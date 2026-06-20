Maa Inti Bangaram Day 1 Collections: బాక్సాఫీస్ వద్ద సమంత ‘యాక్షన్ సంభవం’..తొలిరోజే కళ్లు చెదిరే కలెక్షన్లు.. అఫీషియల్!
Maa Inti Bangaram Day 1 Collections: లేడీ సూపర్ స్టార్ సమంత రూత్ ప్రభు తన ఓన్ బ్యానర్ ‘ట్రాలా లా మూవింగ్ పిక్చర్స్’ పై నిర్మించి, నటించిన లేటెస్ట్ యాక్షన్ డ్రామా ‘మా ఇంటి బంగారం’. ఈ సినిమా మొదటి రోజే ప్రపంచవ్యాప్తంగా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డు స్థాయి వసూళ్లను సాధించింది.
Maa Inti Bangaram Day 1 Collections: ఇది కదా కమ్ బ్యాక్ అంటే! అవును.. దాదాపు మూడేళ్ల తర్వాత తెలుగు సినిమాతో థియేటర్లకు వచ్చిన సమంత అదరగొడుతోంది. మా ఇంటి బంగారం మూవీతో రికార్డులు క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ చిత్రం ఫస్ట్ డే వరల్డ్ వైడ్ కలెక్షన్లు చూసి ట్రేడ్ విశ్లేషకులు కూడా షాక్ అవుతున్నారు.
మా ఇంటి బంగారం కలెక్షన్లు
స్టార్ హీరోయిన్ సమంత (Samantha Ruth Prabhu) దాదాపు మూడు సంవత్సరాల విరామం తర్వాత థియేట్రికల్ స్క్రీన్పైకి ఇచ్చిన సాలిడ్ కంబ్యాక్ మూవీ 'మా ఇంటి బంగారం'. టాలీవుడ్ సెన్సిబుల్ డైరెక్టర్ బి.వి. నందిని రెడ్డి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ యాక్షన్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్, బాక్సాఫీస్ వద్ద మొదటి రోజే కలెక్షన్ల సునామీ సృష్టించింది.
చిత్ర యూనిట్ అధికారికంగా ప్రకటించిన వివరాల ప్రకారం.. ఈ సినిమా డే 1 ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏకంగా రూ.13.15 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను రాబట్టి ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం ఆశ్చర్యపరిచింది. సమంత కెరీర్లోనే ఇది బిగ్గెస్ట్ సోలో ఓపెనింగ్స్ కావడం గమనార్హం.
వసూళ్లు ఇలా
జూన్ 19న థియేటర్లలో రిలీజైన మా ఇంటి బంగారం మూవీ డే 1 కలెక్షన్స్ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి. ఈ మూవీ డే1 వసూళ్లను మేకర్స్ అఫీషియల్ గా అనౌన్స్ చేశారు.
వరల్డ్ వైడ్ గ్రాస్- రూ.13.15 కోట్లు
నెట్ వసూళ్లు- రూ.5.35 కోట్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్ & తెలంగాణ గ్రాస్- రూ.4.75 కోట్లు
ఓవర్సీస్ గ్రాస్ మార్కెట్- రూ.4.50 కోట్లు
తెలుగు వెర్షన్ కాంట్రిబ్యూషన్-రూ. 5.15 కోట్లు
సమంత ‘మాస్ అవతార్’
గతంలో సమంత-నందిని రెడ్డి కాంబినేషన్లో వచ్చిన క్లాసిక్ హిట్ 'ఓ బేబీ' తరహాలోనే మా ఇంటి బంగారం సినిమాపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. అయితే ఈసారి నందిని రెడ్డి కంప్లీట్ ఫ్యామిలీ జోనర్ కాకుండా.. ఒక విభిన్నమైన లైన్తో ఈ కథను తెరకెక్కించారు. సాంప్రదాయ గృహిణి 'స్వర్ణ'గా కనిపిస్తూనే, తన కుటుంబంపై ఆపద వచ్చినప్పుడు గన్ పట్టి 'ఝాన్సీ'గా సమంత చేసిన యాక్షన్ సీక్వెన్స్ థియేటర్లలో ప్రేక్షకులతో విజిల్స్ వేయిస్తున్నాయి.
లేడీ సూపర్ స్టార్ల బాక్సాఫీస్ రేస్
సమంత గత సోలో హిట్ ‘యశోద’ మొదటి రోజు ఇండియా నెట్ కలెక్షన్స్ రూ.3.06 కోట్లుగా ఉన్నాయి. దానితో పోలిస్తే 'మా ఇంటి బంగారం' ఏకంగా రూ.5.35 కోట్ల నెట్ సాధించి సమంత స్టామినాను నిరూపించింది. అంతేకాదు, ఇటీవల వచ్చిన ఇతర లేడీ-ఓరియెంటెడ్ చిత్రాలైన అనుష్క శెట్టి ‘ఘాటి’ (రూ.2 కోట్లు), రష్మిక మందన్న ‘ది గర్ల్ఫ్రెండ్’ (రూ.1.30 కోట్లు) ల ఓపెనింగ్స్ రికార్డులను సమంత చాలా ఈజీగా క్రాస్ చేసింది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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