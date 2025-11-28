Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    గుండెకు శ్రమ పెంచే 5 ఆహారాల కాంబినేషన్లు: కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక

    కేవలం కొవ్వు పదార్థాలను తగ్గించడమే కాదు, మనం నిత్యం తీసుకునే కొన్ని ఆహారాల కాంబినేషన్లు కూడా గుండెపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ముంబైలోని గ్లెనెగల్స్ ఆసుపత్రికి చెందిన డాక్టర్ స్వరూప్ స్వరాజ్ పాల్ గుండె ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే ఐదు రకాల ఆహార జంటలను వివరించారు. 

    Published on: Nov 28, 2025 1:20 PM IST
    By HT Telugu Desk
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    మన గుండెను కాపాడుకోవాలంటే కేవలం వేయించిన స్నాక్స్, చక్కెర పదార్థాలను తగ్గించడం మాత్రమే సరిపోదు. మనం రోజువారీగా కలిపి తీసుకునే ఆహారాల విషయంలో కూడా చాలా జాగ్రత్త అవసరం. విడివిడిగా చూస్తే ప్రమాదకరం కాకపోయినా, కొన్ని ఆహార పదార్థాలు జంటగా తీసుకున్నప్పుడు అవి గుండెకు, రక్తనాళాలకు అదనపు శ్రమను పెడతాయి. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ కాంబినేషన్లలో చాలా వరకు మన ఇళ్లలో సాధారణంగా తినేవే.

    గుండెకు శ్రమ పెంచే 5 ఆహారాల కాంబినేషన్లు: కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక (Adobe Stock)
    గుండెకు శ్రమ పెంచే 5 ఆహారాల కాంబినేషన్లు: కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక (Adobe Stock)

    ఈ ఆహారాలను శరీరం సమర్థవంతంగా ప్రాసెస్ చేయలేని విధంగా కలిపినప్పుడు అసలు సమస్య మొదలవుతుంది. కొన్ని కాంబినేషన్లు శరీరంలో మంట (Inflammation)ను ప్రేరేపించవచ్చని, రక్తపోటులో ఆకస్మిక పెరుగుదలకు దారితీయవచ్చని, లేదా కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచవచ్చని గ్లెనెగల్స్ హాస్పిటల్ (ముంబై)లో చీఫ్ కార్డియోథొరాసిక్ అండ్ వాస్కులర్ సర్జన్ డాక్టర్ స్వరూప్ స్వరాజ్ పాల్ స్పష్టం చేశారు. మనం ఆహారపు అలవాట్లలో కొన్ని చిన్న మార్పులు చేసుకుంటే, గుండె పనితీరులో స్పష్టమైన మార్పును చూడవచ్చని ఆయన సూచించారు.

    గుండెకు అత్యంత శ్రమ కలిగించేవి

    కొన్ని ప్రత్యేకమైన కాంబినేషన్లు గుండెపై ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతాయని డాక్టర్ పాల్ తెలిపారు. ఒకే భోజనంలో సోడియం, చక్కెర లేదా సంతృప్త కొవ్వులు (Saturated Fats) కలిసినప్పుడు, వాటిని ఒకేసారి మేనేజ్ చేయడానికి శరీరంపై అకస్మాత్తుగా భారం పడుతుంది. ఇది రక్తనాళాలపై ఒత్తిడిని పెంచుతుంది.

    ఉదాహరణకు, ఉప్పు, కొవ్వు కలిపి తీసుకున్నప్పుడు రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలు త్వరగా పెరుగుతాయి. దీనివల్ల గుండె మరింత శక్తితో పంప్ చేయాల్సి వస్తుంది. రక్త ప్రసరణ సామర్థ్యం తగ్గి, ధమనులపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. దీంతో దీర్ఘకాలికంగా గుండె జబ్బుల ప్రమాదం పెరుగుతుందని జర్నల్ ఆఫ్ హైపర్‌టెన్షన్ నివేదించింది.

    గుండె ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే తప్పకుండా దూరంగా ఉండాల్సిన 5 ఆహార కాంబినేషన్లను డాక్టర్ పాల్ క్రింద వివరించారు:

    1. ఉప్పు ఎక్కువగా ఉండే స్నాక్స్ + చక్కెర పానీయాలు

    సమస్య: ఈ జంట ఆహారాలు రక్తంలో చక్కెర, ట్రైగ్లిజరైడ్స్ (Triglycerides) స్థాయిలను వేగంగా పెంచుతాయి. ఇది శరీరంలో మంట (Inflammation)ను, ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ (Insulin Resistance)ను ప్రేరేపిస్తుంది.

    ఎందుకు వద్దు: గుండె సమస్యలకు దగ్గరగా ఉన్నవారికి ఇది మరింత ప్రమాదకరమని డాక్టర్ పాల్ హెచ్చరించారు.

    2. వేయించిన ఆహారాలు + క్రీమీ సాస్‌లు (Creamy Sauces)

    సమస్య: వేయించడం వల్ల ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్, సంతృప్త కొవ్వులు వస్తాయి. క్రీమీ సాస్‌లు కూడా ఎక్కువ సంతృప్త కొవ్వును జోడిస్తాయి.

    ఎందుకు వద్దు: ఇవి రక్తనాళాలపై అదనపు ఒత్తిడిని పెంచి, అధిక రక్తపోటు (High Blood Pressure) వచ్చే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయని డాక్టర్ పాల్ పేర్కొన్నారు.

