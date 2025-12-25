చెప్పినా మీరు నమ్మరు.. కానీ ఈమె వయస్సు 51 ఏళ్లు.. ఆ గ్లామర్ సీక్రెట్ ఇదే
నటి, రాజకీయ నాయకురాలు నగ్మా తన 51వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్నారు. ఈ వయసులోనూ ఆమె ఎంతో యవ్వనంగా, ఉత్సాహంగా ఉండటానికి కారణం ఆమె క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలి. ఇంటి భోజనం, ధ్యానం, నూనె లేని ఆహారమే తన ఆరోగ్య రహస్యమని ఆమె చెబుతున్నారు.
నగ్మా.. 90వ దశకంలో సౌత్ ఇండియాను ఒక ఊపు ఊపేసిన కథానాయిక. ఆమె అందం, అభినయం ఇప్పటికీ అభిమానుల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేస్తూనే ఉన్నాయి. డిసెంబర్ 25న ఆమె తన 51వ పుట్టినరోజును జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా, ఆమె యవ్వనం వెనుక ఉన్న అసలు రహస్యాలు ఏమిటో తెలుసుకోవాలని నెటిజన్లు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. చాలామంది సెలబ్రిటీలు ఖరీదైన ట్రీట్మెంట్లు, కఠినమైన డైట్ ప్లాన్ల వెంట పడుతుంటే, నగ్మా మాత్రం చాలా సింపుల్గా.. ఇంటి భోజనంతోనే తన ఫిట్నెస్ను కాపాడుకుంటున్నారు.
‘ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం’.. ఆమె జీవన సూత్రం
నగ్మా దృష్టిలో ఆరోగ్యం అంటే కేవలం బాహ్య సౌందర్యం మాత్రమే కాదు, అది ఒక సంపూర్ణ నిబద్ధత. "ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యం అని నేను నమ్ముతాను" అని ఆమె గట్టిగా చెబుతారు. ఎంత బిజీగా ఉన్నా, షూటింగ్స్లో ఉన్నా లేదా రాజకీయాల్లో తీరిక లేకుండా గడిపినా.. తన వ్యాయామాన్ని, ఆహార నియమాలను మాత్రం అస్సలు విస్మరించరు.
ఆమె అందానికి ప్రధాన కారణం మానసిక ప్రశాంతత. "నేను చాలా ఎక్కువగా ధ్యానం (Meditation) చేస్తాను. అది నన్ను సంతోషంగా ఉంచుతుంది, ఆ ప్రభావమే నా ముఖంలో కాంతిని పెంచుతుంది" అని ఆమె గతంలో ఒక ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొన్నారు. ఒత్తిడిని దరిచేరనీయకుండా మెడిటేషన్ను తన జీవితంలో ఒక భాగం చేసుకున్నారామె.
రెస్టారెంట్ భోజనానికి ‘నో’.. ఇంటి వంటకే ‘జై’
నగ్మా డైట్ విషయంలో చాలా కఠినంగా ఉంటారు. ముఖ్యంగా బయటి భోజనానికి, రెస్టారెంట్లకు ఆమె చాలా దూరం. ఆమె అనుసరించే కొన్ని ముఖ్యమైన నియమాలు ఇవే:
- ఇంటి భోజనమే ప్రాణం: ఆహారంలో ఏయే పదార్థాలు వేస్తున్నారో తనకు స్పష్టంగా తెలియాలని, అందుకే ఇంట్లో వండిన భోజనానికే ఆమె ప్రాధాన్యత ఇస్తారు.
- నూనె వస్తువులకు దూరం: వేపుళ్లు (Fried foods) ఆమె అస్సలు ముట్టుకోరు. చాలా తక్కువ నూనెతో వండిన వంటకాలనే ఎంచుకుంటారు.
- రుచి, పోషకాల కలయిక: ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం అంటే రుచి లేకుండా ఉండాలని రూలేం లేదు. పోషకాలు ఉంటూనే, రుచిగా ఉండేలా ఆమె తన మెనూను సిద్ధం చేసుకుంటారు.
"నా పని షెడ్యూల్ను బట్టి నా డైట్ మారుతూ ఉంటుంది. షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఒకలా, ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు మరోలా తింటాను. కానీ ఏదైనా సరే.. అది నూనె తక్కువగా ఉన్న ఇంటి భోజనమై ఉండాల్సిందే" అని నగ్మా తన ఆహారపు అలవాట్లను వివరించారు.
బిజీ జీవితంలోనూ
నగ్మా జీవనశైలి నేటి తరం యువతకు ఒక చక్కని పాఠం. స్టార్ ఇమేజ్ ఉన్నా కూడా ఎంతో నిరాడంబరంగా, క్రమశిక్షణతో కూడిన జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం వల్లే ఆమె తన 50 ఏళ్లలో కూడా 90ల నాటి ఆకర్షణను కొనసాగిస్తున్నారు. ఒత్తిడికి బదులు ధ్యానం, జంక్ ఫుడ్కు బదులు ఇంటి వంటను ఎంచుకుంటే వయసు కేవలం అంకె మాత్రమేనని ఆమె నిరూపిస్తున్నారు.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచారం కోసం మాత్రమే. ఆరోగ్యపరమైన సందేహాలు లేదా ఆహార నియమాల కోసం నిపుణులైన వైద్యులను సంప్రదించడం ఉత్తమం.)