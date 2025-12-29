Edit Profile
    న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం ఫ్యామిలీతో కలిసి వెకేషన్‌కు వెళ్లిన మహేష్ బాబు.. ఎయిర్‌పోర్ట్ వీడియో వైరల్

    మహేష్ బాబు న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం వెకేషన్ కు వెళ్లాడు. కూతురు సితార, కొడుకు గౌతమ్ కూడా అతని వెంట కనిపించారు. సూపర్ స్టార్ ఫ్యామిలీ ఎయిర్ పోర్టులో ఉన్న వీడియో వైరల్ అవుతోంది. ప్రస్తుతం అతడు వారణాసి షూట్ నుంచి బ్రేక్ తీసుకున్నాడు.

    Published on: Dec 29, 2025 2:23 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    సూపర్ స్టార్ మహేష్ బాబు న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం ఫ్యామిలీతో కలిసి వెకేషన్‌కు వెళ్లాడు. ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతున్న 'వారణాసి' (Varanasi) షూటింగ్ నుంచి చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్న అతడు.. సోమవారం (డిసెంబర్ 29) హైదరాబాద్ ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో భార్య నమ్రత, పిల్లలు గౌతమ్, సితారలతో కలిసి సందడి చేశాడు.

    న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం ఫ్యామిలీతో కలిసి వెకేషన్‌కు వెళ్లిన మహేష్ బాబు.. ఎయిర్‌పోర్ట్ వీడియో వైరల్ (Instagram/Artistrybuzz)
    న్యూ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ కోసం ఫ్యామిలీతో కలిసి వెకేషన్‌కు వెళ్లిన మహేష్ బాబు.. ఎయిర్‌పోర్ట్ వీడియో వైరల్ (Instagram/Artistrybuzz)

    స్టైలిష్ లుక్‌లో మహేష్

    రాజమౌళి సినిమా అంటే ఆ మాత్రం బ్రేకులు అవసరమే. వరుస షెడ్యూల్స్‌తో బిజీగా ఉన్న మహేష్ బాబు.. కొత్త సంవత్సరానికి స్వాగతం పలికేందుకు కుటుంబంతో కలిసి ఫారెన్ ట్రిప్ ప్లాన్ చేశాడు. సోమవారం (డిసెంబర్ 29) ఎయిర్‌పోర్ట్‌లో ఈ ఫ్యామిలీ కనిపించిన వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

    బ్లూ టీ-షర్ట్, బ్రౌన్ జాకెట్, జీన్స్ వేసుకుని.. తన ట్రేడ్‌మార్క్ క్యాప్, కళ్లజోడుతో మహేష్ బాబు సూపర్ స్టైలిష్‌గా కనిపించాడు. కూతురు సితార కూడా తండ్రికి తగ్గట్టుగా వైట్ టీ-షర్ట్, క్యాప్, కూలింగ్ గ్లాసెస్ పెట్టుకుని సేమ్ టు సేమ్ లుక్‌లో మెరిసింది. నమ్రత, గౌతమ్ కూడా చిరునవ్వుతో కనిపించారు.

    ఫ్యాన్స్ కామెంట్స్: "అందానికి ఆధార్ కార్డురా.."

    ఈ వీడియో చూసిన నెటిజన్లు మహేష్ ఫ్యామిలీ అందాన్ని పొగడ్తలతో ముంచెత్తుతున్నారు. "వాడే కాదురా.. వాడి ఫ్యామిలీ మొత్తం అందానికి ఆధార్ కార్డు రా" అని ఒక ఫ్యాన్ కామెంట్ చేయడం విశేషం.

    "ఏమున్నాడురా బాబు" అని కొందరు అంటుంటే.. "నువ్వు సృష్టించే విధ్వంసం కోసం వెయిటింగ్ అన్న" అని మరికొందరు 'వారణాసి' సినిమాను గుర్తు చేస్తున్నారు. రాజమౌళి సినిమాల ఆలస్యంపై ఒక నెటిజన్ ఫన్నీగా స్పందిస్తూ.. "కానియ్యి అన్న నువ్వు.. ఎలాగో మళ్లీ ఆగస్టులోనేగా అప్‌డేట్ వచ్చేది" అని సెటైర్ వేశారు.

    'వారణాసి' సినిమా విశేషాలు

    ఎస్.ఎస్. రాజమౌళి డైరెక్ట్ చేస్తున్న మూవీ వారణాసి. ఈ సినిమా టైటిల్ అనౌన్స్‌మెంట్ నవంబర్‌లో హైదరాబాద్‌లో జరిగిన గ్రాండ్ ఈవెంట్‌లో అనౌన్స్ చేశారు. ఇందులో మహేష్ బాబుతోపాటు ప్రియాంక చోప్రా, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.

    2024 నుంచే ట్రైనింగ్ మొదలుపెట్టిన మహేష్, ఈ ఏడాది (2025) జనవరి నుంచి షూటింగ్‌లో పాల్గొన్నాడు. ఈ భారీ యాక్షన్ అడ్వెంచర్ సినిమా 2027 సంక్రాంతికి థియేటర్లలోకి రానుంది. ఇక మహేష్ ఈ మధ్యే క్రిస్మస్ సెలబ్రేషన్స్ లోనూ పాల్గొన్నాడు. ఆ ఫొటోలు కూడా వైరల్ అయ్యాయి.

