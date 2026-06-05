Naga Chaitanya Dhootha 2: నాగ చైతన్య సంచలన నిర్ణయం-ఓటీటీ సిరీస్ 'దూత 2' ప్రొడ్యూసర్గా హీరో-అసలు బిజినెస్ స్ట్రాటజీ ఇదే!
Naga Chaitanya Dhootha 2: అక్కినేని నట వారసుడు నాగ చైతన్య ఓ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇన్ని రోజులూ హీరోగా ఆడియన్స్ ను ఎంటర్ టైన్ చేసిన చై.. ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ గా మారాడు. తనకు ఓటీటీ డెబ్యూలో బ్లాక్ బస్టర్ అందించిన ఓ వెబ్ సిరీస్ సీజన్ 2కు చైతన్యనే ప్రొడ్యూసర్ గా వ్యవహరించనున్నాడు.
Naga Chaitanya Dhootha 2: అక్కినేని యువ హీరో నాగచైతన్య తన డిజిటల్ డెబ్యూతోనే సంచలన విజయాన్ని అందుకున్న వెబ్ సిరీస్ ‘దూత’ (Dhootha). సస్పెన్స్, సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ జోనర్లో వచ్చిన ఈ సిరీస్ కు ఇప్పుడు సీక్వెల్ రాబోతుంది. ఈ సీక్వెల్ (Dhootha Chapter 2) షూటింగ్ పూజా కార్యక్రమాలతో ఇవాళ (జూన్ 5) అధికారికంగా ప్రారంభమైంది. అయితే, ఈ సెకండ్ సీజన్లో ఆడియన్స్కు షాక్ ఇచ్చేలా ఒక మేజర్ బిజినెస్ ట్విస్ట్ వెలుగులోకి వచ్చింది.
ప్రొడ్యూసర్ గా నాగ చైతన్య
ఈ క్రేజీ ప్రాజెక్టుతో నాగ చైతన్య కేవలం నటుడిగానే కాకుండా, అఫీషియల్గా ప్రొడ్యూసర్గా కొత్త అవతారమెత్తాడు. ఓటీటీ వెబ్ సిరీస్ ‘దూత’ మొదటి భాగాన్ని నార్త్స్టార్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్పై ప్రముఖ నిర్మాత శరత్ మరార్ నిర్మించాడు. కానీ ఇండస్ట్రీ ఇన్సైడ్ టాక్ ప్రకారం.. ఈ సెకండ్ చాప్టర్ కోసం ప్రొడక్షన్ హ్యాండ్స్ మారాయి.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్
దూత చాప్టర్ 2 ప్రొడక్షన్ బాధ్యతలను నాగచైతన్య తన హోమ్ బ్యానర్ అయిన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ (Annapurna Studios) పరిధిలోకి తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. స్ట్రీమింగ్ జెయింట్ అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోతో కలిసి అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఈ సీజన్ను భారీ బడ్జెట్తో నిర్మిస్తోంది.
ఫస్ట్ టైమ్
నాగ చైతన్య నిర్మాతగా మారడం ఇదే ఫస్ట్ టైమ్. ఇది అక్కినేని కాంపౌండ్లో ఒక వ్యూహాత్మక మార్పుగా భావించవచ్చు. వెండితెరపై ఎన్నో క్లాసిక్స్, బుల్లితెరపై ఎన్నో సూపర్ హిట్ డైలీ సీరియల్స్ అందించిన అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్.. ఇప్పుడు ఓటీటీ (OTT) స్పేస్లో ఒక ప్రీమియం వెబ్ సిరీస్ను టేకప్ చేయడం ఇదే మొదటిసారి.
చై పోస్ట్
షూటింగ్ ప్రారంభమైన సందర్భంగా నాగచైతన్య సోషల్ మీడియాలో తన ఆనందాన్ని పంచుకున్నాడు. ‘‘దూత సెకండ్ ఛాప్టర్ లోకి అడుగుపెడుతున్న శుభ సమయంలో అద్భుతమైన ఆరంభం. నేను ప్రొడ్యూసర్ గా ఫస్ట్ స్టెప్ వేస్తున్నా. దూత 2 కంటే ముందే జరిగిన మ్యాజిక్ ఇదే’’ అని పూజ కార్యక్రమ ఫొటోలను చై పంచుకున్నాడు. నాగార్జున ఈ ఈవెంట్ కు అటెండ్ అయి క్లాప్ కొట్టాడు.
ఓటీటీపైనే చైతూ ఫోకస్!
ట్రేడ్ అనలిస్టుల విశ్లేషణ ప్రకారం.. డిజిటల్ కంటెంట్పై పూర్తి కంట్రోల్ సాధించడానికే నాగ చైతన్య ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాట్లు తెలుస్తోంది. సాధారణ కమర్షియల్ సినిమాల్లాగా ఓటీటీ సిరీస్లకు కమర్షియల్ ఫార్ములాలు, సాంగ్స్, డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఒత్తిడి ఉండదు. అందుకే విక్రమ్ కె. కుమార్ రాసుకున్న రా అండ్ ఇంటెన్స్ స్క్రిప్ట్ను ఎక్కడా రాజీ పడకుండా ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్లో ప్రెజెంట్ చేయడానికి చైతూ స్వయంగా ప్రొడ్యూసర్ సీట్ ఎక్కాడు.
దూత చాప్టర్ 2 లో ఏం ఉండబోతోంది?
ఫస్ట్ సీజన్లో జర్నలిస్ట్ సాగర్ వర్మ (నాగచైతన్య) జీవితాన్ని అతలాకుతలం చేసిన ఆ సూపర్ నేచురల్ వార్తా పత్రిక క్లిప్పింగ్స్ వెనుక ఉన్న మిస్టరీని ఈ సీజన్లో మరింత లోతుగా చూపించబోతున్నారు. సొంత ప్రొడక్షన్ కావడం వల్ల విజువల్స్, టెక్నికల్ వాల్యూస్ విషయంలో అమెజాన్ ప్రైమ్ గత సీజన్ కంటే డబుల్ బడ్జెట్ను కేటాయించినట్లు సమాచారం.
People Also Ask (FAQ)
- 'దూత చాప్టర్ 2' వెబ్ సిరీస్ ప్రొడ్యూసర్ ఎవరు?
ఫస్ట్ సీజన్ను శరత్ మరార్ నిర్మించగా.. Dhootha Chapter 2 కోసం హీరో నాగచైతన్య స్వయంగా ప్రొడ్యూసర్గా మారారు. ఆయన హోమ్ బ్యానర్ అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ ఈ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణంలో భాగస్వామిగా ఉంది.
2. దూత సీజన్ 2 ఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది?
ఈ సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ సిరీస్ అధికారికంగా అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియో (Amazon Prime Video) లో విడుదల కానుంది. ఇది తెలుగుతో పాటు హిందీ, తమిళ్, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో అందుబాటులోకి రానుంది.
3. దూత చాప్టర్ 2 డైరెక్టర్ ఎవరు?
మొదటి భాగంతో బ్లాక్బస్టర్ హిట్ అందించిన ప్రముఖ దర్శకుడు విక్రమ్ కె. కుమార్ ఈ సెకండ్ సీజన్కు కూడా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
చందు శనిగారపు ప్రస్తుతం హిందూస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో సీనియర్ కంటెంట్ రైటర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో ఎనిమిదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఆయన సొంతం. 2025 నుంచి డిజిటల్ మీడియాలోనూ తనదైన ముద్ర వేస్తున్నారు. సినిమా వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు అందించడం, స్పోర్ట్స్ న్యూస్ ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలను చదివించేలా ఇవ్వడం ఆయన ప్రత్యేకత. మ్యాచ్ రిపోర్ట్ లను వేగంగా అందించడం, లైవ్ అప్ డేట్స్ ఇవ్వడంలో ఆయన ముందుంటారు. చందు తన కెరీర్ లో ప్రింట్ మీడియాలో ఎక్కువగా పనిచేశారు. ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడులో ఏడేళ్లకు పైగా స్పోర్ట్స్ రిపోర్టర్ గా పనిచేశారు. తన ఆర్టికల్స్ తో ఎంతోమంది యువ క్రీడాకారుల ప్రతిభను వెలుగులోకి తెచ్చారు. ప్రత్యేక ఆర్టికల్స్ తో వాళ్లకు ఆర్థిక సాయం అందేలా చూశారు. క్రికెట్ ప్రపంచకప్ లు, ఒలింపిక్స్ లాంటి మెగా టోర్నీల కవరేజీలో ఆయనకు విశిష్ఠ అనుభవం ఉంది. మల్లారెడ్డి కాలేజీ ఆఫ్ ఇంజినీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ నుంచి చందు బీటెక్ డిగ్రీ పొందారు. ఓ వైపు టెక్నికల్ నాలెడ్జ్ తో పాటు జర్నలిజంపై ప్రేమతో మీడియా రంగంలో కొనసాాగుతున్నారు. జర్నలిజంలో డిప్లొమా చేశారు. సినిమా వార్తలను, మూవీ రివ్యూలను, ఓటీటీ విషయాలను, క్రికెట్ సమాచారాన్ని, క్రీడా సంగతులను పాఠకులకు అందిస్తున్నారు.Read More