గుండె, కిడ్నీలకు ఈ 6 ఆహారాలు సురక్షితం కావు: హార్ట్ సర్జన్ హెచ్చరిక
'ఆరోగ్యకరమైనవి' అని లేబుల్ చేసిన ఆహారాలను నమ్ముతాం. కానీ, వాటిలో కొన్ని మీ గుండెపై లోపల ఒత్తిడి పెంచుతాయని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కార్డియాలజీలో నిపుణులైన డాక్టర్ డిమిత్రి యారనోవ్.. గుండె, కిడ్నీలు బలహీనంగా ఉన్నవారు నిత్యం తినే ఆరు ఆహారాలను దూరం పెట్టాలని సూచించారు.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం గురించి తెలుసుకోవడం ఒక చిక్కుముడిలా అనిపించవచ్చు. ముఖ్యంగా చాలా ఆహార ఉత్పత్తులపై 'సహజమైన', 'పోషకమైన' లేదా 'గుండెకు మంచిది' వంటి ప్రకటనలు ఉంటాయి. కాలక్రమేణా, ఈ ప్రకటనలు మన అలవాట్లను మారుస్తాయి. సరైన ఎంపిక చేస్తున్నామని మనల్ని నమ్మేలా చేస్తాయి. కానీ, ఆకర్షణీయమైన లేబుల్స్, పోషక విలువలకు సంబంధించిన ప్రకటనల వెనుక, మనం నమ్మే కొన్ని సాధారణ ఆహారాలు మేలు కంటే ఎక్కువ హాని చేయవచ్చు.
హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్లో ప్రత్యేకత కలిగిన కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ డిమిత్రి యారనోవ్, నవంబర్ 22న తన ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్లో ఆరు సాధారణంగా పొగిడే 'ఆరోగ్యకరమైన' ఆహారాల గురించి పంచుకున్నారు. ఇవి నిశ్శబ్దంగా మీ గుండెకు హాని కలిగించవచ్చు.
డాక్టర్ డిమిత్రి యారనోవ్ తన పోస్ట్ క్యాప్షన్లో “అందరూ మీకు 'ఆరోగ్యకరమైనవి' అని చెప్పే ఆహారాలు వాస్తవానికి మీ గుండెకు హాని కలిగించవచ్చు. చూడండి, ఆ ఆహారాలు చెడ్డవి అని నేను చెప్పడం లేదు. కానీ, మీ గుండె, కిడ్నీలు (మూత్రపిండాలు), మీరు తీసుకునే మందులు మీ శరీరం ఉప్పు, పొటాషియం, జీవక్రియలను నిర్వహించే విధానాన్ని మారుస్తాయి” అని రాశారు.
పరిశీలించాల్సిన ఆ ఆహారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
1. అరటిపండ్లు (Bananas)
అరటిపండ్లలో పొటాషియం సమృద్ధిగా ఉంటుందని అందరికీ తెలుసు. అయితే, మీ కిడ్నీలు సరిగ్గా పనిచేయకపోతే లేదా మీరు స్పిరోనోలాక్టోన్ (Spironolactone) లేదా ARNI వంటి మందులు తీసుకుంటుంటే, పొటాషియం శరీరంలో ప్రమాదకరమైన స్థాయిలో పేరుకుపోవచ్చు.
2. ద్రాక్షపండు (Grapefruit)
ద్రాక్షపండు (Grapefruit) మీ కాలేయం (Liver) కొన్ని రకాల మందులను ప్రాసెస్ చేసే విధానానికి ఆటంకం కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా ట్రాన్స్ప్లాంట్స్ చేయించుకున్నవారు లేదా నిర్దిష్ట మందులు తీసుకుంటున్నవారికి, ఈ ప్రభావం వలన మందుల స్థాయిలు సురక్షిత పరిమితుల కంటే చాలా ఎక్కువగా పెరగవచ్చు.
3. పాలకూర (Spinach)
పాలకూర (Spinach) కూడా పొటాషియం ఎక్కువగా ఉండే మరో ఆహారం. ఇది సాధారణంగా రక్తంలో గడ్డకట్టకుండా వాడే వార్ఫరిన్ (Warfarin) అనే మందు స్థిరత్వంపై కూడా ప్రభావం చూపుతుంది. పాలకూర ఆరోగ్యకరమైనదే అయినప్పటికీ, "సాధ్యమైనంత ఎక్కువ తినడం" కంటే సమతుల్యత ముఖ్యం అని డాక్టర్ డిమిత్రి నొక్కి చెప్పారు.
4. సోయా సాస్ (Soy sauce)
సోడియంతో నిండిన సోయా సాస్, శరీరంలో గణనీయమైన ద్రవం నిలుపుదలకు (Fluid Retention) కారణమవుతుంది. "మీరు ఊపిరి అందక బాధపడవచ్చు" అని ఆయన హెచ్చరించారు.
5. లిక్కరైస్ (Liquorice)
అసలైన బ్లాక్ లిక్కరైస్ (Black Liquorice) రక్తపోటును పెంచుతుంది. అలాగే, శరీరంలో పొటాషియం స్థాయిలను తగ్గిస్తుంది. ఇది తెలియకుండానే చాలా మంది తీసుకునే టీలు, సప్లిమెంట్లలో, ఫ్లేవర్ ఉన్న ఉత్పత్తులలో తరచుగా ఉంటుంది.
6. ఆల్కహాల్ (Alcohol)
ఆల్కహాల్ (మద్యం) నేరుగా గుండెకు హాని కలిగించే విషపూరిత పదార్థంగా పనిచేస్తుంది. చాలా మంది రోగులకు, వారి గుండె పనితీరు క్షీణించడానికి ఆల్కహాల్ ఒక అంతర్లీన కారణం కావచ్చు అని డాక్టర్ డిమిత్రి పేర్కొన్నారు.
ఆహారం కేవలం 'మంచిది' లేదా 'చెడ్డది' కాదు అని ఆయన గుర్తు చేశారు. అది మీరు తీసుకునే మందులతో, మీ రక్త పరీక్షల విలువలతో, మొత్తం గుండె పనితీరుతో సంకర్షణ చెందుతుందని వివరించారు.
(పాఠకులకు గమనిక: ఈ నివేదిక సోషల్ మీడియా నుండి తీసుకున్న సమాచారం ఆధారంగా రూపొందించింది. ఇందులో పేర్కొన్న వాదనలను HT స్వతంత్రంగా ధృవీకరించలేదు. ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు.)