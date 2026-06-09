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    RGV on Movie Reviews:సినిమా రివ్యూలపై వివాదం-నిర్మాతలకు ఆర్జీవీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్! యానిమల్ ను ఆపగలిగారా? కలెక్షన్ల రహస్యం

    RGV on Movie Reviews: సంచలన డైరెక్టర్ రామ్ గోపాల్ వర్మ మరోసారి సెన్సేషనల్ కామెంట్లు చేశాడు. సినిమా రివ్యూలను నిషేధించాలనే అభిప్రాయాలపై నిర్మాతలకు ఆర్జీవీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్ ఇచ్చాడు. యానిమల్ మూవీని ఉద్దేశిస్తూ ఆర్జీవీ చేసిన కామెంట్లు వైరల్ గా మారాయి.

    Jun 9, 2026, 05:50:00 IST
    By Chandu Shanigarapu
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    RGV on Movie Reviews: థియేటర్ల వద్ద పబ్లిక్ టాక్, యూట్యూబ్ రివ్యూలను నియంత్రించాలనే టాలీవుడ్ నిర్మాతల ఆలోచనలపై దర్శకుడు రామ్ గోపాల్ వర్మ (RGV) సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశాడు. నెగెటివ్ టాక్ వచ్చినా బాక్సాఫీస్ వద్ద రికార్డులు సృష్టించిన 'యానిమల్' సినిమాను ఉదాహరణగా చూపిస్తూ, ప్రేక్షకుల అభిప్రాయాలను ఆపడం ఎవరి తరం కాదని తేల్చిచెప్పాడు.

    సినిమా రివ్యూలపై వివాదం.. నిర్మాతలకు ఆర్జీవీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!
    సినిమా రివ్యూలపై వివాదం.. నిర్మాతలకు ఆర్జీవీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్!

    రివ్యూల బ్యాన్ వివాదం

    ఇటీవల కాలంలో సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజే థియేటర్ల పరిసరాల్లో యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు తీసుకునే "Movie Public Talk" వల్ల ఓపెనింగ్స్ దెబ్బతింటున్నాయని టాలీవుడ్ ప్రొడ్యూసర్స్ కౌన్సిల్ తీవ్ర ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తోంది. కొన్ని థియేటర్ల వద్ద మైకులు పట్టుకుని రివ్యూలు అడగడాన్ని నిషేధించే దిశగా కూడా అడుగులు పడుతున్నాయి.

    ఆర్జీవీ రియాక్షన్

    రివ్యూలపై బ్యాన్ విధించాలనే డిమాండ్ల నేపథ్యంలో ఆర్జీవీ రియాక్షన్ వైరల్ గా మారింది. "ఒక సినిమాను చూసి బాగుందో లేదో చెప్పే హక్కు ప్రతి సామాన్య ప్రేక్షకుడికి ఉంది. సోషల్ మీడియా యుగంలో ఎవరి భావప్రకటన స్వేచ్ఛను నొక్కలేరు. రివ్యూలను ఆపడానికి నిర్మాతలకు ఎలాంటి చట్టపరమైన హక్కు లేదు" అని ఆర్జీవీ స్పష్టం చేశాడు.

    రివ్యూవర్లు చేసేది సమాజ సేవ

    సినిమా విశ్లేషకులు, యూట్యూబ్ రివ్యూవర్ల శ్రమను ఆర్జీవీ సమర్థించడమే కాకుండా, దానికి ఒక భిన్నమైన నిర్వచనం కూడా ఇచ్చాడు. రివ్యూవర్లు సమాజ సేవ చేస్తున్నారని ఆర్జీవీ చెప్పుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం మల్టీప్లెక్స్ టికెట్ ధరలు, పాప్‌కార్న్ ఖర్చులు సామాన్యుడికి భారం అవుతున్నాయి. ఇలాంటి సమయంలో ఏ సినిమాకు వెళ్లాలో, దేనికి వెళ్లకూడదో రివ్యూలు ఒక గైడ్‌లా ఉపయోగపడుతున్నాయనే అర్థం వచ్చేలా కామెంట్లు చేశాడు.

    యానిమల్ ను ఆపగలిగారా?

