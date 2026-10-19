Maala Song: వెంకీ మామ ఎనర్జీకి నివేథా గ్లామర్.. 'AK47' నుంచి 'మాలా' సెలబ్రేషన్ సాంగ్ వచ్చేసింది
Maala Song: విక్టరీ వెంకటేష్, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్లో వస్తున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ 'ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నం: 47 - AK47' నుంచి సెకండ్ సింగిల్ 'మాలా' (Maala) పాట విడుదలైంది.
Maala Song: విక్టరీ వెంకటేష్ హీరోగా, మాటల మాంత్రికుడు త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ అవైటెడ్ ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ ‘ఆదర్శ కుటుంబం హౌస్ నంబర్: 47 - AK47’. కుటుంబ బంధాలు, భావోద్వేగాలు, అవుట్ అండ్ అవుట్ వినోదం కలగలిపిన కథాంశంతో రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సినిమాపై టాలీవుడ్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
తాజాగా ఈ ఏకే 47 మూవీ నుంచి మేకర్స్ సెకండ్ సింగిల్ 'మాలా' (Maala) పాటను అధికారికంగా విడుదల చేశారు. కలర్ఫుల్ విజువల్స్, అదిరిపోయే మాస్ రిథమ్తో రూపుదిద్దుకున్న ఈ పాట సోషల్ మీడియాలో విశేషంగా ఆకట్టుకుంటోంది.
వెంకటేష్ మార్క్ ఎనర్జీ.. నివేథా గ్రేస్ఫుల్ మూవ్స్
ఈ పాటలో వెంకటేష్ తనదైన ఐకానిక్ మేనరిజమ్లు, చెక్కుచెదరని ఎనర్జీతో మరోసారి అభిమానులను కట్టిపడేసారు. ఆయనకు జోడీగా నివేథా పేతురాజ్ (Nivetha Pethuraj) తన గ్లామర్, గ్రేస్ఫుల్ డ్యాన్స్ మూవ్స్తో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. వీరిద్దరి మధ్య కుదిరిన ఆన్స్క్రీన్ కెమిస్ట్రీ పాటకు ప్రధాన బలంగా నిలిచింది.
ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ భాను మాస్టర్ అందించిన స్టెప్పులకు వెంకీ-నివేథా జంట ప్రాణం పోశారని చెప్పవచ్చు. పండుగ వాతావరణాన్ని తలపించేలా సాగే ఈ విజువల్ సెలబ్రేషన్ ప్రేక్షకులకు పక్కా కంటివిందుగా మారింది.
తమన్ మ్యూజిక్ మ్యాజిక్.. రామజోగయ్య శాస్త్రి సాహిత్యం
సంగీత దర్శకుడు ఎస్. తమన్ (Thaman S) మరోసారి తన మార్క్ సెలబ్రేషన్ బీట్స్తో ఈ పాటకు జీవం పోశారు. మంచి రిథమ్, మాస్ కిక్ ఇచ్చే ఆర్కెస్ట్రేషన్తో సాగే ఈ పాటను థమన్, ధనంజయ్ సీపాన (Dhanunjay Seepana), రణినా రెడ్డి (Ranina Reddy) సంయుక్తంగా పాడటం విశేషం. టాలీవుడ్ టాప్ లిరిసిస్ట్ రామజోగయ్య శాస్త్రి అందించిన సాహిత్యం ప్రతి ఒక్కరినీ ఉర్రూతలూగించేలా ఉంది.
త్రివిక్రమ్ దర్శకత్వంలో మోస్ట్ క్రేజీ కాస్టింగ్
'ఆదర్శ కుటుంబం' పేరులోనే ఉన్నట్లుగా ఇది సంపూర్ణ కుటుంబ కథా చిత్రం. త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ (Haarika & Hassine Creations) పతాకంపై ప్రముఖ నిర్మాత ఎస్. రాధాకృష్ణ (చిన్నబాబు) ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్మిస్తున్నారు.
ఈ సినిమాలో విక్టరీ వెంకటేష్తో పాటు కేజీఎఫ్ భామ శ్రీనిధి శెట్టి (Srinidhi Shetty), వర్సటైల్ యాక్టర్ నారా రోహిత్ (Nara Rohith) అత్యంత కీలకమైన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు యువీనా పార్థవి, రాజా ప్రజ్వల్, పలువురు సీనియర్ నటీనటులు ఈ మూవీ తారాగణంలో ఉన్నారు.
ఇప్పటికే విడుదలైన ప్రమోషనల్ కంటెంట్కు ఆడియన్స్ నుంచి అద్భుతమైన స్పందన లభించగా, ఇప్పుడు విడుదలైన 'మాలా' పాట సినిమాపై ఉన్న హైప్ను రెట్టింపు చేసింది. త్రివిక్రమ్ మార్క్ సంభాషణలు, వెంకటేష్ టైమింగ్, తమన్ సంగీతం కలగలసిన ఈ 'AK47' థియేటర్లలో ఏ స్థాయి సంచలనం సృష్టిస్తుందో చూడాలి. అయితే ఇప్పటికే రిలీజ్ వాయిదా పడగా.. కొత్త రిలీజ్ డేట్ ఇంకా అనౌన్స్ చేయలేదు.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More