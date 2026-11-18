Mahesh Babu Allu Arjun: ఒకే వేదికపై మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్, నాగార్జున, వెంకటేష్.. మేఘా కృష్ణారెడ్డి బర్త్డే పార్టీ..
Mahesh Babu Allu Arjun: ప్రముఖ పారిశ్రామికవేత్త, మేఘా ఇంజినీరింగ్ అధినేత పీవీ కృష్ణారెడ్డి పుట్టినరోజు వేడుకలు హైదరాబాద్లో అత్యంత వైభవంగా జరిగాయి.ఈ గ్రాండ్ బర్త్డే పార్టీకి మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్, కింగ్ నాగార్జున, విక్టరీ వెంకటేష్ సహా టాలీవుడ్ అగ్ర తారలంతా హాజరై సందడి చేశారు.
Mahesh Babu Allu Arjun: తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అగ్రశ్రేణి పారిశ్రామికవేత్త, మేఘా ఇంజినీరింగ్ అండ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్స్ లిమిటెడ్ (MEIL) అధినేత మేఘా కృష్ణారెడ్డి (Megha Krishna Reddy) పుట్టినరోజు వేడుకలు అత్యంత ఘనంగా జరిగాయి. వ్యాపార, రాజకీయ, సినీ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖుల సమక్షంలో నిర్వహించిన ఈ గ్రాండ్ బర్త్డే బాష్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ముఖ్యంగా టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలంతా ఒకే వేదికపై కనిపించడంతో అభిమానులు పండగ చేసుకుంటున్నారు. ఈ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు, వీడియోలు నెట్టింట విపరీతంగా వైరల్ అవుతున్నాయి.
ఒకే ఫ్రేమ్లో టాలీవుడ్ అగ్ర తారలు.. ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మహేష్, బన్నీ
మేఘా కృష్ణారెడ్డికి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలోని అగ్ర కుటుంబాలతో ఎంతో కాలంగా సన్నిహిత సంబంధాలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన ఇచ్చిన పుట్టినరోజు విందుకు టాలీవుడ్ టాప్ స్టార్స్ తమ కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి హాజరయ్యారు.
సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు తన సతీమణి నమ్రతా శిరోద్కర్తో కలిసి రాగా, ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ స్టైలిష్ లుక్లో పార్టీలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచారు. వీరిద్దరి ఎలిగెంట్ లుక్స్ అభిమానులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటున్నాయి.
ఇక అక్కినేని, దగ్గుబాటి హీరోలు అయిన కింగ్ నాగార్జున, ఆయన తనయులు నాగ చైతన్య, అఖిల్ అక్కినేని, విక్టరీ వెంకటేష్ కూడా పార్టీకి హాజరై ప్రత్యేక కళ తెచ్చారు.
మెగా ఫ్యామిలీ కోడలు ఉపాసన కొణిదెల, మెగా ప్రిన్స్ వరుణ్ తేజ్, లావణ్య త్రిపాఠి కొణిదెల తదితరులు ఈ వేడుకలో పాల్గొని మేఘా కృష్ణారెడ్డికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు.
ఆప్యాయపు పలకరింపులు.. వైరల్ అవుతున్న వీడియోలు
సాధారణంగా సినిమా షూటింగ్లు, విదేశీ పర్యటనలతో ఎప్పుడూ బిజీగా ఉండే టాలీవుడ్ అగ్ర హీరోలు ఒకే చోట కలవడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంటుంది. మేఘా కృష్ణారెడ్డి బర్త్డే పార్టీ అందుకు వేదికగా నిలిచింది. పార్టీలో మహేష్ బాబు, అల్లు అర్జున్, నాగార్జున, వెంకటేష్ ఒకరినొకరు ఆప్యాయంగా ఆలింగనం చేసుకుంటూ, చిరునవ్వులతో సరదాగా ముచ్చటించుకుంటున్న దృశ్యాలు వీడియోల్లో స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
తమ అభిమాన హీరోలంతా ఎలాంటి భేషజాలు లేకుండా కలిసిమెలిసి సందడి చేయడంపై మెగా, ఘట్టమనేని, అక్కినేని అభిమానులు సోషల్ మీడియా వేదికగా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. "ఇది కదా అసలైన టాలీవుడ్ యూనిటీ" అంటూ నెటిజన్లు ఈ ఫోటోలను, వీడియోలను పెద్ద ఎత్తున షేర్ చేస్తున్నారు. సినీ, వ్యాపార రంగాల దిగ్గజాల కలయికతో మేఘా కృష్ణారెడ్డి బర్త్డే వేడుకలు ఒక మెమొరబుల్ ఈవెంట్గా నిలిచాయి.
- ABOUT THE AUTHORHari Prasad S
హరి ప్రసాద్ శీలమంతుల ప్రస్తుతం హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగులో అసిస్టెంట్ న్యూస్ ఎడిటర్గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు. మీడియా రంగంలో 20 ఏళ్లకు పైగా సుదీర్ఘ అనుభవం కలిగిన ఆయన, డిజిటల్ మీడియాలో గత 10 ఏళ్లుగా విశేష సేవలందిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా క్రికెట్ విశ్లేషణలు, సినిమా వార్తలను అందించడంలో ఆయనకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. ఆయన తన అద్భుతమైన పనితీరుకు గాను ప్రస్తుత సంస్థలో ప్రతిష్టాత్మకమైన 'డిజీ జర్నో ఆఫ్ ది క్వార్టర్' (Digi Journo of the Quarter) అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం. హరి ప్రసాద్ తన కెరీర్లో ప్రింట్, ఎలక్ట్రానిక్, డిజిటల్ మీడియా వంటి మూడు ప్రధాన విభాగాల్లోనూ పనిచేశారు. హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చేరకముందు, ఆయన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రముఖ దినపత్రికలు, టీవీ ఛానెళ్లయిన ఈనాడు, ఆంధ్రజ్యోతి, సాక్షి వంటి సంస్థలలో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహించారు. నవంబర్ 1, 2021న హిందుస్థాన్ టైమ్స్ తెలుగు టీమ్లో చేరిన ఆయన.. ప్రస్తుతం స్పోర్ట్స్ (ముఖ్యంగా క్రికెట్ అనాలసిస్), ఎంటర్టైన్మెంట్ సెక్షన్ల బాధ్యతలను చూసుకుంటున్నారు. ఈయన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచి బీఎస్సీ (కంప్యూటర్ సైన్స్) పట్టా పొందారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో పాటు జర్నలిజంపై ఉన్న మక్కువతో జర్నలిజంలో డిప్లొమా పూర్తి చేసి, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకున్నారు. క్రీడా రంగంలో వస్తున్న మార్పులను, సినిమా ఇండస్ట్రీ అప్డేట్స్ను లోతుగా విశ్లేషించి పాఠకులకు అర్థమయ్యే రీతిలో అందించడం హరి ప్రసాద్ శైలి.Read More