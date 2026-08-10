Lavanya Tripathi: నీ భార్యననే విషయమే మర్చిపోయా.. ఓ అభిమానిలా చూశా.. లావణ్య త్రిపాఠి కొరియన్ కనకరాజు రివ్యూ వైరల్
Lavanya Tripathi: మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్ నటించిన ‘కొరియన్ కనకరాజు’ చిత్రం బ్లాక్బస్టర్ విజయం సాధించింది. ఈ సందర్భంగా వరుణ్ తేజ్ భార్య లావణ్య త్రిపాఠి పోస్ట్ చేసిన కొరియన్ కనకరాజు రివ్యూ తెగ వైరల్ గా మారింది. వరుణ్ నటనను, విమర్శలను తట్టుకుని నిలబడిన తీరును కొనియాడుతూ ఆమె చేసిన వ్యాఖ్యలు చూసేయండి.
Lavanya Tripathi: వరుణ్ తేజ్ హీరోగా తెరకెక్కిన 'కొరియన్ కనకరాజు' చిత్రం బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తోంది. ఈ మూవీ మూడు రోజుల్లోనే బ్రేక్ ఈవెన్ టార్గెట్ అందుకుంది. బ్లాక్ బస్టర్ టాక్ తో దూసుకెళ్తున్న ఈ సినిమాపై వరుణ్ భార్య లావణ్య త్రిపాఠి ప్రశంసలు కురిపించింది.
కొరియన్ కనకరాజు రివ్యూ
తన భర్త వరుణ్ తేజ్ కొరియన్ కనకరాజు సినిమాతో హిట్ కొట్టడంతో లావణ్య త్రిపాఠి సంతోషానికి అవధుల్లేకుండా పోయింది. ఈ హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీకి వస్తున్న పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ కు లావణ్య ఫుల్ హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతుంది. ఈ ఆనందంలోనే తన ఇన్ స్టాగ్రామ్ లో కొరియన్ కనకరాజు రివ్యూను పంచుకుంది.
లావణ్య త్రిపాఠి ఏమందంటే?
"ఈ సినిమాలో వరుణ్ తేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అద్భుతమనే చెప్పాలి. తెరపై నిన్ను చూస్తుంటే కొన్నిసార్లు నేను నీ భార్యననే విషయమే మరిచిపోయి, ఒక సాధారణ అభిమానిగా నీ నటనను ఆరాధించడం మొదలుపెట్టాను. ఆన్-స్క్రీన్ మాత్రమే కాకుండా, కెమెరా వెనుక కూడా ఈ సినిమా విజయం కోసం నువ్వు పడిన కష్టాన్ని దగ్గరుండి చూశాను" అని లావణ్య రాసుకొచ్చింది.
విమర్శల నుంచి నేర్చుకుని
సినిమా ప్రయాణంలో ఎదురైన విమర్శలను, నెగెటివిటీని వరుణ్ తేజ్ ఎదుర్కొన్న తీరును లావణ్య ప్రత్యేకంగా అభినందించింది.
"వచ్చిన విమర్శల నుంచి మంచిని స్వీకరిస్తూ, అనవసరమైన నాయిస్ ను పక్కనపెట్టి నువ్వు ముందుకు సాగిన తీరు నాకు ఎంతో స్ఫూర్తినిచ్చింది. నీలోని ఆ పట్టుదలే నిన్ను ఈరోజు విజేతగా నిలబెట్టింది. ఇక నుంచి నీ ప్రయాణం పైపైకే.. బెస్ట్ ఇంకా రాబోతోంది" అని వరుణ్కు లావణ్య ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పింది.
టీమ్ మొత్తానికి గ్రాండ్ థ్యాంక్స్
కొరియన్ కనకరాజు చిత్రం విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన నటీనటులు, సాంకేతిక నిపుణులకు లావణ్య ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలిపింది. "సత్య కామెడీ టైమింగ్, ఎనర్జీ ఈ సినిమాకు పెద్ద ప్లస్. ఈ తరం నటుల్లో ఆయన వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ కామిక్ యాక్టర్" అని కమెడియన్ సత్యపై లావణ్య త్రిపాఠి ప్రశంసలు కురిపించింది.
ఆ మ్యూజిక్ తో ప్రాణం
దర్శకుడు మేర్లపాక గాంధీ మేకింగ్ ను లావణ్య త్రిపాఠి ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించింది. "హ్యూమర్, ఎమోషన్స్, మ్యాడ్నెస్ను సరిగ్గా మేళవించి సినిమాను వినోదాత్మకంగా మలిచారు" అని డైరెక్టర్ గురించి చెప్పింది. ‘‘తమన్ మ్యూజిక్, బీజీఎం ఈ సినిమాకు ప్రాణం పోశాయి. ప్రతీ సీన్ను నెక్స్ట్ లెవెల్కు తీసుకెళ్లాయి" అని లావణ్య తన రివ్యూలో రాసుకొచ్చింది.
అలాగే హీరోయిన్ రితికా నాయక్, డిఓపి మనోజ్, నిర్మాతలు (ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్, యువి క్రియేషన్స్), స్టైలిస్టులు (అశ్విన్, హసన్ ఖాన్, ఐషు రాజీవ్ రెడ్డి)పై లావణ్య త్రిపాఠి ప్రశంసల జల్లు కురిపించింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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