    మహేష్ బాబు అన్న కొడుకు సినిమాకు పవర్‌ఫుల్ టైటిల్.. ఆర్ఎక్స్ 100 మూవీ డైరెక్టర్.. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్

    మహేష్ బాబు అన్న దివంగత రమేష్ బాబు కొడుకు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని తొలి సినిమాకు పవర్‌ఫుల్ టైటిల్ పెట్టారు. ఆర్ఎక్స్ 100 మూవీ డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి ఈ సినిమాను డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. ఈ మూవీ గురించి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకోండి.

    Published on: Nov 27, 2025 2:01 PM IST
    By Hari Prasad S, Hyderabad
    ఘట్టమనేని వంశం నుంచి మరో నటుడు తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి అడుగుపెడుతున్నాడు. సూపర్ స్టార్ కృష్ణ మనవడు, మహేష్ బాబు అన్న రమేష్ బాబు కొడుకు జయకృష్ణ ఘట్టమనేని తొలి సినిమాకు శ్రీనివాస మంగాపురం అనే టైటిల్ పెట్టారు. ఈ మూవీ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ గురువారం (నవంబర్ 27) రిలీజ్ చేశారు.

    మహేష్ బాబు అన్న కొడుకు సినిమాకు పవర్‌ఫుల్ టైటిల్.. ఆర్ఎక్స్ 100 మూవీ డైరెక్టర్.. ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ రిలీజ్
    ఘట్టమనేని వారసుడి మూవీ

    తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి మరో వారసుడు అడుగుపెడుతున్నాడు. అతని పేరు జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని. మహేష్ బాబు అన్న, దివంగత నటుడు రమేష్ బాబు తనయుడు. ఆర్ఎక్స్ 100, మంగళవారంలాంటి సినిమాలతో పాపులర్ అయిన అజయ్ భూపతి డైరెక్షన్ లో ఈ మూవీ తెరకెక్కుతోంది. దీనికి శ్రీనివాస మంగాపురం అనే టైటిల్ పెట్టినట్లు గురువారం (నవంబర్ 27) వెల్లడించారు.

    చేతిలో తుపాకీ పట్టుకున్న ఓ పురుషుడి చేతిని ఓ మహిళ అడ్డుకుంటున్నట్లుగా ఈ పోస్టర్ ఉంది. ఆ తుపాకీపై మూడు నామాలు ఉండటం గమనార్హం. ఆ వెనుకే తిరుమల కొండలు, శ్రీవారి ఆలయం కనిపిస్తాయి. ఈ పోస్టర్, టైటిల్ ఆసక్తి రేపుతున్నాయి. ఆధ్యాత్మికతతో కూడిన ఓ మిస్టరీని ఈ సినిమా ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ చూపిస్తోంది.

    తిరుపతి సమీపంలో కల్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం ఉన్న ప్రదేశం పేరే శ్రీనివాస మంగాపురం. దానిని మూవీ టైటిల్ గా పెట్టడం చూస్తుంటే అసలు సినిమా కంటెంట్ ఏంటన్నది ఉత్కంఠ రేపుతోంది.

    శ్రీనివాస మంగాపురం మూవీ గురించి..

    టాలీవుడ్‌లో ఆర్ఎక్స్ 100, మంగళవారం సినిమాలతో సంచలనం రేపిన డైరెక్టర్ అజయ్ భూపతి. ఈ రెండూ భిన్నమైన స్టోరీ లైన్స్ తో వచ్చిన మూవీస్. అలాంటి డైరెక్టర్ నుంచి ఇప్పుడీ శ్రీనివాస మంగాపురం వస్తోంది. టైటిల్ తోపాటు ఈ సినిమా స్టోరీ లైన్ కూడా అతని గత సినిమాలతో పోలిస్తే పూర్తి భిన్నంగా కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సినిమా ద్వారానే జయ కృష్ణ ఘట్టమనేని ఎంట్రీ ఇస్తున్నాడు.

    అశ్వనీ దత్ మూవీని సమర్పిస్తుండగా.. చందమామ కథలు బ్యానర్ లో కిరణ్ మూవీని నిర్మిస్తున్నాడు. ప్రముఖ బాలీవుడ్ నటి రవీనా టండన్ కూతురు రాషా తడానీ ఈ సినిమా ద్వారా తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలోకి వస్తోంది. జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ మ్యూజిక్ అందిస్తున్నాడు. మూవీ ఫస్ట్ లుక్, గ్లింప్స్ వీడియో త్వరలోనే రానుంది.

