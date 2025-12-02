Edit Profile
    Bear Grylls డైట్​ ప్లాన్​ ఇదే- 51ఏళ్ల వయస్సులోనూ సూపర్​ ఫిట్​!

    బేర్ గ్రిల్స్ రోజువారీ డైట్ ఏంటో తెలుసా? అడవుల్లో ఏం తిన్నా, ఇంట్లో మాత్రం సాధారణ, ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాన్నే ఆయన తీసుకుంటారు! తన డైట్​ ప్లాన్​ని బేర్​ గ్రిల్స్​ ఇటీవలే షేర్​ చేసుకున్నారు. ఆ వివరాలను ఇక్కడ చూసేయండి.

    Published on: Dec 02, 2025 10:45 AM IST
    By Chitturi Eswara Karthikeya Sharath
    బేర్​ గ్రిల్స్​.. ఈ పేరు వినగానే ముందుగా గుర్తొచ్చేది.. అడవుల్లో, పర్వతాల్లో, ప్రకృతి మధ్య సాహసాలు చేసే ఒక అసాధారణ వ్యక్తి! అయితే, ప్రపంచంలోనే అత్యంత ప్రసిద్ధ సాహసికుడిగా పేరు సంపాదించుకున్న బేర్​ గ్రిల్స్​.. ఇంట్లో ఏం తింటారో తెలుసా? 51ఏళ్ల వయస్సులోనూ ఇంత ఫిట్​గా ఎలా ఉన్నారో తెలుసా?

    తన రోజువారీ డైట్​ ప్లాన్​ని వెల్లడిస్తూ ఒక ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్‌ను ఇటీవలే షేర్​ చేశారు బేర్​ గ్రిల్స్​. ఆశ్చర్యకరంగా, ఆయన డైట్ చాలా సాధారణంగా, ఆరోగ్యకరంగా ఉంది. ఆయన ఆహార సిద్ధాంతం చాలా స్పష్టంగా ఉంది: రియల్​ ఫుడ్​, తక్కువ హడావుడి, సాహసాలకు సిద్ధంగా ఉండటానికి సరిపడా శక్తి!.

    "నేను ఒక రోజులో నిజంగా తినేది ఇదే. నేను ఎప్పుడూ ఆహారాన్ని సాధారణంగా, సహజంగా, రైతుల నుంచి లభించేలా చూసుకుంటాను. ముందుగా బయటికి వెళ్లి, ఆ తర్వాత అల్పాహారం తీసుకుంటాను. నాకెంతో ఉపయోగపడే రియల్​ ఫుడ్​, వీలైనంతవరకు నేరుగా లభించే వనరుల నుంచి తీసుకోవడం నాకు, నా కుటుంబానికి నిజంగా పెద్ద మార్పు తెచ్చింది," అని బేర్​ గ్రిల్స్​ అన్నారు.

    బేర్​ గ్రిల్స్​ డైట్​ ప్లాన్​- ఉదయం అల్పాహారం..

    చురుకైన తన జీవనశైలికి తగినట్లుగా, గ్రిల్స్ తన రోజును భారీ అల్పాహారంతో ప్రారంభిస్తారు:

    • వెన్నలో వండిన 3-4 గుడ్లు.
    • గ్రీక్ యోగార్ట్​తో పాటు ఒక స్కూప్ ప్రోటీన్ పౌడర్, కొన్ని బెర్రీలు (పండ్లు), కొద్దిగా తేనె.
    • తాజాగా తీసిన నారింజ రసం.

    ఈ కాంబినేషన్ ఆయనకు రోజును ప్రారంభించడానికి అవసరమైన బలమైన ప్రోటీన్, ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, నేచురల్​ షుగర్స్​ని అందిస్తుంది.

    రోజంతా కార్బోహైడ్రేట్‌లు..

    చాలా మంది కార్బోహైడ్రేట్‌లను తగ్గించుకోవాలని చూస్తుంటే, గ్రిల్స్ మాత్రం తన శరీరానికి తగినంత శక్తిని అందించడానికి మంచి కార్బోహైడ్రేట్‌లను తప్పనిసరిగా తీసుకుంటారు! రోజంతా ఆయన తీసుకునే వాటిలో ఇవి ఉన్నాయి:

    • బంగాళాదుంపలు
    • అన్నం
    • తేనె

    కార్బోహైడ్రేట్ల తీసుకోవడం పెంచడం వల్ల తన ఎనర్జీ లెవల్స్​లో గొప్ప మార్పు వచ్చిందని బేర్​ గ్రిల్స్​ చెప్పారు.

    బేర్​ గ్రిల్స్​ డైట్​ ప్లాన్​- రాత్రి భోజనం..

    రాత్రి భోజనాన్ని గ్రిల్స్ సంతృప్తికరంగా ఉండేలా చూసుకుంటారు. ఆయనకు బాగా ఇష్టమైన ఆహారం రిబ్‌ఐ స్టీక్ లేదా కరిగించిన చీజ్, సీ సాల్ట్​పైన వేసిన పెద్ద బేక్డ్ పొటాటో. ఇది నిజమైన, గుర్తించదగిన పదార్థాలను తినాలనే ఆయన సిద్ధాంతానికి సరిపోయే సౌకర్యవంతమైన ఆహారం!

    బేర్​ గ్రిల్స్​ డైట్​ ప్లాన్​- స్మూత్ ఫినిష్..

    రోజును ముగించడానికి, బేర్​ గ్రిల్స్ పచ్చి పాలు, ప్రోటీన్ పౌడర్, తేనె, అరటిపండు, ఐస్‌ను కలిపి స్మూతీని తయారుచేసుకుంటారు. "ఇది చాలా సులభం," అని ఆయన చెప్పారు. "పచ్చి పాలు తీసుకుని, రెండు స్కూప్‌ల ప్రోటీన్ పౌడర్, కొద్దిగా తేనె, ఒక అరటిపండు వేసి, ఐస్‌తో బ్లెండ్ చేయండి, అంతే!" అని అన్నారు.

    బేర్​ గ్రిల్స్ డైట్ సాహసాలకు ఎలా ఉపయోగపడుతుంది?

    బేర్ గ్రిల్స్ ఆహార విధానం చాలా సింపుల్​గా ఉంటుంది. నాణ్యమైన ప్రోటీన్, సమతుల్యమైన కార్బోహైడ్రేట్‌లు, హోల్​ ఫుడ్​పై దృష్టి పెట్టడం ద్వారా, ఆయన భోజనం నిరంతర శక్తిని, ముఖ్యమైన పోషకాలను అందిస్తుంది.

    గుడ్లు, స్టీక్ అధిక-నాణ్యత గల ప్రోటీన్‌ను అందిస్తాయి.

    అన్నం, బంగాళాదుంపలు ఎక్కువ సమయం శక్తిని విడుదల చేసే కార్బోహైడ్రేట్‌లను అందిస్తాయి.

    గ్రీక్ యోగార్ట్, బెర్రీలు ప్రోబయోటిక్స్, యాంటీఆక్సిడెంట్లను అందిస్తాయి.

    పచ్చి పాల స్మూతీస్ కాల్షియం, రికవరీకి సహజ చక్కెరలను అందిస్తాయి.

