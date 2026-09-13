Varanasi Set: గుడి దగ్గర డైనోసార్ ఏంటీ.. ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నావయ్యా జక్కన్న! వారణాసి సెట్ ఫొటో లీక్.. సోషల్ మీడియాలో ఫైర్
Varanasi Set: సోషల్ మీడియాలో ఒక్కసారిగా తుపాను రేగింది. నెటిజన్ల పోస్టులతో ఫైర్ అంటుకుంది. దీనంతటికి కారణం ఒక్క ఫొటో. అవును.. వారణాసి మూవీ సెట్ నుంచి లీకైన ఒక్క ఫొటో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాను తగలబెట్టేస్తోంది. అసలు జక్కన్న ఏం ప్లాన్ చేస్తున్నాడోనని నెటిజన్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు.
Varanasi Set Photo Leak: ఎంత పకడ్బంధీగా ప్లాన్ చేసినా, ఎంత సెక్యూరిటీ పెట్టినా వారణాసి మూవీకి లీక్ ల బెడద మాత్రం తప్పడం లేదు. తాజాగా వారణాసి మూవీ సెట్ నుంచి ఓ ఫొటో లీకైంది. ఇది అలాంటి ఇలాంటి ఫొటో కాదు. ఈ పిక్ సోషల్ మీడియానే ఊపేస్తోంది.
వారణాసి ఫొటో లీక్
ఎస్ఎస్ రాజమౌళి- మహేష్ బాబు కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న మోస్ట్ ప్రెస్టేజియస్ మూవీ ‘వారణాసి’. ఇంటర్నేషనల్ బాక్సాఫీస్ ను టార్గెట్ చేస్తూ రెడీ అవుతున్న ఈ మూవీ సెట్ నుంచి లీకైన ఓ ఫొటో నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది. ఈ ఫొటో సోషల్ మీడియాను తగలబెట్టేస్తోంది.
పెద్ద సెట్
రాజమౌళి భారీ స్కేల్ తో దర్శకత్వం వహించే సినిమాల కోసం పెద్ద సెట్లు వేస్తుంటారు. ఎక్కువగా వీఎఫ్ఎక్స్ ను నమ్ముకోకుండా నేచురల్ ఔట్ పుట్ కోసం సెట్లను నిర్మిస్తుంటారు. బాహుబలి సినిమాల కోసం అలాంటి సెట్లే వేశారు. ఇప్పుడు వారణాసి కోసం కూడా రాజమౌళి టీమ్ పెద్ద పెద్ద సెట్లను నిర్మించింది.
ఆ డైనోసార్ ఏంటీ?
వారణాసి సెట్ నుంచి లీకైన ఓ ఫొటో సోషల్ మీడియాలో కలకలం రేపుతోంది. ఆ ఫొటోలో పెద్ద గుడి గోపురాలున్నాయి. అయితే ఈ ఫొటోలో పెద్ద డైనోసార్ సెట్ ఉండటం నెట్టింట హాట్ టాపిక్ గా మారింది. డైనోసార్ లతో జక్కన్న ఏం ప్లాన్ చేశాడో అని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఏం ప్లాన్ చేశారు?
వారణాసి సెట్ నుంచి లీకైన ఫొటోను చూస్తే మాత్రం రాజమౌళి విజన్ మరో లెవల్ లో ఉందనేది అర్థమవుతోంది. వారణాసి సినిమా కోసం ఆయన ప్లానింగ్ ను ఊహించడం కష్టమనే టాక్ వినిపిస్తోంది. అసలు డైనోసార్ లతో ఏం చేయబోతున్నారనేది ఇంట్రెస్టింగ్ గా మారింది.
స్టోరీ అదేనా?
భూగోళం అంతా ఒకే ఖండంగా ఉన్న (ప్రాచీన పాంజియా) కాలం నాటి రష్యన్, ఆఫ్రికన్, లేదా హిమాలయ అడవుల నేపథ్యంలోని అన్వేషణ ఈ వారణాసి కథలో ఉండవచ్చని సమాచారం. ప్రాచీన నాగరికతకు, ప్రీ-హిస్టారిక్ జీవులకు మధ్య ఉన్న కనెక్షన్ను అన్వేషించే విదేశీ రీసెర్చర్ లేదా ట్రావెలర్ పాత్రలో మహేష్ కనిపిస్తారని ఇండస్ట్రీ టాక్.
ఇప్పటికే వారణాసి మూవీ గ్లోబ్ ట్రాటర్, టైమ్ ట్రావెల్ అనే క్లారిటీ వచ్చిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సినిమాలో మహేష్ బాబు శ్రీరాముడి పాత్రలోనూ కనిపించనున్నాడు.
రిలీజ్ డేట్
హాలీవుడ్ నిర్మాణ సంస్థల భాగస్వామ్యంతో రూ.1000 కోట్లకు పైగా అంచనా వ్యయంతో తెరకెక్కుతున్న ఈ 'వారణాసి' చిత్రం భారతీయ సినిమా స్కేల్ను మార్చేయనుంది. ఈ చిన్న లీక్డ్ ఫోటోతోనే సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్స్ బ్రేక్ అవుతుండగా, రాజమౌళి కాన్సెప్ట్ పోస్టర్ లేదా అఫీషియల్ టీజర్ రిలీజ్ చేస్తే ఆ హంగామా ఎలా ఉంటుందో ఊహించడం కష్టమే. ఈ మూవీ ఏప్రిల్ 7, 2027న రిలీజ్ కానుంది.
- ABOUT THE AUTHORChandu Shanigarapu
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