    3. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు + శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలు (మైదా బ్రెడ్ వంటివి)

    సమస్య: అధిక సోడియం ఉన్న మాంసాలను వేగంగా శోషణ చెందే పిండి పదార్థాలతో (Refined Carbs) కలిపి తీసుకున్నప్పుడు, అవి వేగవంతమైన మంటను, జీవక్రియపై ఒత్తిడిని (Metabolic Strain) కలిగిస్తాయి.

    ఎందుకు వద్దు: ఈ అలవాటు దీర్ఘకాలంలో గుండెపై భారాన్ని పెంచుతుందని డాక్టర్ పాల్ హెచ్చరించారు.

    4. చీజ్ + క్యూర్డ్/ప్రాసెస్ చేసిన మాంసాలు

    సమస్య: ఇది అధిక సంతృప్త కొవ్వు, సోడియం దట్టమైన మిశ్రమం.

    ఎందుకు వద్దు: ఈ కాంబినేషన్ LDL (చెడు కొలెస్ట్రాల్) స్థాయిలను పెంచుతుంది. ఇది ధమనుల్లో ఫలకం (Plaque) పేరుకుపోయే ప్రమాదాన్ని పెంచుతుందని డాక్టర్ పాల్ తెలిపారు.

    5. ఫాస్ట్ ఫుడ్ బర్గర్‌లు + ఫ్రైస్ + చక్కెర పానీయాలు

    సమస్య: చక్కెర, ట్రైగ్లిజరైడ్స్, సంతృప్త కొవ్వులు ఒకేసారి పెరగడానికి ఈ కాంబినేషన్ కారణమవుతుంది.

    ఎందుకు వద్దు: ఈ ఆహార విధానం కాలక్రమేణా బరువు పెరగడానికి, రక్తపోటు పెరగడానికి దారితీస్తుందని డాక్టర్ పాల్ వివరించారు.

    ఎవరు ఎక్కువ జాగ్రత్తగా ఉండాలి?

    ముఖ్యంగా ఈ కింది మూడు రకాల వ్యక్తులు ఆహారం విషయంలో అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని డాక్టర్ స్వరూప్ స్వరాజ్ పాల్ ప్రత్యేకంగా చెప్పారు.

    ప్రారంభ గుండె జబ్బు లక్షణాలు ఉన్నవారు: తరచుగా అలసట, ఛాతీలో తేలికపాటి అసౌకర్యం లేదా తక్కువ స్టామినా వంటి లక్షణాలు ఉన్నవారు.

    కుటుంబ చరిత్ర ఉన్నవారు: గుండె జబ్బుల కుటుంబ చరిత్ర ఉన్న వ్యక్తులు. వీరు జన్యుపరంగా హృదయ సంబంధిత ఒత్తిడికి ఎక్కువ గురయ్యే అవకాశం ఉంది.

    జీవనశైలి రిస్కులు ఉన్నవారు: అధిక బరువు, అధిక మానసిక ఒత్తిడి లేదా తక్కువ శారీరక శ్రమ ఉన్నవారు.

    మీ గుండెను కాపాడే స్మార్ట్ మార్పులు

    కొన్ని తెలివైన ప్రత్యామ్నాయాలను ఎంచుకోవడం ద్వారా గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుచుకోవచ్చు.

    1. శుద్ధి చేసిన పిండి పదార్థాలకు బదులుగా తృణధాన్యాలు (Whole Grains) వాడండి. ఇది స్థిరమైన శక్తిని అందించి, గుండెకు మెరుగైన మద్దతు ఇస్తుంది.
    2. చక్కెర పానీయాలకు బదులుగా నీరు, హెర్బల్ టీలు లేదా పండ్ల రసాలు తీసుకోండి. దీనివల్ల అనవసరమైన చక్కెర తీసుకోవడం తగ్గుతుంది.
    3. ఎక్కువ కొవ్వు ఉన్న కాంబినేషన్లకు బదులుగా లీన్ ప్రొటీన్లు, పప్పు ధాన్యాలు, కూరగాయలు తీసుకోండి. ఇది మీ ధమనులపై ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

    డాక్టర్ పాల్ ఇచ్చిన హామీ ఏంటంటే, మీకు ఇష్టమైన ఆహారాలను పూర్తిగా వదులుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మీ ఫేవరెట్ ఫుడ్ కాంబినేషన్‌ను ఆరు నెలలకు ఒకసారి తీసుకుంటే పరవాలేదు. కానీ అది రోజువారీ అలవాటు కాకూడదు. మీ గుండె సజావుగా పనిచేయడానికి తాజా పండ్లు, కూరగాయలు, లీన్ ప్రొటీన్, తృణధాన్యాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.

    (ముఖ్య గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. వైద్యపరమైన సందేహాల కోసం ఎల్లప్పుడూ మీ వైద్యుడిని సంప్రదించండి.)

    News/Lifestyle/గుండెకు శ్రమ పెంచే 5 ఆహారాల కాంబినేషన్లు: కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక
    News/Lifestyle/గుండెకు శ్రమ పెంచే 5 ఆహారాల కాంబినేషన్లు: కార్డియాలజిస్ట్ హెచ్చరిక
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes