    Mad for each other: స్టార్ మా, జియోహాట్‌స్టార్‌లోకి మరో రియాల్టీ షో.. మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ప్రోమో.. 10 జంటలు, 10 వారాలు

    Mad for each other: స్టార్ మా, జియోహాట్‌స్టార్ లోకి మరో సరికొత్త బోల్డ్ రియాల్టీ షో రాబోతోంది. దీనిపేరు మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్. కొన్ని రోజుల కిందట ఈ షోని అనౌన్స్ చేసిన స్టార్ మా.. తాజాగా బుధవారం (మార్చి 11) ప్రోమో రిలీజ్ చేసింది.

    Published on: Mar 11, 2026 9:29 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    తెలుగు టీవీ, డిజిటల్ తెరపై సరికొత్త సంచలనానికి తెరలేవబోతోంది. రియల్ లైఫ్ జంటల మధ్య సాగే 'మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్' (Mad for Each Other) రియాలిటీ గేమ్ షో ఇప్పుడు తెలుగు ప్రేక్షకుల్లో విపరీతమైన ఆసక్తిని రేకెత్తిస్తోంది. ఈ మధ్యే విడుదలైన ఈ షో ప్రోమో, అందులోని బోల్డ్ కంటెంట్ చూస్తుంటే ఇది రొటీన్ షోలకు భిన్నంగా ఉండబోతుందని అర్థమవుతోంది.

    మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ ప్రోమో

    మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ షో ప్రోమోను స్టార్ మా బుధవారం (మార్చి 11) తన ఎక్స్ అకౌంట్ లో షేర్ చేసింది. ఇందులోని రియల్ లైఫ్ లోని 10 జంటలను చూపించారు. వాళ్ల మధ్య ప్రేమ, రొమాన్స్, ఎమోషనల్ బాండింగ్ లతో ఈ ప్రోమోను క్రియేట్ చేశారు.

    “నిజమైన ఎమోషన్స్ తో ది హౌజ్ ఆఫ్ లవ్ పేలబోతోంది.. ఎలాంటి ఫిల్టర్లు లేవు.. నటనా లేదు. మీకు తెలిసిన జంటలు వాళ్ల అసలైన రూపం చూపించి తాము నిజంగా మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అని నిరూపిస్తారు. మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ గ్రాండ్ లాంచ్ మార్చి 15న స్టార్ మా, జియోహాట్‌స్టార్ లో” అనే క్యాప్షన్ తో పోస్ట్ చేసింది.

    మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ స్ట్రీమింగ్ వివరాలు

    మ్యాచ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ షో గ్రాండ్ లాంచ్ మార్చి 15న సాయంత్రం 6 గంటలకు కానుంది. జియోహాట్‌స్టార్ లో అదే రోజు నుంచి స్ట్రీమింగ్ మొదలవుతుంది. ఇక స్టార్ మాలో సోమవారం నుంచి ఆదివారం వరకు ప్రతి రోజూ రాత్రి 10 గంటలకు ఈ షో టెలికాస్ట్ కానున్నట్లు స్టార్ మా వెల్లడించింది. రెండు నిమిషాల నిడివి గల ప్రోమో రియల్ ఎమోషన్స్ తో నిండిపోయింది.

    మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ షో హోస్ట్ ఎవరు?

    ఈ క్రేజీ రియాలిటీ షోకు పాపులర్ యాంకర్ శ్రీముఖి హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తోంది. తనదైన వాక్చాతుర్యం, స్పాంటేనిటీ, బోల్డ్ ఇమేజ్‌తో శ్రీముఖి ఈ షోకు పర్ఫెక్ట్ ఛాయిస్ అని మేకర్స్ భావిస్తున్నారు. ఆధునిక సంబంధాల్లోని సంక్లిష్టతలు, ప్రేమ, నమ్మకాన్ని పరీక్షించేలా ఈ షో సాగనుంది.

    షో కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే?

    ఈ షో ఫార్మాట్ చాలా ఆసక్తికరంగా ఉండబోతోంది. మొత్తం పది నిజ జీవిత జంటలు ఒక విలాసవంతమైన విల్లాలో కలిసి ఉంటారు. వారి మధ్య అనుబంధం, రొమాన్స్, నమ్మకం, విశ్వసనీయతను పరీక్షించేలా రకరకాల టాస్క్‌లు నిర్వహిస్తారు.

    అన్ని సవాళ్లను తట్టుకుని చివరి వరకు నిలిచిన జంట టైటిల్ విజేతగా నిలుస్తుంది. ఈ షో కోసం భారీగా ఖర్చు చేస్తున్నట్లు సమాచారం. గ్లామర్, ఎమోషనల్ డ్రామా, గొడవలతో కూడిన ఈ షో తెలుగు ఓటీటీ రంగంలోనే అత్యంత ఖరీదైన షోలలో ఒకటిగా నిలవనుంది.

    ఇప్పటికే బిగ్ బాస్ లాంటి షోను తెలుగు ప్రేక్షకుల పరిచయం చేసిన స్టార్ మా.. ఇప్పుడు మ్యాడ్ ఫర్ ఈచ్ అదర్ అంటూ జంటలను ఒక ఇంట్లో ఉంచి అసలుసిసలు గేమ్ ఆడించబోతోంది. మరి ఇది ఎలా ఉండబోతోందో చూడాలి.

