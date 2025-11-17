హార్ట్ బ్రోకెన్ సిండ్రోమ్ అంటే ఏమిటి? ఒత్తిడి మీ గుండెను దెబ్బతీస్తుందా?

Subscribe Now! Get features like
మనసుకు కలిగే బాధ, గుండె పగిలినంత పనవడం అనే మాటలను మనం తరచుగా వింటుంటాం. అది ఒక కఠినమైన బ్రేకప్ వల్ల కావచ్చు, ఆత్మీయులను కోల్పోవడం వల్ల కావచ్చు లేదా కేవలం జీవిత ఒత్తిడి వల్ల కావచ్చు. ఈ బాధ చాలా తీవ్రంగా, కొన్నిసార్లు భరించలేనంతగా అనిపిస్తుంది. అయితే, ఇలాంటి భావోద్వేగ నొప్పి నిజంగా మన గుండెను దెబ్బతీస్తుందని మీకు తెలుసా?
దీన్నే 'బ్రోకెన్ హార్ట్ సిండ్రోమ్' లేదా 'తకోట్సుబో కార్డియోమయోపతి' (Takotsubo Cardiomyopathy) అని అంటారు. ఇది గుండెపై ప్రభావం చూపే ఆశ్చర్యకరమైన పరిస్థితి. ఈ వ్యాధి లక్షణాలను, దానిని ఎలా ఎదుర్కోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం.
తీవ్రమైన భావోద్వేగ, శారీరక ఒత్తిడి కారణంగా గుండె పనితీరు ప్రభావితం అయినప్పుడు బ్రోకెన్ హార్ట్ సిండ్రోమ్ వస్తుంది. దీని లక్షణాలు దాదాపు గుండెపోటు (Heart Attack) లక్షణాలను పోలి ఉంటాయి.
"హఠాత్తుగా ఎడ్రినలిన్, కార్టిసాల్ వంటి ఒత్తిడి హార్మోన్ల విడుదలలో పెరుగుదల సంభవించినప్పుడు గుండె కండరాలు తాత్కాలికంగా బలహీనపడతాయి. దీనివల్ల ఈ సిండ్రోమ్ వస్తుంది," అని మణిపాల్ హాస్పిటల్స్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ అభిషేక్ సింగ్ తెలిపారు.
సాధారణ గుండెపోటు ధమనులు మూసుకుపోవడం వల్ల వస్తుంది. దీనికి భిన్నంగా, బ్రోకెన్ హార్ట్ సిండ్రోమ్లో గుండెలోని ఎడమ జఠరిక (Left Ventricle) ఉబ్బుతుంది లేదా పెద్దదిగా అవుతుంది. ఇది జపాన్లో ఆక్టోపస్ను పట్టుకునేందుకు ఉపయోగించే 'తకోట్సుబో' అనే పాత్ర ఆకారాన్ని పోలి ఉండటం వలన దీనికి ఆ పేరు వచ్చింది.
గుండె తీవ్రమైన ఒత్తిడికి గురైనప్పుడు, అది మన శరీరంలోని ఇతర కండరాల మాదిరిగానే ప్రతిస్పందిస్తుంది. "ప్రమాదాలకు ప్రతిస్పందనగా 'ఫైట్-ఆర్-ఫ్లైట్' (Fight-or-Flight) ప్రతిస్పందనను క్రియాశీలం చేస్తుంది. ఇది గుండె సాధారణ లయను దెబ్బతీస్తుంది" అని డాక్టర్ అభిషేక్ సింగ్ వివరించారు. ఈ ప్రతిచర్య కొన్నిసార్లు ప్రాణాలను కాపాడేది కావచ్చు, కానీ ఇప్పటికే గుండె బలహీనంగా ఉన్నవారికి హాని కలిగించవచ్చు.
నేషనల్ హార్ట్, లంగ్ అండ్ బ్లడ్ ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రచురించిన పరిశోధన ప్రకారం, బ్రోకెన్ హార్ట్ సిండ్రోమ్ అనేది మహిళల్లో, ముఖ్యంగా మెనోపాజ్ (రుతువిరతి) దాటినవారిలో ఎక్కువగా సంభవిస్తుంది. దీనిని బట్టి హార్మోన్ల స్థాయిలలో మార్పులు ఈ సిండ్రోమ్ అభివృద్ధిలో పాత్ర పోషిస్తాయని తెలుస్తోంది.
"ఆత్మీయులను కోల్పోవడం లేదా భావోద్వేగ గాయం వంటి చాలా బాధాకరమైన సంఘటనల తర్వాత ఈ పరిస్థితి వస్తుంది," అని నిపుణులు తెలిపారు. మన భావోద్వేగాలు, శారీరక ఆరోగ్యానికి ఎంత దగ్గరి సంబంధం ఉందో దీని ద్వారా స్పష్టమవుతుంది.
లక్షణాలు గుర్తించడం ముఖ్యం: ఈ పరిస్థితి లక్షణాలను గుర్తించడం చాలా కీలకం. ఛాతీలో హఠాత్తుగా నొప్పి రావడం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, అపస్మారక స్థితికి చేరుకోవడం వంటివి ఇందులో ఉంటాయి. ఈ లక్షణాలు గుండెపోటులా అనిపించవచ్చు. కాబట్టి, వెంటనే వైద్య సహాయం తీసుకోవడం తప్పనిసరి.
ఒత్తిడి నుంచి మన గుండెను రక్షించుకోవడానికి కొన్ని సులభమైన చిట్కాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
మీకు వివరించలేని ఛాతీ నొప్పి, అసాధారణ హృదయ స్పందన లేదా శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉంటే దాన్ని తేలికగా తీసుకోకండి. అది బ్రోకెన్ హార్ట్ సిండ్రోమా లేదా మరేదైనా తీవ్రమైన సమస్యనా అని తెలుసుకోవడానికి వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి.
ఈసీజీలు (ECGs), రక్త పరీక్షలు, ఎకోకార్డియోగ్రామ్లు వంటి సాధారణ ఆరోగ్య పరీక్షలు గుండె ఆరోగ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి చాలా ముఖ్యమైనవి. "ఈ పరీక్షలు తకోట్సుబో కార్డియోమయోపతి వంటి సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి, సరైన సమయంలో చికిత్స అందించడానికి సహాయపడతాయి" అని కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ సింగ్ వివరించారు.
బ్రోకెన్ హార్ట్ సిండ్రోమ్కు అందరికీ పనిచేసే ఒకే చికిత్స లేదు. అయినప్పటికీ, గుండె విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి, కోలుకోవడానికి కొన్ని మందులు సహాయపడతాయి. తీవ్రమైన సందర్భాల్లో, గుండె రక్తాన్ని మరింత ప్రభావవంతంగా పంప్ చేయడానికి వైద్యులు ఇంట్రా-అయోర్టిక్ బెలూన్ పంప్ను (IABP) ఉపయోగించవచ్చు.
బ్రోకెన్ హార్ట్ సిండ్రోమ్ నుంచి కోలుకోవాలంటే కేవలం గుండెను మాత్రమే కాదు, భావోద్వేగాలను కూడా నయం చేసుకోవడం ముఖ్యమని డాక్టర్ సింగ్ తెలిపారు.
ఒత్తిడి నిర్వహణ: మైండ్ఫుల్నెస్ వ్యాయామాలు, కౌన్సెలింగ్ లేదా యోగా వంటి ఒత్తిడి నిర్వహణ పద్ధతులను ఉపయోగించడం వల్ల ఒత్తిడి హార్మోన్లను తగ్గించుకోవచ్చు.
సానుకూల కార్యకలాపాలు: మీకు ఇష్టమైన హాబీని కొనసాగించడం లేదా సహాయక స్నేహితులతో సమయం గడపడం వంటి విశ్రాంతినిచ్చే కార్యకలాపాలలో పాల్గొనడం భావోద్వేగ శ్రేయస్సును మెరుగుపరుస్తుంది.
ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి: "క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయడం, పండ్లు, కూరగాయలు సమృద్ధిగా ఉండే సమతుల్య ఆహారం తీసుకోవడం, తగినంత నిద్రపోవడం మన శరీరాన్ని, మనసును బలోపేతం చేయడంలో సహాయపడతాయి" అని డాక్టర్ అభిషేక్ తెలిపారు. ధూమపానం, అధికంగా మద్యం సేవించడం వంటి హానికరమైన అలవాట్లను మానుకోవడం కూడా చాలా ముఖ్యం.
చాలా మంది సరైన భావోద్వేగ, శారీరక మద్దతుతో కొన్ని వారాలు లేదా నెలల్లో బ్రోకెన్ హార్ట్ సిండ్రోమ్ నుంచి కోలుకుంటారు. "చాలా మంది ఈ అనుభవం తర్వాత మరింత బలంగా, మరింత దృఢంగా మారుతారు" అని డాక్టర్ సింగ్ అభిప్రాయపడ్డారు.
భావోద్వేగ ఒత్తిడి శారీరక ఆరోగ్యాన్ని ఎలా ప్రభావితం చేస్తుందో అర్థం చేసుకోవడం ముఖ్యం. మీ మానసిక ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అంటే కేవలం బాగా ఫీల్ అవ్వడం మాత్రమే కాదు. ఇది తీవ్రమైన గుండె సమస్యలను నివారించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది. అందుకే, మానసిక ఆరోగ్యం అనేది మొత్తం శ్రేయస్సులో కీలక భాగం.
(గమనిక: ఈ కథనం కేవలం సమాచార ప్రయోజనాల కోసం మాత్రమే ఇవ్వబడింది. ఇది వృత్తిపరమైన వైద్య సలహాకు ప్రత్యామ్నాయం కాదు. ఏదైనా ఆరోగ్య సమస్యలకు సంబంధించి మీకు ఏవైనా సందేహాలు ఉంటే, ఎల్లప్పుడూ మీ డాక్టర్ను సంప్రదించండి.)