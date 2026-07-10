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    Sobhan Babu Wife: టాలీవుడ్ ‘సోగ్గాడు’ శోభన్ బాబు భార్య శాంత కుమారి కన్నుమూత.. లైమ్‌లైట్‌కు దూరంగా.. కోట్ల సామ్రాజ్యం!

    Sobhan Babu Wife: తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమ ‘అందగాడు’ దివంగత శోభన్ బాబు భార్య శాంత కుమారి చెన్నైలో వృద్ధాప్య సమస్యలతో కన్నుమూశారు. భర్త స్టార్ ఇమేజ్‌తో ఇండస్ట్రీని ఏలుతున్నా.. ఎప్పుడూ ప్రచారానికి, ఆడంబరాలకు ఆమె దూరంగానే ఉన్నారు. కోట్ల సామ్రాజ్యాన్ని ఆమె ఎలా నడిపారన్నది ఆసక్తికరం.

    Published on: Jul 10, 2026, 06:17:07 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    Sobhan Babu Wife: టాలీవుడ్ క్లాసిక్ ఎరాలో మహిళా ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన క్రేజ్ సంపాదించుకున్న ఏకైక నటుడు శోభన్ బాబు (Sobhan Babu). తాజాగా ఆయన భార్య శాంత కుమారి (Shanta Kumari) వృద్ధాప్య కారణాల వల్ల చెన్నైలోని వారి నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారనే వార్త చిత్ర పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం నింపింది.

    టాలీవుడ్ ‘సోగ్గాడు’ శోభన్ బాబు భార్య శాంత కుమారి కన్నుమూత.. లైమ్‌లైట్‌కు దూరంగా.. కోట్ల సామ్రాజ్యం!
    టాలీవుడ్ ‘సోగ్గాడు’ శోభన్ బాబు భార్య శాంత కుమారి కన్నుమూత.. లైమ్‌లైట్‌కు దూరంగా.. కోట్ల సామ్రాజ్యం!

    మీడియాకు దూరంగా

    సోషల్ మీడియాలో ప్రస్తుతం శోభన్ బాబు భార్య శాంత కుమారి మరణం వార్త వైరల్ అవుతోంది. అయితే, ఒక స్టార్ హీరో భార్య అయి ఉండి కూడా ఆమె ఎందుకు ఎప్పుడూ మీడియా ముందుకు రాలేదు? ఇండస్ట్రీని శాసించిన వారి రియల్ ఎస్టేట్ సామ్రాజ్యం వెనుక ఆమె పాత్ర ఏంటి? అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

    1958 నాటి బంధం!

    శోభన్ బాబు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి రాకముందే, అంటే 1958లోనే శాంత కుమారితో ఆయన వివాహం జరిగింది. ఆ తర్వాత ఆయన టాలీవుడ్‌లో టాప్ హీరోగా ఎదిగి, వందలాది సినిమాలతో కోట్లాది మంది అభిమానులను సంపాదించుకున్నారు. ఆ రోజుల్లో శోభన్ బాబుకు మహిళా ఫాలోయింగ్ పీక్స్‌లో ఉండేది.

    అయినప్పటికీ, శాంత కుమారి ఎప్పుడూ ఈర్ష్యకు లోనుకాకుండా, భర్త వృత్తిని గౌరవిస్తూ వచ్చారు. సినిమా ఈవెంట్లకు, షూటింగులకు, సక్సెస్ పార్టీలకు ఆమె పూర్తిగా దూరంగా ఉన్నారు. పిల్లల పెంపకం, కుటుంబ బాధ్యతలను ఆమె ఒక సాధారణ గృహిణిలా భుజాన వేసుకున్నారు. ఈ పక్కా ఫ్యామిలీ క్రమశిక్షణే శోభన్ బాబును ఇండస్ట్రీలో ఒక ‘మిస్టర్ పర్ఫెక్ట్’గా నిలబెట్టింది.

    భార్యకు ఇచ్చిన మాట కోసమేనా?

    చాలా మంది హీరోలు వయసు పైబడ్డాక కూడా క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్టులుగా నటిస్తూనే ఉంటారు. కానీ శోభన్ బాబు మాత్రం తన కెరీర్ పీక్స్‌లో ఉన్నప్పుడే (1996లో) సినిమాలకు శాశ్వతంగా గుడ్ బై చెప్పారు. దీని వెనుక భార్య శాంత కుమారికి ఆయన ఇచ్చిన మాట కూడా ఒక ముఖ్య కారణం.

    "తెరపై తనను ‘అందగాడు’గా చూసిన ప్రేక్షకులు, ముసలి వయసులో వైట్ హెయిర్‌తో చూసి నిరాశ పడకూడదని.. మిగిలిన జీవితాన్ని భార్య, పిల్లలతో ప్రశాంతంగా గడపాలని ఆయన నిర్ణయించుకున్నారు. చెన్నైలో సెటిల్ అయ్యాక ఆయనను కలవడానికి నిర్మాతలు కోట్లు పట్టుకుని వచ్చినా ఒప్పుకోలేదు’’ అని ఇండస్ట్రీ టాక్.

    వేల కోట్ల ఆస్తుల వెనుక

    సినిమా సర్కిల్స్‌లో శోభన్ బాబు సంపాదన, ఆయన చేసిన ల్యాండ్ ఇన్వెస్ట్‌మెంట్స్ ఒక పెద్ద పాఠం. ఆ రోజుల్లోనే ఆయన సంపాదించిన ప్రతి రూపాయిని చెన్నై, పరిసర ప్రాంతాల్లో భూముల రూపంలో పెట్టారు. నేడు ఆ ఆస్తుల విలువ వేల కోట్లలో ఉంటుందని టాక్.

    ఇంత భారీ ఆస్తి ఉన్నప్పటికీ, శోభన్ బాబు మరణం తర్వాత కూడా వారి కుటుంబంలో ఎలాంటి లీగల్ వివాదాలు కానీ, ఆస్తి తగాదాలు కానీ బయటకు రాలేదు. దానికి కారణం శాంత కుమారి తన పిల్లలైన కరుణ శేషు, మృదుల, ప్రశాంతి, నివేదితలను పెంచిన పద్ధతి, ఆమె చూపిన ఆదర్శమేనని ఇండస్ట్రీ పెద్దలు చెప్తారు. శోభన్ బాబు 2008లో చనిపోయారు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/Sobhan Babu Wife: టాలీవుడ్ ‘సోగ్గాడు’ శోభన్ బాబు భార్య శాంత కుమారి కన్నుమూత.. లైమ్‌లైట్‌కు దూరంగా.. కోట్ల సామ్రాజ్యం!
    Home/Entertainment/Sobhan Babu Wife: టాలీవుడ్ ‘సోగ్గాడు’ శోభన్ బాబు భార్య శాంత కుమారి కన్నుమూత.. లైమ్‌లైట్‌కు దూరంగా.. కోట్ల సామ్రాజ్యం!
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