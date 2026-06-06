OTT: ‘జయముంది భయమేల మనసా' టీజర్ రివ్యూ.. ఈటీవీ విన్ మరో హిట్ కొట్టబోతుందా? డైరెక్ట్ గా ఓటీటీ రిలీజ్.. ఎప్పుడంటే?
OTT: ఒరిజినల్ మూవీస్, వెబ్ సిరీస్ తో ఓటీటీ లవర్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేస్తున్న ఈటీవీ విన్ మరో సినిమాను తీసుకొస్తోంది. ఈ సారి యూత్ ఫుల్ మూవీని ప్లాన్ చేసింది. జయముంది భయమేల మనసా అనే టైటిల్ తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం టీజర్ ఇవాళ రిలీజైంది. ఈ టీజర్ ఎలా ఉంది? మూవీ ఎప్పుడు రిలీజ్ కానుందో ఇక్కడ చూసేయండి.
OTT: ఈటీవీ విన్ ఎక్స్క్లూజివ్ మూవీ 'జయముంది భయమేల మనసా' (Jayamundi Bhayamela Manasa) టీజర్ విడుదలైంది. ఒక ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ క్రేజీ రోడ్ ట్రిప్, వారి లైఫ్ స్ట్రగుల్స్ నేపథ్యంలో సాగే ఈ యూత్ఫుల్ ఎంటర్టైనర్ జూన్ 18న నేరుగా ఓటీటీలోకి రానుంది. అసలు ఈ టీజర్ ప్రామిసింగ్గా ఉందా? ఈటీవీ విన్ ఖాతాలో మరో సక్సెస్ పడుతుందా? అనేది ఈ విశ్లేషణలో చూద్దాం.
ఫ్రెండ్స్ రోడ్ ట్రిప్ డ్రామా
ఈటీవీ విన్ (ETV Win) ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఇటీవల కాలంలో 'ఉషా పరిణయం', '90s ఎ మిడిల్ క్లాస్ బయోపిక్' వంటి రూటెడ్, క్లీన్ కంటెంట్తో డిజిటల్ ఆడియన్స్కు బాగా దగ్గరైంది. అదే నమ్మకంతో ఇప్పుడు సరికొత్త యూత్ ఫుల్ ఎలిమెంట్స్తో వస్తున్న చిత్రమే ‘జయముంది భయమేల మనసా’.
టీజర్ రిలీజ్
తాజాగా విడుదలైన జయముంది భయమేల మనసా టీజర్ చూస్తుంటే ఇది కేవలం ఒక నార్మల్ ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ ట్రిప్ మాత్రమే కాదు, అందులో బోలెడంత గందరగోళం, ఎమోషనల్ డ్రామా కూడా ఉన్నట్లు స్పష్టమవుతోంది. ఇందులో భరణ్, శరణ్య, రవి, రాజేష్, జీవన్ కుమార్, భోగిరెడ్డి శ్రీనివాస్ తదితరులు నటిస్తున్నారు. దీనికి రంజిత్ పాసం డైరెక్టర్.
టీజర్లో హైలైట్ అయిన అంశాలు:
కనెక్టింగ్ ఎమోషన్: కాలేజ్ డేస్ ముగిసిన తర్వాత ప్రతి ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ ప్లాన్ చేసే ఒక 'డ్రీమ్ ట్రిప్' కాన్సెప్ట్ను ఇందులో చూపించారు.
రియలిస్టిక్ డైలాగ్స్: నేటి తరం యూత్ మాట్లాడుకునే భాష, వారి లైఫ్ కన్ఫ్యూజన్స్ చుట్టూ డైలాగ్స్ చాలా సహజంగా ఉన్నాయి.
విజువల్స్ & మ్యూజిక్: రోడ్ ట్రిప్ బ్యాక్డ్రాప్కు తగ్గట్టుగా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్, కెమెరా వర్క్ ఫీల్ గుడ్గా అనిపిస్తున్నాయి.
ఈటీవీ విన్కు ఈ సినిమా ఎందుకు కీలకం?
ప్రస్తుతం ఆహా (Aha), ఈటీవీ విన్ (ETV Win) లాంటి రీజినల్ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్స్ మధ్య గట్టి పోటీ నడుస్తోంది. పెద్ద స్టార్స్ లేకపోయినా కేవలం కంటెంట్ నమ్ముకుని వస్తున్న సినిమాలకు తెలుగు ఆడియన్స్ బ్రహ్మరథం పడుతున్నారు.
'జయముంది భయమేల మనసా' టీజర్ చూస్తుంటే మన పక్కన ఉండే స్నేహితుల కథలాగే అనిపిస్తుంది. అయితే, టాలీవుడ్లో ఇప్పటికే ఇలాంటి రోడ్ ట్రిప్ ఫ్రెండ్షిప్ సినిమాలు చాలా వచ్చాయి. కాబట్టి, రొటీన్ ఫార్మాట్కు భిన్నంగా స్క్రీన్ప్లేలో ఏవైనా ట్విస్ట్లు ఉంటే తప్ప, ఈ జనరేషన్ ఓటీటీ ప్రియులను మెప్పించడం కాస్త కష్టమే. అయితే ఈటీవీ విన్ మార్కెట్ స్ట్రాటజీ ప్రకారం, ఈ సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తున్న తీరు చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా యూత్లో మంచి బజ్ క్రియేట్ చేసేలా ఉంది.
ఆ రోజు
Jayamundi Bhayamela Manasa OTT Release Date & Details
ఈ 'విన్ ఎక్స్క్లూజివ్' మూవీ డిజిటల్ ప్రీమియర్ డేట్ను మేకర్స్ అఫీషియల్గా కన్ఫర్మ్ చేశారు.
సినిమా పేరు : జయముంది భయమేల మనసా (2026)
ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్: ఈటీవీ విన్ (ETV Win)
స్ట్రీమింగ్ తేదీ: జూన్ 18, 2026
జానర్: యూత్ఫుల్ రోడ్ ట్రిప్ డ్రామా
People Also Ask (FAQ)
ప్రశ్న 1: జయముంది భయమేల మనసా OTT లో ఎప్పుడు వస్తుంది?
సమాధానం: ఈ చిత్రం జూన్ 18, 2026 నుంచి ప్రముఖ తెలుగు ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్ ఈటీవీ విన్ (ETV Win) లో డైరెక్ట్ డిజిటల్ ప్రీమియర్ కానుంది.
ప్రశ్న 2: 'జయముంది భయమేల మనసా' సినిమా కథ దేని గురించి?
సమాధానం: ఒక ఫ్రెండ్స్ గ్యాంగ్ కలిసి వెళ్లిన క్రేజీ రోడ్ ట్రిప్, ఆ ప్రయాణంలో వారు ఎదుర్కొన్న ఊహించని మలుపులు, వారి జీవితకాల జ్ఞాపకాల చుట్టూ తిరిగే ఎమోషనల్ యూత్ఫుల్ డ్రామా ఇది.
ప్రశ్న 3: ఈ సినిమా థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుందా?
సమాధానం: లేదు, ఇది నేరుగా ఈటీవీ విన్ ఓటీటీలోనే 'విన్ ఎక్స్క్లూజివ్' మూవీగా రిలీజ్ అవుతోంది. థియేట్రికల్ రిలీజ్ లేదు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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