    నెగెటివ్ రివ్యూస్ తో యానిమల్ మూవీని ఆపగలిగారా? అని ఆర్జీవీ ప్రశ్నించాడు. యానిమల్ కలెక్షన్లను ఆయన ఎగ్జాంపుల్ గా సూచించాడు. సందీప్ రెడ్డి వంగా దర్శకత్వంలో రణ్‌బీర్ కపూర్ నటించిన 'యానిమల్' బాక్సాఫీస్ ప్రయాణంపై ఆర్జీవీ ఒక కీలకమైన పాయింట్‌ను తెరపైకి తెచ్చాడు.

    యానిమవల్ విడుదలైనప్పుడు టాలీవుడ్, బాలీవుడ్‌కు చెందిన ఎందరో ప్రముఖ విమర్శకులు సినిమాలోని వైలెన్స్, మిసోజినీ (స్త్రీ ద్వేషం) పై తీవ్రమైన నెగెటివ్ రివ్యూలు ఇచ్చారు. కానీ, బాక్సాఫీస్ ఫలితం పూర్తి భిన్నంగా ఉంది. ఈ సినిమా ప్రపంచవ్యాప్తంగా వందల కోట్ల వసూళ్లను సాధించింది.

    ట్రేడ్ విశ్లేషణ ఇదీ

    యానిమల్ కలెక్షన్ల వెనుక ఉన్న రహస్యం ఏంటో ఇక్కడ చూసేయండి.

    పోలరైజింగ్ కంటెంట్: ఒక కంటెంట్ తీవ్రమైన చర్చకు దారితీసినప్పుడు, ఆ క్యూరియాసిటీ వల్ల ప్రేక్షకులు థియేటర్‌కు క్యూ కడతారు.

    స్టార్ పవర్ + బలమైన ప్రమోషన్స్: కంటెంట్‌లో నిజాయితీ ఉంటే, క్రిటిక్స్ ఇచ్చే రేటింగ్స్‌తో సంబంధం లేకుండా ప్రేక్షకులు సినిమాను ఆదరిస్తారని 'యానిమల్' నిరూపించింది.

    కల్ట్ ఫాలోయింగ్: యూత్ ఆడియన్స్‌ను కనెక్ట్ చేసే ఎలిమెంట్స్ ఉన్నప్పుడు పాతకాలపు రివ్యూ ఫార్మాట్లు పని చేయవు.

    People Also Ask (PAA)

    1. రివ్యూల గురించి మాట్లాడుతూ ఆర్జీవీ ఏ సినిమా గురించి చెప్పాడు?

    రివ్యూలను బ్యాన్ చేయాలనే డిమాండ్లను ఖండించిన ఆర్జీవీ.. యానిమల్ మూవీ గురించి చెప్పుకొచ్చాడు.

    2. బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లపై రివ్యూలు ప్రభావం చూపుతున్నాయా?

    జవాబు: చిన్న సినిమాలు, స్టార్ కాస్ట్ లేని చిత్రాలకు మొదటి రోజు వచ్చే “public talk”, రివ్యూలు కలెక్షన్లను తీవ్రంగా ప్రభావితం చేస్తాయి. అయితే, భారీ బడ్జెట్ సినిమాలు లేదా క్రేజీ కాంబినేషన్లలో వచ్చే చిత్రాలకు కంటెంట్ బాగుంటే నెగెటివ్ రివ్యూలు వచ్చినా లాంగ్ రన్ లో కలెక్షన్లు సాధిస్తాయి.

    3. రివ్యూవర్లపై ఆర్జీవీ ఒపీనియన్ ఏంటీ?

    జవాబు: సినిమా రివ్యూలను బ్యాన్ చేసే హక్కు నిర్మాతలకు లేదని, రివ్యూవర్లు ప్రేక్షకులకు ఉచితంగా సేవ చేస్తున్నారని ఆర్జీవీ పేర్కొన్నాడు.

    • Chandu Shanigarapu
      ABOUT THE AUTHOR
      Chandu Shanigarapu

      చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైట‌ర్‌గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More

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    Home/Entertainment/RGV On Movie Reviews:సినిమా రివ్యూలపై వివాదం-నిర్మాతలకు ఆర్జీవీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్! యానిమల్ ను ఆపగలిగారా? కలెక్షన్ల రహస్యం
    Home/Entertainment/RGV On Movie Reviews:సినిమా రివ్యూలపై వివాదం-నిర్మాతలకు ఆర్జీవీ స్ట్రాంగ్ కౌంటర్! యానిమల్ ను ఆపగలిగారా? కలెక్షన్ల రహస్యం
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