RGV on Movie Reviews:సినిమా రివ్యూలపై వివాదం-నిర్మాతలకు ఆర్జీవీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్! యానిమల్ ను ఆపగలిగారా? కలెక్షన్ల రహస్యం
RGV on Movie Reviews: సంచలన డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ మరోసారి సెన్సేషనల్ కామెంట్లు చేశాడు. సినిమా రివ్యూలను నిషేధించాలనే అభిప్రాయాలపై నిర్మాతలకు ఆర్జీవీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు. యానిమల్ మూవీని ఉద్దేశిస్తూ ఆర్జీవీ చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి.
RGV on Movie Reviews: థియేటర్ల వద్ద పబ్లిక్ టాక్, యూట్యూబ్ రివ్యూలను నియంత్రించాలనే టాలీవుడ్ నిర్మాతల ఆలోచనలపై దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ (RGV) సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. నెగెటివ్ టాక్ వచ్చినా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టించిన 'యానిమల్' సినిమాను ఉదాహరణగా చూపిస్తూ, ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాలను ఆపడం ఎవరి తరం కాదని తేల్చిచెప్పాడు.
రివ్యూల బ్యాన్ వివాదం
ఇటీవల కాలంలో సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజే థియేటర్ల పరిసరాల్లో యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు తీసుకునే "Movie Public Talk" వల్ల ఓపెనింగ్స్ దెబ్బతింటున్నాయని టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. కొన్ని థియేటర్ల వద్ద మైకులు పట్టుకుని రివ్యూలు అడగడాన్ని నిషేధించే దిశగా కూడా అడుగులు పడుతున్నాయి.
ఆర్జీవీ రియాక్షన్
రివ్యూలపై బ్యాన్ విధించాలనే డిమాండ్ల నేపథ్యంలో ఆర్జీవీ రియాక్షన్ వైరల్ గా మారింది. "ఒక సినిమాను చూసి బాగుందో లేదో చెప్పే హక్కు ప్రతి సామాన్య ప్రేక్షకుడికి ఉంది. సోషల్ మీడియా యుగంలో ఎవరి భావప్రకటన స్వేచ్ఛను నొక్కలేరు. రివ్యూలను ఆపడానికి నిర్మాతలకు ఎలాంటి చట్టపరమైన హక్కు లేదు" అని ఆర్జీవీ స్పష్టం చేశాడు.
రివ్యూవర్లు చేసేది సమాజ సేవ
సినిమా విశ్లేషకులు, యూట్యూబ్ రివ్యూవర్ల శ్రమను ఆర్జీవీ సమర్థించడమే కాకుండా, దానికి ఒక భిన్నమైన నిర్వచనం కూడా ఇచ్చాడు. రివ్యూవర్లు సమాజ సేవ చేస్తున్నారని ఆర్జీవీ చెప్పుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం మల్టీప్లెక్స్ టికెట్ ధరలు, పాప్కార్న్ ఖర్చులు సామాన్యుడికి భారం అవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఏ సినిమాకు వెళ్లాలో, దేనికి వెళ్లకూడదో రివ్యూలు ఒక గైడ్లా ఉపయోగపడుతున్నాయనే అర్థం వచ్చేలా కామెంట్లు చేశాడు.
యానిమల్ ను ఆపగలిగారా?
నెగెటివ్ రివ్యూస్ తో యానిమల్ మూవీని ఆపగలిగారా? అని ఆర్జీవీ ప్రశ్నించాడు. యానిమల్ కలెక్షన్లను ఆయన ఎగ్జాంపుల్ గా సూచించాడు. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రణ్బీర్ కపూర్ నటించిన 'యానిమల్' బాక్సాఫీస్ ప్రయాణంపై ఆర్జీవీ ఒక కీలకమైన పాయింట్ను తెరపైకి తెచ్చాడు.
యానిమవల్ విడుదలైనప్పుడు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్కు చెందిన ఎందరో ప్రముఖ విమర్శకులు సినిమాలోని వైలెన్స్, మిసోజినీ (స్త్రీ ద్వేషం) పై తీవ్రమైన నెగెటివ్ రివ్యూలు ఇచ్చారు. కానీ, బాక్సాఫీస్ ఫలితం పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందల కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది.
ట్రేడ్ విశ్లేషణ ఇదీ
యానిమల్ కలెక్షన్ల వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో ఇక్కడ చూసేయండి.
పోలరైజింగ్ కంటెంట్: ఒక కంటెంట్ తీవ్రమైన చర్చకు దారితీసినప్పుడు, ఆ క్యూరియాసిటీ వల్ల ప్రేక్షకులు థియేటర్కు క్యూ కడతారు.
స్టార్ పవర్ + బలమైన ప్రమోషన్స్: కంటెంట్లో నిజాయితీ ఉంటే, క్రిటిక్స్ ఇచ్చే రేటింగ్స్తో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకులు సినిమాను ఆదరిస్తారని 'యానిమల్' నిరూపించింది.
కల్ట్ ఫాలోయింగ్: యూత్ ఆడియన్స్ను కనెక్ట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు పాతకాలపు రివ్యూ ఫార్మాట్లు పని చేయవు.
People Also Ask (PAA)
- రివ్యూల గురించి మాట్లాడుతూ ఆర్జీవీ ఏ సినిమా గురించి చెప్పాడు?
రివ్యూలను బ్యాన్ చేయాలనే డిమాండ్లను ఖండించిన ఆర్జీవీ.. యానిమల్ మూవీ గురించి చెప్పుకొచ్చాడు.
2. బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లపై రివ్యూలు ప్రభావం చూపుతున్నాయా?
జవాబు: చిన్న సినిమాలు, స్టార్ కాస్ట్ లేని చిత్రాలకు మొదటి రోజు వచ్చే “public talk”, రివ్యూలు కలెక్షన్లను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అయితే, భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు లేదా క్రేజీ కాంబినేషన్లలో వచ్చే చిత్రాలకు కంటెంట్ బాగుంటే నెగెటివ్ రివ్యూలు వచ్చినా లాంగ్ రన్ లో కలెక్షన్లు సాధిస్తాయి.
3. రివ్యూవర్లపై ఆర్జీవీ ఒపీనియన్ ఏంటీ?
జవాబు: సినిమా రివ్యూలను బ్యాన్ చేసే హక్కు నిర్మాతలకు లేదని, రివ్యూవర్లు ప్రేక్షకులకు ఉచితంగా సేవ చేస్తున్నారని ఆర్జీవీ పేర్కొన్నాడు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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