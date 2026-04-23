    Monalisa Pregnant: మోనాలిసా కేసులో పెద్ద ట్విస్ట్.. ఆమె ప్రెగ్నెంట్ అట.. పోలీసులకు చెప్పిన భర్త..

    Monalisa Pregnant: వైరల్ కుంభమేళా గర్ల్ మోనాలిసా భోస్లే ప్రస్తుతం గర్భవతి అని ఆమె భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్ పోలీసులకు తెలిపాడు. అయితే విచారణలో మోనాలిసా మైనర్ అని తేలడంతో ఫర్మాన్ ఖాన్‌పై పోక్సో (POCSO) కేసు నమోదైంది. ఈ వివాదం ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం రేపుతోంది.

    Apr 23, 2026, 13:40:45 IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    Monalisa Pregnant: హరిద్వార్ కుంభమేళా ఫోటోలతో ఓవర్ నైట్ స్టార్‌గా మారిన మోనాలిసా భోస్టే చుట్టూ ముసురుకున్న వివాదం రోజుకో మలుపు తిరుగుతోంది. నటుడు ఫర్మాన్ ఖాన్‌ను ఆమె కేరళలోని ఒక ఆలయంలో వివాహం చేసుకున్నప్పటి నుండి ఈ జంట వార్తల్లో నిలుస్తూనే ఉంది. తాజాగా మోనాలిసా గర్భవతి అని, అందుకే ఆమె పోలీసు విచారణకు హాజరు కాలేదని ఫర్మాన్ ఖాన్ అధికారులకు సమాచారం అందించాడు. ఈ పరిణామంతో ఈ కేసు మరింత క్లిష్టంగా మారింది.

    వయసుపై తేలిన పచ్చి నిజం..

    జాతీయ షెడ్యూల్డ్ తెగల కమిషన్ (NCST) జరిపిన విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. మధ్యప్రదేశ్‌లోని మహేశ్వర్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ జారీ చేసిన జనన ధృవీకరణ పత్రంలో అవకతవకలు ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి రికార్డుల ప్రకారం మోనాలిసా డిసెంబర్ 30, 2009న జన్మించినట్లు నిర్ధారణ అయింది.

    అంటే వివాహం జరిగే సమయానికి ఆమె వయసు కేవలం 16 ఏళ్ల 2 నెలలు మాత్రమే. దీంతో ఆమె మేజర్ కాదని, మైనర్ అని తేలడంతో పోలీసులు ఫర్మాన్ ఖాన్‌పై పోక్సో (POCSO) చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు.

    కుటుంబం ఆరోపణలు.. లవ్ జిహాద్ చర్చ..

    మోనాలిసా కుటుంబ సభ్యులు మొదటి నుండీ ఈ పెళ్లిని వ్యతిరేకిస్తున్నారు. తన కూతురు మైనర్ అని, ఫర్మాన్ ఆమెను లోబరుచుకున్నాడని వారు మధ్యప్రదేశ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. సోషల్ మీడియాలో సైతం ఇది ‘లవ్ జిహాద్’ అని కొందరు ఆరోపించడంతో ఈ అంశం మతపరమైన రంగు పులుముకుంది.

    అయితే తన తండ్రి తనకు ఇష్టం లేని పెళ్లి చేయాలని చూస్తున్నారని, ఫర్మాన్ తనకు అండగా నిలిచాడని మోనాలిసా గతంలో కేరళ పోలీసులకు స్టేట్‌మెంట్ ఇచ్చింది.

    పోలీసుల తదుపరి చర్యలు..

    ప్రస్తుతం మోనాలిసా గర్భవతి అని ఫర్మాన్ ఖాన్ చెబుతున్న నేపథ్యంలో, పోలీసులు ఆ విషయాన్ని వైద్యపరంగా నిర్ధారించుకునే పనిలో ఉన్నారు. గర్భవతి కావడం వల్ల ఆమె ప్రయాణం చేయలేదని, అందుకే విచారణకు రాలేదని భర్త సమర్థించుకుంటున్నారు.

    మరోవైపు కేరళ హైకోర్టు ఫర్మాన్ ఖాన్ అరెస్టుపై మే 20 వరకు స్టే విధించి తాత్కాలిక ఊరటనిచ్చింది. మైనర్ వివాహం, గర్భం వంటి అంశాలు ఈ కేసులో ప్రధానంగా ఉండటంతో, చట్టపరంగా ఫర్మాన్ ఖాన్ చిక్కుల్లో పడే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి.

    తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు (FAQ)

    1. మోనాలిసా భోస్లే వయసు వివాదం ఏమిటి?

    ఆమె పుట్టిన తేదీ 2008 అని మొదట చెప్పినప్పటికీ, విచారణలో ఆమె 2009లో జన్మించినట్లు, వివాహం నాటికి మైనర్ అని తేలింది.

    2. ఫర్మాన్ ఖాన్‌పై ఏ కేసులు నమోదయ్యాయి?

    మైనర్‌ను వివాహం చేసుకున్నందుకు, కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు అతనిపై పోక్సో (POCSO) చట్టంతో పాటు ఎస్సీ/ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదైంది.

    3. ప్రస్తుతం మోనాలిసా ఎక్కడ ఉంది?

    ఆమె ప్రస్తుతం కేరళలో తన భర్త ఫర్మాన్ ఖాన్ వద్ద ఉన్నట్లు సమాచారం. గర్భవతి కావడం వల్ల ఆమె విశ్రాంతి తీసుకుంటున్నారని భర్త తెలిపాడు.

      ABOUT THE AUTHOR
      Hari Prasad S

      హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్‌లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్‌లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్‌లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్‌టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్‌డేట్స్‌ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More

