిన పరిచయం ప్రేమగా మారి, 2023లో పెళ్లి పీటల వరకు వెళ్లింది. సీనియర్ హీరో సునీల్ శెట్టికి చెందిన ఖండాలా ఫామ్హౌస్లో వీరి వివాహం అట్టహాసంగా జరిగింది.
గతేడాది ఈ దంపతులకు ఆడబిడ్డ జన్మించింది. తన తాతమ్మ జ్ఞాపకార్థం ఆ పాపకు 'ఇవారా విపుల రాహుల్' అని నామకరణం చేశారు. రాహుల్ ఇటీవల తన 34వ పుట్టినరోజు జరుపుకోగా, అతియా తన సోషల్ మీడియాలో వారి వ్యక్తిగత జీవితానికి సంబంధించిన మధుర స్మృతులను పంచుకున్నారు.
ఫామ్ కోల్పోయారన్న విమర్శలకు గట్టి సమాధానం
గత కొంతకాలంగా రాహుల్ బ్యాటింగ్ శైలిపై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వస్తూనే ఉన్నాయి. స్ట్రైక్ రేట్ విషయంలోనూ ఆయనపై ఒత్తిడి పెరిగింది. అయితే ఈ 152 పరుగుల ఇన్నింగ్స్తో తిట్టినోళ్ల (విమర్శకులు) నోళ్లు మూయించారు. ఒకవైపు తండ్రిగా కొత్త బాధ్యతలు నిర్వహిస్తూనే, మరోవైపు మైదానంలో తన పట్టు సడలలేదని ఆయన నిరూపించారు. రాహుల్ సాధించిన ఈ రికార్డు భవిష్యత్ సీజన్లలో ఇతర భారతీయ స్టార్లకు ఒక పెద్ద సవాల్గా నిలవనుంది.
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQs)
1. ఐపీఎల్లో 150 పరుగులు చేసిన తొలి భారతీయ క్రికెటర్ ఎవరు?
కేఎల్ రాహుల్ ఈ ఘనత సాధించిన తొలి భారతీయుడు. పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆయన 152* పరుగులతో ఈ రికార్డు సృష్టించారు.
2. కేఎల్ రాహుల్, అతియా శెట్టిల కుమార్తె పేరు ఏమిటి?
వీరి కుమార్తె పేరు ఇవారా విపుల రాహుల్. 'ఇవారా' అంటే దేవుడు ఇచ్చిన వరం అని అర్థం.
3. కేఎల్ రాహుల్ వయస్సు ఎంత?
కేఎల్ రాహుల్ ఇటీవలే తన 34వ పుట్టినరోజును జరుపుకున్నారు.
