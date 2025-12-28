Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    52 ఏళ్ల వ‌య‌సులోనూ అదిరే హాట్ అందం-స్పెష‌ల్ సాంగ్స్‌లో బోల్డ్ మూవ్స్‌-మ‌లైకా ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ ఇదే!

    బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ మలైకా అరోరా అంటే అందరికీ తెలుసు. గబ్బర్ సింగ్ సినిమాలో కెవ్వు కేక పాటలో ఆమె డ్యాన్స్ అదిరిపోయింది. 52 ఏళ్ల వయసులోనూ ఈ భామ అందం చెక్కచెదరట్లేదు. మరి మలైకా ఫిట్ నెస్ సీక్రెట్ ఏంటో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. 

    Published on: Dec 28, 2025 8:39 PM IST
    By Chandu Shanigarapu
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    52 ఏళ్ల వయసులోనూ బాలీవుడ్ నటి మలైకా అరోరా ఎంతో ఫిట్ గా, అందంగా కనిపిస్తుంది. వయసుతో పాటు మరింత అందంగా మారుతున్న ఆమె, తన ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల గురించి బహిరంగంగానే చెబుతుంది. తన ఫిట్ నెస్ రహస్యాలను పంచుకుంటూ, ఆమె ఒకప్పుడు పోర్షన్ కంట్రోల్ ప్రయోజనాల గురించి గట్టిగా చెప్పింది.

    మలైకా అరోరా (Instagram)
    మలైకా అరోరా (Instagram)

    మలైకా అరోరా ఫిట్ నెస్ సీక్రెట్

    బాలీవుడ్ హాట్ బ్యూటీ మలైకా అరోరా ఫిట్ నెస్ సీక్రెట్ పోర్షన్ కంట్రోల్ అని తెలుస్తుంది. సోహా అలీ ఖాన్ తో తన పాడ్ కాస్ట్ లో, మలైకా అరోరా ఇంట్లో వండిన ఆహారంపై తన ప్రేమను పంచుకుంది. ఆమె ఇలా చెప్పింది.. 'నెయ్యి నా సూపర్ ఫుడ్. నేను పోర్షన్ కంట్రోల్ ను నిజంగా నమ్ముతాను. అదే నేను చేసే పని. నేను అరుదుగా ప్లేట్ లో తింటాను. నేను ఎప్పుడూ కటోరి (చిన్న గిన్నె) లో తింటాను. మొత్తంగా, నేను ఇంట్లో తింటాను' అని మలైకా తెలిపింది.

    పోర్షన్ కంట్రోల్ అంటే?

    పోర్షన్ కంట్రోల్ అంటే ఒక వ్యక్తి తన శరీర అవసరాలకు అనుగుణంగా తినే ఆహార పరిమాణాన్ని నిర్వహించడం. అతిగా తినకుండా ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవడానికి సరైన ఆహారాన్ని సరైన మొత్తంలో తినడం. ఇది కేలరీలను సమతుల్యం చేయడంలో, ఆహారంలో రాజీ పడకుండా బరువు నిర్వహణకు తోడ్పడటంలో సహాయపడుతుంది. పోర్షన్ కంట్రోల్ ను పాటించడం వల్ల అదనపు కేలరీలను నివారిస్తూనే సంతృప్తిగా ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు.

    మేయో క్లినిక్ ప్రకారం, పెద్ద పోర్షన్లలో వడ్డించినప్పుడు ప్రజలు సాధారణంగా అవసరమైన దానికంటే ఎక్కువ ఆహారం తింటారని పరిశోధనలు చూపించాయి. పోర్షన్ కంట్రోల్ బరువు తగ్గడానికి సహాయపడుతుందని నమ్ముతారు.

    వెయిట్ కంట్రోల్

    ముంబైలోని హిరానందానీ హాస్పిటల్ తమ బ్లాగ్ లో పోర్షన్ కంట్రోల్ ప్రయోజనాలను పంచుకుంది. నివేదిక ప్రకారం.. పోర్షన్ కంట్రోల్ బరువు నిర్వహణకు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది కేలరీల తీసుకోవడం నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. అతిగా తినడాన్ని నివారిస్తుంది. ఇది బరువు పెరగడానికి ప్రధాన కారణాలలో ఒకటి. సర్వింగ్ సైజులను అర్థం చేసుకోవడం, సరైన మొత్తంలో ఆహారం తినడం ద్వారా, ఒక వ్యక్తి తీసుకున్న కేలరీలకు మరియు శరీరానికి అవసరమైన శక్తికి మధ్య సమతుల్యం ఏర్పరుచుకుంటాడు.

    పోర్షన్ కంట్రోల్ మైండ్ ఫుల్ ఈటింగ్ ను కూడా ప్రోత్సహిస్తుంది. ఇది ఆకస్మిక తినే అలవాట్లకు బదులుగా, ఏమి తింటున్నారు, ఎంత తింటున్నారు అనే దానిపై ఎక్కువ అవగాహన కలిగిస్తుంది. కాలక్రమేణా, పోర్షన్ కంట్రోల్ శరీర మొత్తం శ్రేయస్సును సమర్ధిస్తూనే, ఆరోగ్యకరమైన బరువును నిర్వహించగల సామర్థ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.

    పాఠకులకు గమనిక: ఈ వ్యాసం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా వైద్య పరిస్థితి గురించి మీకు ఏవైనా ప్రశ్నలు ఉంటే ఎల్లప్పుడూ మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.

    recommendedIcon
    News/Entertainment/52 ఏళ్ల వ‌య‌సులోనూ అదిరే హాట్ అందం-స్పెష‌ల్ సాంగ్స్‌లో బోల్డ్ మూవ్స్‌-మ‌లైకా ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ ఇదే!
    News/Entertainment/52 ఏళ్ల వ‌య‌సులోనూ అదిరే హాట్ అందం-స్పెష‌ల్ సాంగ్స్‌లో బోల్డ్ మూవ్స్‌-మ‌లైకా ఫిట్‌నెస్ సీక్రెట్ ఇదే!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes